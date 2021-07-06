Как превратить Украину из эпицентра судебной коррупции в эталон судебной практики

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Украина имеет все предпосылки для стремительного роста экономики. Во-первых, как европейский производитель сельскохозяйственной продукции. Во-вторых, как достаточно крупный центр информационных технологий в центре Европы. Однако коррупция продолжает существенно сдерживать этот прогресс.

Госсекретарь США Блинкен признал это, посетив Украину в мае, когда заявил, что «эффективная борьба с коррупцией является одним из самых важных вопросов для украинского народа и имеет решающее значение для улучшения его жизни». Об этом пишет Бейт Томс, доктор права Йельской школы права для аналитического центра Atlantic Council, информируют Экономические новости.

Посол Великобритании в Украине также недавно подчеркнул необходимость решения проблем связанных с верховенством закона, поскольку именно они являются ключевым фактором, который существенно тормозит развитие благоприятной инвестиционной среды в Украине. Коррупция прочно укоренилась в украинских судах. Как недавно заявил президент Американской торговой палаты, «судебная система абсолютно прогнила до костей. Это причина, по которой инвесторы ее сторонятся».

Одним из возможных решений кризиса судебной системы является создание украинского судебного омбудсмена, действующего как прокурор для обеспечения судебного надзора. Такой омбудсмен был успешно использован для проведения системной реформы шведской судебной системы в аналогичной ситуации в начале прошлого века, и сегодня продолжает осуществлять надзор за шведскими судами.

Для реализации этого предложения необходимо учредить должность украинского судебного омбудсмена в соответствии с уставом, который мог бы предусматривать выдвижение кандидатов на эту должность, например, представительной группой украинских и двусторонних торговых палат, а также бизнес-ассоциаций (для поощрения инвесторов), совместно с комитетом украинского парламента, с последующим назначением кандидата президентом или парламентом.

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Также должны быть приняты вспомогательные законы, утверждающие уголовно-правовые стандарты поведения судей. Согласно Конституции Украины, судьи не обладают иммунитетом от применения уголовного законодательства. В частности, эти законы должны криминализировать существенные проступки судей. Можно следовать стандарту «отказа в правосудии», применяемому в соответствии с двусторонними инвестиционными договорами Украины (ДИД), согласно которым многие иностранные инвесторы подали арбитражные иски против Украины для получения компенсации за неправомерные решения украинских судов.

Основная проблема с получением права возбуждать такие арбитражные дела по инвестиционным договорам ДИД заключается в том, что они обеспечивают мало практической защиты для большинства инвесторов в Украине, поскольку такое разбирательство может занять пять или более лет для исчерпания местных средств правовой защиты и последующего проведения арбитражного разбирательства, которое обычно очень дорогостоящее. Украина плохо выполняет свои обязательства по таким арбитражным решениям. ДИДы также не защищают отечественных инвесторов.

К сожалению, ни одна реформа, проведенная или предложенная в Украине, не решила проблему верховенства права в стране. Вместо этого, ограниченные реформы, проведенные до сих пор, были направлены на реструктуризацию некоторых судов и замену некоторых судей, в то же время не устраняя системные причины долгосрочной коррупции.

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Часто вновь назначенный «реформаторский» судья просто наживается, вписываясь в укоренившуюся систему коррупционных ожиданий. Чтобы защитить независимость украинской судебной системы, она была в значительной степени изолирована Конституцией Украины от надзора как закрытая система, от низших судов до Высшего совета правосудия, защищенная сверх того, что действительно необходимо или целесообразно для независимости судебной власти.

Более того, украинское уголовное законодательство не устанавливает соответствующие уголовно-правовые стандарты надлежащего поведения судей, в связи с плохо обоснованным решением Конституционного суда Украины от 2020 года о признании недействительной статьи 375 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за проступки судей.

После многих лет коррупции в этой закрытой системе замена судов и судей подобна пресловутой перестановке стульев на «Титанике». Судебная система Украины нуждается в системных изменениях, направленных на коренной пересмотр ожиданий, улучшение поведения украинских судей и изменение направления судебной системы путем обеспечения надзора за судебными решениями, быстро реагирующими на жалобы, а также путем создания уголовно-правовых запретов на неправомерные действия судей.

Для Украины предотвращение неправомерных судебных решений, представляющих собой отказ в правосудии, особенно тех, которые лишают инвесторов собственности, является наиболее важным усовершенствованием судебной системы и верховенства права.

Слишком часто жалобы на решения, которые являются пародией на правосудие, проходят через украинскую судебную систему и иногда продолжаются до завершения арбитражных разбирательств по ДИД (если у лишенных собственности инвесторов достаточно денег и времени, чтобы упорствовать), в то время как украденная в судебном порядке собственность и бизнес переходят во владение других лиц, которые никогда не будут возвращены независимо от возможных результатов суда или арбитража. Для большинства стран такие случаи отказа в правосудии редки, но для Украины они довольно распространены.

Вынесение украинскими судьями решения без реальных правовых оснований, «отказ в правосудии» согласно ДИДам, является существенным проступком, который должен квалифицироваться как преступление. Если они не смогут должным образом пересмотреть решение в ответ на заключение Уполномоченного по правам человека, это должно привести к преследованию ответственных судей Уполномоченным по правам человека в Высшем антикоррупционном суде Украины.

Для преследования судей за явно неправомерные решения не должно быть необходимости выявлять реально выплачиваемые взятки, тем более что выявить тайные неправомерные выплаты обычно практически невозможно. Вместо этого должно быть достаточно определить уголовную ответственность за такие проступки, сосредоточившись на фактических действиях судей.

Для содействия этому Украине также необходимы уголовно-правовые санкции за неправомерные действия судей, которые могут быть приведены в исполнение судебным омбудсменом. Это похоже на правила уголовной ответственности за профессиональные проступки многих других групп, например, архитекторов и врачей.

Предлагаемый украинский судебный омбудсмен будет в ответ на жалобу истца сначала выносить заключение или порицание. Это позволит судьям пересмотреть свое неправомерное решение с последующим судебным преследованием, если решение не будет исправлено должным образом.

В Швеции большинство решений, которые «Омбудсмен юстиции» страны признает неправомерными, пересматриваются судьями добровольно. Таким же образом украинский судебный омбудсмен будет защищать от неправомерных действий судей.

Чтобы быть эффективным, украинский судебный омбудсмен должен быть человеком высочайшей юридической компетенции и безупречной честности, способным быстро анализировать судебные решения и писать юридические заключения, которые должны вызывать всеобщее уважение и быть аргументированными.

Существует ряд высококвалифицированных украинских и иностранных экспертов-юристов, знающих украинское законодательство, которые могли бы служить Украине в качестве судебного омбудсмена.

Для ясности, украинский судебный омбудсмен будет функционировать не как еще один суд, а лишь как средство защиты от неправомерных действий судей, чтобы добиться быстрого пересмотра неправомерных решений, которые представляют собой «отказ в правосудии», в течение месяцев, а не лет, и до того, как бизнес и собственность будут безвозвратно потеряны.

Украина явно нуждается в новых подходах для решения проблем верховенства права в стране. Очередная реорганизация судов или замена судей сама по себе, скорее всего, не достигнет ожидаемого результата.

Реализация идеи украинского судебного омбудсмена могла бы помочь превратить Украину из центра судебной коррупции в образец надлежащего судебного поведения, каким стала Швеция. Это открыло бы путь для инвестиций и позволило бы Украине наконец-то реализовать свой экономический потенциал.