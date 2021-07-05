Как пытают и издеваются над украинцами вооруженные группировки Кремля на оккупированном Донбассе

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Поддерживаемые Россией вооруженные группировки на оккупированных территориях Востока Украины пытают и жестоко обращаются с людьми, находящимися в заключении, заявила сегодня международная, неправительственная организация, которая занимается защитой прав человека, Human Rights Watch. Получена новая информация о нескольких женщинах, удерживаемых, так называемой, "Донецкой народной республикой" (или "ДНР") по явно сфабрикованным обвинениям в "шпионаже", которые испытывают серьезные проблемы со здоровьем.

Как информируют Экономические новости, одна женщина была беременна, когда ее задержали в мае 2021 года, у двух других серьезные заболевания, от которых они не получили лечения, а четвертая подвергалась пыткам и содержалась без связи с внешним миром, пишет Human Rights Watch.

Их случаи подчеркивают серьезную обеспокоенность по поводу здоровья и безопасности всех задержанных, удерживаемых вооруженными группировками в неподконтрольных правительству Украины частях Донецкой и Луганской областей на востоке Украины, а также особую обеспокоенность по поводу отсутствия надлежащей медицинской помощи женщинам-заключенным, включая помощь в области сексуального и репродуктивного здоровья. Непризнанные власти де-факто должны немедленно освободить их и всех остальных, кто подвергается незаконному задержанию.

«О пытках и других видах жестокого обращения со стороны вооруженных групп свидетельствует их жестокое обращение с женщинами, находящимися под стражей», — сказала Юлия Горбунова, старший исследователь по Европе и Центральной Азии в Human Rights Watch. «Насколько нам известно, многие задержанные содержатся без связи с внешним миром, в ужасающих условиях, без доступа к справедливому судебному процессу и надлежащей медицинской помощи».

Human Rights Watch поговорила с членами семей четырех задержанных женщин, правозащитниками, близкими к их делам, и людьми, которые находились в заключении вместе с ними.

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Власти де-факто «ДНР» произвольно удерживали беременную Оксану Паршину с 14 мая по подозрению в «шпионаже». С июля 2019 года они произвольно удерживают Наталью Стаценко, врача, у которой хроническое и тяжелое неврологическое заболевание позвоночника, требующее немедленной медицинской помощи. Елена Зайцева, арестованная в марте 2019 года, страдала сильными приступами кровотечения, возможно, связанными с гинекологическим заболеванием, но не получала медицинской помощи в заключении. Ольга Мозолевская подвергалась пыткам и провела четыре года в заключении без связи с внешним миром, после чего в мае была переведена в другое место заключения. Ни одна из этих женщин не получила надлежащей медицинской помощи в заключении, заявили в Human Rights Watch.

С начала войны на востоке Украины в 2014 году поддерживаемые Россией вооруженные группировки в Донецкой и Луганской областях задержали сотни гражданских лиц, обвиняя их, среди прочих обвинений, в «шпионаже», «участии в диверсионной разведке» или «государственной измене». Во многих случаях боевики отказываются признавать факт задержания или местонахождение человека, что превращает задержания в насильственные исчезновения.

В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека от 2 июля, в котором документально подтверждены факты произвольных задержаний, пыток и жестокого обращения со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований в контексте вооруженного конфликта, сделан вывод о том, что «произвольные задержания остаются повседневным явлением на территории, контролируемой самопровозглашенными «республиками», и что большинство людей, содержащихся там по причинам, связанным с конфликтом, подвергались пыткам и жестокому обращению.

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В докладе за 2019 год специальный докладчик ООН по вопросу о пытках заявил, что он » получал постоянные сообщения о пытках и жестоком обращении во время ареста и допросов» со стороны вооруженных групп.

Во многих случаях «ДНР» обвиняет людей в «шпионаже», а «Луганская народная республика» («ЛНР») — в «государственной измене», поскольку считается, что они или члены их семей придерживаются проукраинских взглядов, или потому что у них есть родственники, работающие в правоохранительных органах Украины, говорится в докладе Human Rights Watch.

Количество людей, содержащихся в настоящее время под стражей по таким политически мотивированным обвинениям, оценивается по-разному. Украинская группа «Медиа Инициатива за права человека», которая занимается мониторингом незаконных задержаний вооруженными группами, считает, что под стражей находятся не менее 170 человек, в то время как служба безопасности Украины утверждает, что их 268. В докладе ООН от 2 июля говорится, что в «ДНР» и «ЛНР» содержатся в общей сложности от 300 до 400 задержанных.

Украинские активисты заявили, что некоторые из содержащихся там мужчин также имеют серьезные проблемы со здоровьем, в том числе в результате пыток, которые игнорируются тюремной администрацией. Среди них — 44-летний Вячеслав Засюпко, который подвергался жестоким пыткам, в том числе электрошоком, с момента задержания в сентябре 2018 года; 70-летний Виталий Атаманчук, который находится под стражей с марта 2018 года и имеет перелом ноги, и ряд других проблем.

В отсутствие судебного процесса единственной надеждой задержанных на освобождение является обмен на заключенных или задержанных, удерживаемых украинским правительством. Было проведено несколько таких обменов, последний — в апреле 2020 года. Люди, освобожденные в ходе предыдущих обменов, дали обширные свидетельства о пытках и других видах жестокого обращения, в том числе в следственном изоляторе «Изоляция» в Донецке, который печально известен своими пытками.

Согласно международному праву в области прав человека и гуманитарному праву, произвольно задержанные люди должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Находясь под стражей, задержанные имеют право на гуманное обращение и уважение присущего им достоинства, что включает доступ к надлежащей медицинской помощи. Власти де-факто должны немедленно обеспечить срочный доступ к адекватной медицинской помощи всем задержанным.

Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы («Бангкокские правила»), учитывают особые потребности женщин, находящихся под стражей, включая предоставление медицинской помощи с учетом гендерных особенностей и специальных условий для беременных и кормящих женщин.

«Власти оккупированных территорий де-факто имеют ужасающую историю жестокого обращения с задержанными, которое должно быть прекращено», — сказала Горбунова. «Все несправедливо задержанные должны быть немедленно освобождены».

Более подробную информацию о делах незаконно удерживаемых смотрите ниже.

Оксана Паршина, 35 лет

Родственники Паршиной не знали о ее местонахождении более 24 часов. На следующий день сотрудники службы безопасности «ДНР» провели обыск в квартире, принадлежащей матери Паршиной в Донецке, изъяли компьютер и религиозную литературу. Они сообщили семье Паршиной, что Паршина помещается под «административный арест» на 30 суток по подозрению в «шпионаже», но продолжали удерживать ее и после истечения этого срока.

Паршину, которая была беременна, когда ее взяли под стражу, в итоге перевели в изолятор временного содержания, где она находится в настоящее время. Паршиной был предоставлен адвокат, который, по данным Медиа Инициативы по правам человека, сделал немногое, только сказал ее семье, чтобы она готовилась к суду. Родственники Паршиной сообщили о ее аресте украинским властям. Сестра Паршиной заявила, что у нее нет контактов с Паршиной и что власти де-факто отклонили ее просьбы посетить ее в заключении.

Наталья Стаценко, 43 года

По словам отца, у Стаценко хроническое заболевание позвоночника, и она постоянно испытывает сильные боли. В июне 2019 года она прошла медицинское обследование, и осенью этого года ей была назначена операция на позвоночнике, но ее арестовали до начала лечения.

Отец Стаценко также сообщил, что в последние несколько месяцев у его дочери начались судороги, а недавно у нее частично парализовало правую ногу. Она также испытывает боли в желудке из-за постоянного, длительного приема противовоспалительных и обезболивающих препаратов, которые она принимала в течение двух лет для снятия боли в спине и шее. На слушании 25 июня адвокат Стасенко сказал ее отцу, что ей трудно ходить.

Она сказала своему адвокату, что может не дожить до следующего слушания, назначенного на 30 августа. «Она измучена и находится на пределе своих сил от постоянной боли», — сказал Александр Стаценко. «Они держат ее без суда и приговора по ее делу уже два года и не оказывают ей медицинскую помощь, в которой она нуждается».

Елена Зайцева, около сорока лет

Зайцева была арестована в марте 2019 года при попытке помешать силовикам «ДНР» забрать ее сына, когда его задерживали. Родственник сказал, что она провела в «Изоляции» не менее месяца, затем ее перевели в другое СИЗО в Донецке. Татьяна Катриченко, правозащитница из «Медиа Инициативы за права человека», сказала, что у Зайцевой неоднократно случались приступы сильного кровотечения, скорее всего, связанные с ранее существовавшим гинекологическим заболеванием, и в последние месяцы ее здоровье стремительно ухудшалось.

Бывшая заключенная, которая видела Зайцеву в «Изоляции» в феврале 2019 года, подтвердила это Human Rights Watch. Она также сказала, что когда она в последний раз видела Зайцеву в августе 2019 года в другом СИЗО, ее напугал исхудалый вид Зайцевой и то, что она выглядела как человек, которому «недолго осталось». В то время Зайцева сказала ей, что ее состояние ухудшается, что она испытывает сильные боли и у нее нет никаких лекарств. В заключении она не получала никакой медицинской помощи. Зайцева также рассказала своей семье, что сокамерники «давят» на нее. Она сидела в одной камере с пятью другими женщинами, которые содержатся под стражей по «неполитическим» обвинениям.

Ольга Мозолевская, 35 лет

Муж Ольги Мозолевской, Виталий, рассказал, что Мозолевская работала в ресторане в Донецке и регулярно ездила туда из своего дома под Авдеевкой, на подконтрольной правительству территории. Он рассказал, что однажды в октябре 2017 года его жена внезапно перестала отвечать на звонки. После того, как от нее не было вестей в течение двух дней, он заявил о ее пропаже в местную украинскую полицию. Затем он поехал в Донецк и сообщил о ее пропаже властям де-факто. Он вернулся домой к их сыну, которому на тот момент было 4 года, и в течение нескольких лет не получал никакой информации о точном местонахождении своей жены.

Украинские правозащитники заявили, что Мозолевская содержалась в «Изоляции» без связи с внешним миром в течение четырех лет — эта информация стала известна только после того, как люди, ранее содержавшиеся там, были освобождены в ходе обмена пленными в декабре 2019 и апреле 2020 года и связались с ее мужем. Один из бывших заключенных также опознал ее на фотографии как человека, которого они видели во время своего заключения.

Бывший заключенный «Изоляции», который встречался с Мозолевской в заключении, рассказал, что в начале заключения Мозолевскую избивали и пытали, чтобы выбить признание.

Ее привели в комнату к следователю. Следователь говорил: «Вы будете говорить правду?». Она отвечала: «Да, буду». Он спрашивал: «Вы делали то-то и то-то [шпионили в пользу Украины]? Она сказала: «Нет, ничего подобного». Следователь вышел из комнаты, вошел агент службы безопасности, избил ее, ударил по лицу, ударил о стену. Потом этот агент уходил, а следователь снова заходил и говорил: «Почему у тебя кровь на лице? Вы упали? Теперь ты скажешь правду?».

По словам бывшей задержанной, Мозолевская сказала ей, что в итоге она «призналась» во всем, о чем ее просил следователь.

Муж Мозолевской рассказал, что шесть недель назад его жена впервые за четыре года связалась с ним, чтобы сообщить, что ее наконец-то перевели в другой изолятор. Она сказала ему, что не может сообщить никаких подробностей о своем состоянии, но попросила дать ей сильные обезболивающие и противовоспалительные препараты для горла. Ее муж сказал: «Она также попросила меня сэкономить деньги, потому что сказала, что ей понадобится много медицинского лечения [если и когда ее выпустят]».