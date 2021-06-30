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Ким Чен Ын сбросил вес. Никто не знает, как и почему это случилось

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Жители Северной Кореи говорят, что у них "сжалось сердце", когда они увидели, что Ким Чен Ын выглядит "истощенным". Режим превращает потерю веса в пропагандистскую победу.

Ким Чен Ын сбросил вес. Никто не знает, как и почему это случилось

Как информируют Экономические новости, об этом пишет The New York Times.

Когда в этом месяце лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вновь появился на публике после четырехнедельного перерыва, независимые аналитики и новостные издания начали изучать государственные СМИ в поисках подсказок для объяснения его последнего отсутствия.

Они сразу же заметили, что 37-летний Ким выглядит значительно худее, чем раньше. Сравнив выступления г-на Кима на северокорейском телевидении за последние месяцы, аналитики заметили, что коричневый кожаный ремешок его наручных часов выглядит несколько более узким, что подтверждает мысль о том, что он похудел.

Но это все, на что они могли опираться.

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Здоровье г-на Кима, как и сам северокорейский режим, окутано такой пеленой строгой секретности, что экспертам часто приходится выуживать подсказки, опираясь на чистые догадки. Была ли у него проблема со здоровьем? Или ожиревший диктатор самой изолированной страны в мире наконец-то решил сесть на диету?

Эти вопросы — и навязчивое внимание к таким обыденным деталям, как наручные часы г-на Кима, — могут показаться пустой болтовней селебрити. Но аналитики говорят, что они должны использовать каждый бит доступной информации, чтобы попытаться ответить на еще более серьезный вопрос: Что случится с ядерным арсеналом Северной Кореи и ее народом, который приучили поклоняться г-ну Киму, если он вдруг окажется недееспособным?

В минувшие выходные государственные СМИ Северной Кореи предложили свою версию похудения г-на Кима, сообщив о реакции простых людей на его появление на общенациональном телевизионном представлении.

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Ким Чен Ын сбросил вес. Никто не знает, как и почему это случилось

«Больше всего людей, включая меня, поразило то, насколько истощенным выглядел уважаемый руководитель Ким Чен Ын», — сказал северокореец средних лет в соломенной шляпе государственному Центральному телевидению Северной Кореи. «Все говорят, что с трудом сдерживали слезы».

Ким Чен Ын сбросил вес. Никто не знает, как и почему это случилось

Г-н Ким, даже после потери веса, не совсем стройный. По мнению некоторых аналитиков, он может весить в два раза больше, чем многие взрослые северокорейцы. (Согласно одному исследованию, северокорейские беженцы весили около 115 килограммов, когда они бежали из своей страны, хронически страдающей от нехватки продовольствия).

В Северной Корее, где все новостные сообщения тщательно цензурируются и пишутся по сценариям правительственных пропагандистов, государственные СМИ крайне редко упоминают о внешности г-на Кима.

«Его потеря веса была настолько явной, что жители Северной Кореи никак не могли этого не заметить», — говорит Чон Сон Чхан, директор Центра северокорейских исследований при Институте Седжонг в Южной Корее. «Режиму нужно было подтвердить очевидное и дать понять народу, что с лидером все в порядке, чтобы слухи о его здоровье не вышли из-под контроля».

Северная Корея также использовала этот случай для пропаганды в то время, когда страна столкнулась с надвигающейся нехваткой продовольствия. Режим хотел показать народу, что г-н Ким изо всех сил старается вести страну через санкции, пандемию и стихийные бедствия, сказал г-н Чхон. Когда г-н Ким присутствовал на художественном представлении, он был одет в плохо сидящую мешковатую белую рубашку, как бы подчеркивая свою несомненную потерю веса.

Ким Чен Ын сбросил вес. Никто не знает, как и почему это случилось

Когда г-н Ким возглавил Северную Корею после смерти своего отца, Ким Чен Ира, в 2011 году, его вес, по данным южнокорейской разведки, составлял около 90 килограммов. Но они сказали, что г-н Ким, рост которого составляет 1 метр 70 сантиметров, продолжал набирать вес, и в прошлом году его вес достиг 140 килограммов.

Его бойкая мальчишеская моложавость сменилась усталым и одутловатым видом, что вызывает вопросы о его здоровье и будущем династии Ким. У г-на Кима нет ребенка, достаточно взрослого, чтобы унаследовать бразды правления в случае его внезапной смерти. Северная Корея управляется семьей Ким на протяжении трех поколений.

Считается, что сотрудники южнокорейской и американской разведки получили ценные сведения о состоянии здоровья г-на Кима, когда он несколько раз в 2018 и 2019 годах встречался с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и экс-президентом США Дональдом Трампом.

Когда г-н Ким сопровождал г-на Муна в коротком походе на вершину горы Пэкду после их встречи в Пхеньяне в 2018 году, он тяжело дышал, согласно видеозаписям южнокорейских тележурналистов. 68-летний г-н Мун, казалось, почти не вспотел.

«Разве вы не запыхались?» спросил г-н Ким у г-на Муна, когда они позже вместе поднимались по канатной дороге.

«Я в порядке», — ответил г-н Мун.

«Я так вам завидую!» — сказала жена г-на Кима, Ри Соль Чжу, которая присоединилась к прогулке.

Ким Чен Ын сбросил вес. Никто не знает, как и почему это случилось

Г-жа Ри пожаловалась южнокорейским гостям, что она пыталась убедить своего мужа бросить вредные привычки, такие как курение. По словам аналитиков, в Северной Корее никто, кроме г-жи Ри, не может осмелиться дать такой совет г-ну Киму, который казнил высокопоставленных чиновников, включая своего дядю, в ходе политических чисток.

Во время поездки на фуникулере г-н Мун и его жена Ким Чжон Сук дипломатично рассказывали о пользе регулярных физических упражнений для здоровья, в то время как г-н Ким, казалось, безучастно смотрел в окно.

Отец и дед г-на Кима умерли от проблем с сердцем. Эта семейная история послужила поводом для спекуляций о здоровье г-на Кима, когда он на несколько недель исчезает из публичного пространства.

Одно такое отсутствие в 2014 году породило слухи о том, что г-н Ким оказался на земле из-за тяжелого похмелья, подагры или даже переворота. Когда г-н Ким вновь появился на фотографиях в СМИ, южнокорейские репортеры и аналитики заметили в углу одной из фотографий небольшое транспортное средство, похожее на машину для гольфа, и предположили, что г-ну Киму трудно ходить без посторонней помощи. Позднее государственное телевидение Северной Кореи показало, как он ходит прихрамывая и с тростью, заявив, что он «плохо себя чувствует».

В прошлом году очередное исчезновение из поля зрения общественности вызвало бурные предположения сторонних наблюдателей о том, что г-н Ким находится «в серьезной опасности» и, возможно, перенес операцию на сердце или «лишился рассудка». Вскоре г-н Ким появился вновь, выглядя как обычно, но это не помешало южнокорейским репортерам заметить темное пятно возле его запястья. Возможно, это место, где врачи вставляли трубочку для проведения операции шунтирования?

Ким Чен Ын сбросил вес. Никто не знает, как и почему это случилось

Здоровье г-на Кима остается бомбой замедленного действия, сказал Ли Бён Чхоль, эксперт по Северной Корее из Института дальневосточных исследований университета Кённам в Сеуле.

«Не нужно быть экспертом, чтобы сказать, что у Ким Чен Ына проблемы со здоровьем: достаточно обратить внимание на его вес, цвет лица, походку, дыхание и курение», — сказал г-н Ли. «И мы понятия не имеем, кто будет командовать и управлять ядерным оружием Северной Кореи, когда его не станет».
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
30.06.2021 19:33:04
Посещений: 56
Елена Каденко

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