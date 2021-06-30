Ким Чен Ын сбросил вес. Никто не знает, как и почему это случилось

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Жители Северной Кореи говорят, что у них "сжалось сердце", когда они увидели, что Ким Чен Ын выглядит "истощенным". Режим превращает потерю веса в пропагандистскую победу.

Как информируют Экономические новости, об этом пишет The New York Times.

Когда в этом месяце лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вновь появился на публике после четырехнедельного перерыва, независимые аналитики и новостные издания начали изучать государственные СМИ в поисках подсказок для объяснения его последнего отсутствия.

Они сразу же заметили, что 37-летний Ким выглядит значительно худее, чем раньше. Сравнив выступления г-на Кима на северокорейском телевидении за последние месяцы, аналитики заметили, что коричневый кожаный ремешок его наручных часов выглядит несколько более узким, что подтверждает мысль о том, что он похудел.

Но это все, на что они могли опираться.

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Здоровье г-на Кима, как и сам северокорейский режим, окутано такой пеленой строгой секретности, что экспертам часто приходится выуживать подсказки, опираясь на чистые догадки. Была ли у него проблема со здоровьем? Или ожиревший диктатор самой изолированной страны в мире наконец-то решил сесть на диету?

Эти вопросы — и навязчивое внимание к таким обыденным деталям, как наручные часы г-на Кима, — могут показаться пустой болтовней селебрити. Но аналитики говорят, что они должны использовать каждый бит доступной информации, чтобы попытаться ответить на еще более серьезный вопрос: Что случится с ядерным арсеналом Северной Кореи и ее народом, который приучили поклоняться г-ну Киму, если он вдруг окажется недееспособным?

В минувшие выходные государственные СМИ Северной Кореи предложили свою версию похудения г-на Кима, сообщив о реакции простых людей на его появление на общенациональном телевизионном представлении.

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«Больше всего людей, включая меня, поразило то, насколько истощенным выглядел уважаемый руководитель Ким Чен Ын», — сказал северокореец средних лет в соломенной шляпе государственному Центральному телевидению Северной Кореи. «Все говорят, что с трудом сдерживали слезы».

Г-н Ким, даже после потери веса, не совсем стройный. По мнению некоторых аналитиков, он может весить в два раза больше, чем многие взрослые северокорейцы. (Согласно одному исследованию, северокорейские беженцы весили около 115 килограммов, когда они бежали из своей страны, хронически страдающей от нехватки продовольствия).

В Северной Корее, где все новостные сообщения тщательно цензурируются и пишутся по сценариям правительственных пропагандистов, государственные СМИ крайне редко упоминают о внешности г-на Кима.

«Его потеря веса была настолько явной, что жители Северной Кореи никак не могли этого не заметить», — говорит Чон Сон Чхан, директор Центра северокорейских исследований при Институте Седжонг в Южной Корее. «Режиму нужно было подтвердить очевидное и дать понять народу, что с лидером все в порядке, чтобы слухи о его здоровье не вышли из-под контроля».

Северная Корея также использовала этот случай для пропаганды в то время, когда страна столкнулась с надвигающейся нехваткой продовольствия. Режим хотел показать народу, что г-н Ким изо всех сил старается вести страну через санкции, пандемию и стихийные бедствия, сказал г-н Чхон. Когда г-н Ким присутствовал на художественном представлении, он был одет в плохо сидящую мешковатую белую рубашку, как бы подчеркивая свою несомненную потерю веса.

Когда г-н Ким возглавил Северную Корею после смерти своего отца, Ким Чен Ира, в 2011 году, его вес, по данным южнокорейской разведки, составлял около 90 килограммов. Но они сказали, что г-н Ким, рост которого составляет 1 метр 70 сантиметров, продолжал набирать вес, и в прошлом году его вес достиг 140 килограммов.

Его бойкая мальчишеская моложавость сменилась усталым и одутловатым видом, что вызывает вопросы о его здоровье и будущем династии Ким. У г-на Кима нет ребенка, достаточно взрослого, чтобы унаследовать бразды правления в случае его внезапной смерти. Северная Корея управляется семьей Ким на протяжении трех поколений.

Считается, что сотрудники южнокорейской и американской разведки получили ценные сведения о состоянии здоровья г-на Кима, когда он несколько раз в 2018 и 2019 годах встречался с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и экс-президентом США Дональдом Трампом.

Когда г-н Ким сопровождал г-на Муна в коротком походе на вершину горы Пэкду после их встречи в Пхеньяне в 2018 году, он тяжело дышал, согласно видеозаписям южнокорейских тележурналистов. 68-летний г-н Мун, казалось, почти не вспотел.

«Разве вы не запыхались?» спросил г-н Ким у г-на Муна, когда они позже вместе поднимались по канатной дороге.

«Я в порядке», — ответил г-н Мун.

«Я так вам завидую!» — сказала жена г-на Кима, Ри Соль Чжу, которая присоединилась к прогулке.

Г-жа Ри пожаловалась южнокорейским гостям, что она пыталась убедить своего мужа бросить вредные привычки, такие как курение. По словам аналитиков, в Северной Корее никто, кроме г-жи Ри, не может осмелиться дать такой совет г-ну Киму, который казнил высокопоставленных чиновников, включая своего дядю, в ходе политических чисток.

Во время поездки на фуникулере г-н Мун и его жена Ким Чжон Сук дипломатично рассказывали о пользе регулярных физических упражнений для здоровья, в то время как г-н Ким, казалось, безучастно смотрел в окно.

Отец и дед г-на Кима умерли от проблем с сердцем. Эта семейная история послужила поводом для спекуляций о здоровье г-на Кима, когда он на несколько недель исчезает из публичного пространства.

Одно такое отсутствие в 2014 году породило слухи о том, что г-н Ким оказался на земле из-за тяжелого похмелья, подагры или даже переворота. Когда г-н Ким вновь появился на фотографиях в СМИ, южнокорейские репортеры и аналитики заметили в углу одной из фотографий небольшое транспортное средство, похожее на машину для гольфа, и предположили, что г-ну Киму трудно ходить без посторонней помощи. Позднее государственное телевидение Северной Кореи показало, как он ходит прихрамывая и с тростью, заявив, что он «плохо себя чувствует».

В прошлом году очередное исчезновение из поля зрения общественности вызвало бурные предположения сторонних наблюдателей о том, что г-н Ким находится «в серьезной опасности» и, возможно, перенес операцию на сердце или «лишился рассудка». Вскоре г-н Ким появился вновь, выглядя как обычно, но это не помешало южнокорейским репортерам заметить темное пятно возле его запястья. Возможно, это место, где врачи вставляли трубочку для проведения операции шунтирования?

Здоровье г-на Кима остается бомбой замедленного действия, сказал Ли Бён Чхоль, эксперт по Северной Корее из Института дальневосточных исследований университета Кённам в Сеуле.

«Не нужно быть экспертом, чтобы сказать, что у Ким Чен Ына проблемы со здоровьем: достаточно обратить внимание на его вес, цвет лица, походку, дыхание и курение», — сказал г-н Ли. «И мы понятия не имеем, кто будет командовать и управлять ядерным оружием Северной Кореи, когда его не станет».