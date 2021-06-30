Испытания Чёрным морем: Нанесет ли Россия летом морской удар по Украине?

Главная » Мир » Испытания Чёрным морем: Нанесет ли Россия летом морской удар по Украине? Испытания Чёрным морем: Нанесет ли Россия летом морской удар по Украине?

Закрыть Отправить

Россия давно стремится превратить Черное море в "mare nostrum". После аннексии Крыма она хочет отрезать Украину от моря. Киев понимает, что именно побережье является уязвимым участком, наиболее уязвимым для российского вторжения. НАТО тоже это знает и сигнализирует об этом Москве. Именно так можно интерпретировать инцидент с HMS Defender, а также маневры Sea Breeze 2021.

Как информируют Экономические новости, об этом пишет польское издание Tygodnik Solidarność.

После оккупации украинского Крыма стратегическая позиция России в Черном море радикально укрепилась. Ранее оттесненная на северо-восток бассейна, запертая в Азовском море, Россия располагала только базой Черноморского флота в Севастополе — на правах аренды. Силовая аннексия украинского полуострова и его систематическое перевооружение коренным образом изменили ситуацию. Во-первых, россияне теперь контролируют оба берега Керченского пролива, в результате чего именно они заперли украинцев в Азовском море. Тем самым они открыли безопасный маршрут для переброски военно-морских сил даже из Каспийского моря. Во-вторых, исчезла зависимость от Украины в вопросе размещения Черноморского флота в Крыму. В целом, конечно, проблем с этим не было, и при Януковиче русские делали на полуострове все, что хотели, особенно в Севастополе, но сейчас ситуация стала намного яснее. Москва может разместить в Крыму любое вооружение — от С-400 до «Искандеров», способных нести ядерные боеголовки, и стратегических бомбардировщиков с аналогичным ядерным вооружением.

Отсюда вытекает пункт третий: расширение диапазона наступательных вооружений России в Черном море, на юге Украины и даже на востоке Балкан. Неслучайно противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», которые покрывают значительную часть Черного моря, были установлены в Крыму. Украина оказалась в особенно сложном положении. Порты на Азовском море, такие как Мариуполь или Бердянск, могут быть заблокированы в любое время, в то время как из Крыма россияне могут быстро и легко заблокировать доступ к портам на западе полуострова, с Одессой на первом месте. Еще более опасной является возможность того, что русские могут использовать свое морское превосходство для наступательных действий, например, высадить десант в районе Мариуполя или даже Одессы. Во время роста напряженности на российско-украинский границе в апреле было много домыслов о таких шагах. По мнению некоторых экспертов, таких как генерал Бен Ходжес, такая высадка все еще возможна этим летом. И действительно, некоторые события указывают на вероятность такого сценария.

Все началось с того, что в апреле Россия объявила о закрытии нескольких крупных участков в водах вокруг Крыма — до октября, якобы из-за военных учений. Никто не закрывает такую большую территорию на такой долгий срок по такой причине. Остается только догадываться, что это делается для того, чтобы отпугнуть других от этого водного бассейна? Зачем? Возможно, для того, чтобы иметь расчищенное поле, а точнее море, для действий против Украины. Объявленные маневры НАТО и партнеров под кодовым названием Sea Breeze 2021 не могли понравиться Москве. Тем более что несколькими днями ранее эсминец Ее Величества «высмеял» возможности России в области морского сдерживания. HMS Defender вошел в территориальные воды Крыма, не подчинился призывам русских отступить, а затем поплыл по запланированному маршруту, оставив позади патрульные катера пограничников ФСБ. Помимо того, что британцы имели полное право совершить невинный проход в этом районе, как это предусмотрено международным морским правом (в конце концов, эти воды украинские, а не российские — Крым незаконно оккупирован), они обнажили недостатки российской обороны. Если в этом районе проводятся военные учения, то почему на эсминец не были направлены российские военные подразделения, а только катера ФСБ? Кроме того, нет недостатка в мнениях, что одной из целей изменения курса британского корабля была именно проверка военных возможностей России в Черном море, вблизи Крыма, в период предполагаемых интенсивных военных учений. Короче говоря, русские не прошли этот тест. Возможно, именно поэтому дипломатия Лаврова и его вульгарной пресс-секретарши столь словесно агрессивна и даже истерична.

Читайте: Может ли поворот Зеленского к популизму спасти его на следующих президентских выборах?

Тем более стоит ожидать российских провокаций во время начавшихся 28 июня военно-морских учений Sea Breeze 2021 — самых масштабных с 1997 года, когда начались ежегодные учения под этим кодовым названием. С участием 32 стран, 5 000 военнослужащих, 32 кораблей и 40 самолетов. Одним из кораблей, принимающих участие в учениях, является HMS Defender. Но американский эсминец USS Ross также вошел в Черное море. Незадолго до инцидента с британским кораблем русские предостерегали от проведения операции Sea Breeze. Уже на второй день этих учений в Крыму была проведена проверка боеготовности зенитных систем, оснащенных С-400 и «Панцирями». До завершения учений НАТО и партнеров 10 июля можно ожидать еще более серьезных действий России. Это своего рода проверка на прочность. Только жесткая позиция сил НАТО, Украины и других партнеров в Черном море в ближайшем будущем может окончательно убедить Москву в том, что нападение на Украину этим летом — в основном с моря — просто не окупится.