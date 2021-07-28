Украина не прекратит борьбу против сделки по «Северному потоку-2»

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Киев считает, что его обманули союзники в Берлине и Вашингтоне.

Администрация Байдена заявила, что она официально прекратила свое противодействие завершению Россией строительства газопровода «Северный поток — 2». Этот газопровод, строительство которого завершено более чем на 90 процентов, должен удвоить мощность потока российского природного газа в Германию через Балтийское море в обход существующего украинского трубопровода. Как информируют Экономические новости, об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

В этом споре Соединенные Штаты выступили на стороне Германии против Киева. Работа газопровода «Северный поток-2» сделает украинскую инфраструктуру ненужной, что позволит Кремлю не платить Киеву около 2 миллиардов долларов в год за транзит и усилит угрозу безопасности Украины, которая потеряет потенциальный источник влияния на Москву.

Юрий Витренко, генеральный директор украинской национальной газовой компании «Нафтогаз», был в Вашингтоне на прошлой неделе во главе делегации в напряженном графике встреч по вопросам энергетической политики, поскольку украинцы и их союзники проигрывали лоббистские аргументы против сделки. Когда мы связалися с Витренко по телефону, когда он садился на свой рейс обратно в Киев, он говорил с определенной долей раздражения: «Мы не видим причин, по которым заявление США и Германии должно изменить нашу позицию или повлиять на нашу борьбу против «Северного потока-2″. Это вопрос безопасности Украины, и мы будем продолжать объяснять, в чем тут дело и как американские санкции могут остановить трубопровод».

Действующее соглашение о транзите газа между Киевом и Москвой истекает в 2024 году, но почти наверняка не продлится так долго, если новый трубопровод начнет функционировать. Изменение политики США представляет собой резкий разворот предвыборной платформы президента Джо Байдена, в которой сильная риторика в отношении России сочеталась с обещаниями, что Москва «заплатит цену» за вмешательство в американские выборы.

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Соглашение, достигнутое между Германией и США, предусматривает создание Берлином фонда в миллиард долларов для перехода Украины на экологически чистую энергию; немцы предоставят в фонд первые 175 миллионов долларов и помогут привлечь дальнейший капитал. Критики сделки в Конгрессе и в Украине отмечают, что немецкие обязательства по обеспечению безопасности Украины в сделке глубоко и серьезно несостоятельны, что вызывает чувство предательства, широко ощущаемое в Киеве. Существующее соглашение о газопроводе создавало определенную степень сдерживания радикального усиления российской военной агрессии на востоке Украины.

Предыдущие переговоры с американцами были сосредоточены на реализации Германией «процедуры прекращения поставок», которая бы позволила перекрыть подачу газа через «Северный поток — 2» в случае дальнейшей российской агрессии против украинской территории. Никаких гарантий так называемого «выключателя» или конкретных обещаний о возобновлении санкций, связанных с конкретными действиями России, не было включено в окончательную сделку.

Общая сумма инвестиций в украинскую «зеленую» энергетику, предложенная в качестве компенсации за сделку, рассматривается многими в Киеве как весьма незначительная — возможно, даже оскорбительная — по сравнению с платой за транзит, которую Украина рискует потерять, если Москва разорвет существующее соглашение о транзите газа.

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Кроме того, президент России Владимир Путин в последние месяцы открыто заявлял о том, что продолжение транзита российского газа по украинскому трубопроводу зависит от действий Киева. Широко цитируемое эссе, опубликованное в этом месяце на официальном сайте администрации президента России от имени Путина, подтвердило шовинистическую русоцентричную точку зрения о том, что русские, белорусы и украинцы представляют собой одну нацию.

Канцлер Германии Ангела Меркель втайне надеялась, что проблема газопровода решится сама собой. Некоторые из ее советников полагали, что отдельные части проекта «Северный поток — 2» будут признаны нарушающими технические аспекты антимонопольного законодательства Европейского союза, и что антимонопольные органы Европейского союза вмешаются, чтобы закрыть или изменить сделку, тем самым избавив ее противников в Берлине от политической необходимости делать это самим.

Правительство Меркель так и не разработало запасной план на случай, если регулирующие органы не вмешаются, чего в итоге и не произошло. Украинцы и их союзники также считают, что сделка не дает никаких гарантий или стимулов, которые не могут быть отменены будущим канцлером Германии (Меркель должна уйти в отставку в этом году).

В начале этого месяца президент Украины Владимир Зеленский отправился в Берлин, чтобы провести прямые личные переговоры с Меркель во время четырехчасового рабочего ужина. Но немецкое предложение утешительного пакета и американское дипломатическое и политическое давление, вероятно, окажутся недостаточными для того, чтобы заставить Украину и Польшу, которая разделяет озабоченность по поводу нового проекта, принять то, что они считают опасной с точки зрения существования сделкой. Министры иностранных дел Польши и Украины выступили с первым контраргументом в адрес сделки, опубликовав совместное заявление, в котором говорится, что «к сожалению, ранее выдвинутые предложения по покрытию возникшего дефицита безопасности нельзя считать достаточными для эффективного ограничения угроз, создаваемых «Северным потоком 2».

«Вокальная оппозиция» сделке со стороны Киева и Варшавы может создать политическую головную боль для администрации Байдена. У Украины есть все основания чувствовать себя ущемленной», — говорит академик Джон Лаф, чья книга «Проблема России в Германии: борьба за равновесие в Европе» была опубликована в начале этого месяца.

«Администрация Байдена очевидно видит большую ценность в поддержании отношений с Германией, чем в защите интересов безопасности Украины», — сказал Лаф. Неудача с «Северным потоком — 2″ показывает нам недостатки немецкой политики в отношении России, которую Ангела Меркель инициировала в 2014 году. В то время это была радикальная политика, поскольку она ввела санкции, но она не изменила мышление Германии в отношении энергетических отношений с Россией».

Сообщается также, что администрация Байдена негласно убеждала украинцев отказаться от открытого противодействия сделке и смиренно принять ее как свершившийся факт. В прозрачном сигнале, по крайней мере, по времени — за несколько часов до публикации технических деталей сделки, Белый дом также объявил о столь желанной встрече Байдена и Зеленского в конце августа.

Администрация Зеленского добивалась встречи с Белым домом с начала 2019 года — процесс, который скандально привел к импичменту тогдашнего президента США Дональда Трампа, когда Трамп попытался убедить Киев начать расследование деятельности Байдена и сына Байдена в Украине. Дата и время объявления привели к рассуждениям среди украинских наблюдателей о том, не является ли визит условием того, что Киев согласится на неприемлемую сделку в обмен на встречу. Киев давно стремился к встрече как к сигналу американской политической поддержки как для внешних, так и для внутренних политических целей.

Сразу же после объявления о сделке по «Северному потоку — 2» раздались громкие и сплоченные голоса оппозиции. Они исходили от значительного числа высокопоставленных демократов и республиканцев — и соглашение о снятии санкций с компаний, строящих трубопровод, вполне может быть заблокировано Конгрессом.

Несколько членов комиссии Конгресса по Украине публично призвали Белый дом перенести запланированную на 30 августа встречу с Зеленским на дату, когда Конгресс будет заседать. Приглашение Зеленского на утешительную встречу в это время могло также быть способом помешать ему лоббировать против сделки кого-либо важного, пока он находится в Вашингтоне, и тем самым предотвратить последующий конфуз для Белого дома.

Украина привыкла к разочарованиям со стороны своих союзников. Но если планы по «Северному потоку-2» кардинально не изменятся, тревога и негодование в Киеве будут продолжаться.