Всего пять процентов электростанций создают 73% вредных выбросов в атмосферу Земли

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Горстка "суперэмитентов" отвечает за подавляющее большинство всех вредных выбросов в атмосферу в энергетическом секторе мира.

Всего 5 процентов электростанций ответственны за 73 процента выбросов в энергетическом секторе мира, и находятся они в основном на севере планеты, говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Environmental Research Letters, информируют Экономические новости.

Группа исследователей из Университета Колорадо в Боулдере проанализировала данные за 2018 год с 29 000 электростанций, работающих на ископаемом топливе, в 221 стране и определила, кто из них является главным источником вредных выбросов в мире.

Они составили карту электростанций по объему выбросов углекислого газа и определили 10 «худших из худших» электростанций, которые сосредоточены в Европе, Восточной Азии и Индии.

У этих «суперэмиттеров» есть несколько общих черт: все они работают на угле, расположены в основном на севере планеты, и все они работают неэффективно для того количества энергии, которое они производят. Сосредоточение политических мер на смягчении последствий для горстки самых злостных нарушителей позволит в значительной степени сдержать климатический кризис, считают авторы.

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«Одна из проблем, с которой сталкиваются активисты климатического движения, — это определение того, кто именно виноват в климатическом кризисе», — сказал Дон Грант, соавтор статьи, профессор социологии и научный сотрудник Института возобновляемой и устойчивой энергетики при Университете Колорадо в Боулдере. «Наше исследование начинает решать эту проблему с выявления суперзагрязнителей».

За пределами 10 самых больших эмитентов, наибольший ущерб потеплению атмосферы нанесли угольные электростанции, расположенные в США (в восточной части страны), Европе, Индии и Восточной Азии. Примечательно, что ни один из крупнейших мировых эмитентов не расположен в Южной Америке, Африке или Тихоокеанском регионе, которые составляют большую часть того, что принято считать «Глобальным Югом» — регионом, который, как считается, несет основную тяжесть последствий изменения климата, хотя вносит в него очень незначительный вклад).

Выбросы от производства электроэнергии сократятся на 17-49 процентов, если эти станции будут модернизированы с целью повышения эффективности, компенсированы за счет улавливания углерода или полностью остановлены.

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Переход с угля и нефти на природный газ — это только первый шаг, считают авторы. Грант отмечает, что он и его коллеги-исследователи «также поддерживают возобновляемые источники энергии», но при этом опасаются, что «некоторые страны еще не готовы или не хотят принять эту стратегию».

Несмотря на то, что промышленность широко использует природный газ в качестве «промежуточного топлива», многие защитники окружающей среды отказываются от идеи, что природный газ является чистой альтернативой другим видам ископаемого топлива. Многие считают, что отключение электростанций, работающих на ископаемом топливе, и переход на возобновляемые источники энергии — единственный способ ограничить выбросы в атмосферу настолько, чтобы соответствовать рекомендациям Международной группы экспертов по изменению климата по ограничению потепления на 1,5 градуса для ограничения наихудших последствий изменения климата.

Хотя за последние два десятилетия выбросы CO2 в мировом энергетическом секторе выросли на 53%, не каждая страна и не каждая электростанция в равной степени несут ответственность за это бремя. Шесть из 10 самых загрязняющих электростанций в мире расположены в Восточной Азии, две — в Индии и две — в Европе, и все они превышают общий объем выбросов своих собратьев в том же регионе.

Роговец в Польше является местом расположения самой загрязняющей электростанции в мире. 27-летняя Белхатувская электростанция, отвечающая примерно за 20 процентов электроэнергии в стране, в 2018 году выбросила 38 миллионов тонн углекислого газа. Хотя это крупнейшая тепловая электростанция в Европе, ее мощность меньше, чем у некоторых ее аналогов в других частях света, выбрасывающих меньше углекислого газа, говорится в статье. Страна планирует закрыть станцию к 2036 году, прислушиваясь к призывам к декарбонизации своей экономики.

Вред Белхатова коренится не в его производительности, а в его неэффективности. По данным Гранта и его команды, у него самая высокая интенсивность, или самый высокий уровень выбросов на единицу продукции, среди крупнейших мировых эмитентов. На самом деле, все десять наихудших мировых эмитентов были менее эффективны, чем другие в своих странах, выбрасывая от 28 до 76 процентов больше на единицу произведенной энергии.

«Почему эти относительно неэффективные установки используются так интенсивно — это тема, требующая дальнейшего изучения», — пишут авторы.

Несмотря на самую большую экономику в мире, ни одно из 10 самых загрязняющих атмосферу предприятий не расположено в США, однако в стране наблюдается резкое неравенство между предприятиями с самым высоким и самым низким уровнем выбросов.

Грант и его команда использовали коэффициенты Джини — метрику, обычно применяемую для измерения неравенства в доходах и здоровье, — чтобы найти различия между самыми высокими выбросами и средними выбросами на завод в каждой стране. В США пять процентов крупнейших загрязнителей несут ответственность почти за 80 процентов выбросов от электричества в стране, обнаружили они.

В ряде других стран, включая Южную Корею, Японию и Австралию, наблюдается аналогичная картина, и, что очень важно, во всех этих странах сокращение выбросов составит от 25 до 80 процентов, если они примут меры по модернизации и переходу на другое топливо, говорят авторы.

Поощрение таких заводов, как Белхатов, к повышению эффективности их работы принесет большие выгоды странам, стремящимся ограничить выбросы. Но ни одно политическое решение не является универсальным, говорит Грант. Некоторые страны — Южная Корея, Германия, Япония и Австралия, по мнению авторов исследования, — могут добиться большего успеха, наблюдая за одним или двумя мегаэмиттерами, в то время как другие могут добиться такого же результата, приняв широкомасштабные отраслевые регуляторные нормы.