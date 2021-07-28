Почему Байден позволяет Путину побеждать?

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В этом месяце любимый проект Владимира Путина - газопровод "Северный поток - 2" стоимостью 11 миллиардов долларов - был одобрен Белым домом и канцелярией Германии вопреки пожеланиям Европейского союза, НАТО, энергетической политики ЕС, Конгресса США и соседей Германии.

Хуже того, они подписали мутное соглашение, призванное держать Россию в узде и не позволить ей принуждать Украину или Европу в результате своей энергетической монополии, но не потребовали, чтобы Россия его подписала. Другими словами, соглашение не имеет юридической силы. Как информируют Экономические новости, об этом пишет The Atlantic Council.

Это шокирующее дипломатическое решение расстраивает многих из нас и соседей, которые поддерживали усилия Украины по окончательному освобождению от советской коррупции, российских олигархов и российских марионеток. Тысячи людей вложили средства в помощь украинцам в демократизации и реформировании их правительства, чтобы стать полноправными членами европейского сообщества. Некоторые погибли, пытаясь это сделать.

Для сторонников реформ и опытных наблюдателей за Кремлем эта ошибка не просто разочаровывает. Она откровенно опасна и вызывает глубокое недоумение.

Белый дом проигнорировал готовые санкции, призванные остановить строительство трубопровода. Он подписал эту «сделку» с Германией, несмотря на то, что это уходящий режим, коалиция временщиков, которая может быть смещена в результате выборов в течение нескольких недель. Хуже того, это соглашение было подписано всего через несколько дней после того, как Путин опубликовал манифест из 6000 слов, в котором объявил, что Украина не является суверенным государством, а является частью России. Этот документ вызывал тревогу и походил на фактическое объявление войны.

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Как это ни трагично, но заставить Россию или Соединенные Штаты согласиться на что-либо, касающееся ослабления безопасности Украины, было безрассудством. В декабре 1994 года три ядерные державы — Российская Федерация, Великобритания и США — подписали Будапештский меморандум, который гарантировал неприкосновенность границ Беларуси, Казахстана и Украины. Их обещание было необходимо для того, чтобы убедить эти три державы добровольно сдать свое ядерное оружие после распада Советского Союза.

Но в 2014 году, после того как демократическое восстание в Украине свергло коррумпированного президента-марионетку Путина Виктора Януковича, Россия нарушила границы Украины и организовала вторжение и оккупацию 7,2 процента территории Украины. Прикрываясь доверенными лицами, Путин заявил, что эти захваты были результатом сепаратистских восстаний русских, проживающих в Украине.

Никто не был одурачен «зелеными человечками» и так называемыми «сепаратистами». Но ни одна из сторон, подписавших Будапештский меморандум, не сдержала своих обещаний, вмешавшись в ситуацию. Были произнесены громкие слова, Россию в итоге исключили из тогдашней «большой восьмерки», но Москва осталась в Совете Безопасности и Организации Объединенных Наций. В отличие от этих событий, в декабре 1939 года союзники быстро выгнали Советский Союз из Лиги Наций за агрессию против Финляндии в рамках пакта с Германией.

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И снова продолжается та же «Большая игра». Россия и Германия, поддерживаемые растерявшимися и все более изоляционистски настроенными Соединенными Штатами, развращают Европу и игнорируют желания национальных государств Центральной и Восточной Европы и Балтии. С 2014 года Украина несет расходы на содержание своих вооруженных сил (уступающих по численности только вооруженным силам Франции) для защиты восточной стены Европы от вторжения могущественной армии Путина. На сегодняшний день погибло 14 000 человек, 1,3 миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома в результате оккупации, а промышленный центр страны был разграблен и разрушен, что обошлось в 30 миллиардов долларов.

И снова Украина, Польша и другие страны не могут рассчитывать на защиту других и должны сформировать альянс, чтобы воспрепятствовать окончательному завершению строительства газопровода в Германии — через ее суды, СМИ и политическую систему — а также ожесточенно бороться в Брюсселе против чрезмерного доминирования на рынке, которое сейчас представляет Россия и ее газопроводы.

Очевидно, что Госдепартаменту США и Совету национальной безопасности не хватает компетентности в отношении России и масштабов ее злонамеренности в регионе и за его пределами — это упущение беспокоит европейцев, а также тех, кто живет там, где Путин разжигает проблемы, например, в Африке, Америке, Черноморском регионе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Они также не понимают, что Украина с ее сельским хозяйством, ресурсами и технологиями — это ключ к хищническим замыслам Путина. Покойный эксперт по России Збигнев Бжезинский лучше всего подытожил ее значение для Европы и Запада: «С Украиной Россия — империя, а без нее — бедная восточноевропейская страна».

Путин обгладывает свою добычу и уже практически объявил войну. Трагедия заключается в том, что Соединенные Штаты и Германия теперь предоставили ему трубопровод с огромным денежным потоком, который будет финансировать его завоевания.