Может ли Путин в ближайшие недели захватить Украину?

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Президент России Владимир Путин недавно опубликовал эссе "Об историческом единстве русских и украинцев". Он утверждает, что русские и украинцы - один народ, что Украина имеет липовые границы, и что Запад создал антироссийский проект, чтобы вселить страх в сердца россиян.

Бряцание оружием и алогичные заявления Путина не кажутся чем-то новым. Он часто выступал с подобными утверждениями. Российский президент называл распад Советского Союза «подлинной трагедией» и прилагал все усилия для сохранения сферы влияния России. Как информируют Экономические новости, об этом пишет The Atlantic Council.

Однако некоторые новые утверждения в его эссе должны вызвать беспокойство. Обсуждая конфликт на востоке Украины, Путин утверждает, что Киеву «не нужен Донбасс». Он утверждает, что «жители этих регионов никогда не примут западный порядок», и что суверенитет Украины может быть достигнут только в партнерстве с Россией.

Так готовится ли Путин к новому нападению на Украину?

Возможно. Этот сценарий не так уж и надуман, как может показаться. В апреле Россия сосредоточила более 100 000 военнослужащих на восточной границе Украины. Российские войска блокировали часть Черного моря и ограничили воздушное пространство вблизи оккупированных Россией Донбасса и Крыма. Это внезапное наращивание сил продемонстрировало, что Москва может мобилизовать свои силы в кратчайшие сроки, а Запад не смог сделать ничего, кроме как выступить с резкими осуждениями.

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Теперь у Путина появился еще один шанс нанести удар. Новое вторжение может произойти во время Олимпийских игр в Токио. В течение следующих двух недель миллионы телезрителей по всему миру будут наблюдать за этим событием. Пока мир отвлечен, он может воспользоваться этим шансом.

Это не первый случай, когда Путин использует спортивные мероприятия для вмешательства за рубежом. Уже более десяти лет зарубежные авантюры России совпадают с различными спортивными событиями.

Сначала это были Олимпийские игры 2008 года в Пекине. 8 августа, на фоне церемонии открытия и всей сопутствующей шумихи, произошла катастрофа. Южноосетинские сепаратисты окружили грузинский город Цхинвали. Российские части также продвинулись к городу. Начались тяжелые бои, и международное сообщество было застигнуто врасплох. Западные лидеры медлили с ответом, и к тому времени, когда они предложили свою помощь, Россия уже оккупировала Абхазию и Южную Осетию. Эти регионы по-прежнему остаются оккупированными.

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Два года спустя Россия сделала это снова. Летом 2010 года миллионы футбольных болельщиков смотрели Чемпионат мира по футболу. 32 команды со всего мира съехались для участия в самом престижном международном турнире, и миллионы болельщиков с волнением следили за тем, как их национальные команды участвуют в соревнованиях.

Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко вступил в перепалку с Путиным по поводу поставок природного газа из России в Беларусь. Россия прекратила поставки природного газа в Беларусь после того, как Минск не заплатил. Это стало серьезным вопросом для европейского континента, поскольку Россия экспортировала «примерно 20 процентов своего газа в Европу через Беларусь». Гюнтер Эттингер, в то время комиссар Европейского Союза по энергетике, заявил, что спор между Беларусью и Россией является «атакой» на Европейский Союз. Хотя этот вопрос в итоге был решен, он подчеркнул зависимость Европы от российского газа.

К 2012 году агрессивные действия России во время спортивных мероприятий стали вполне предсказуемыми. Пока Запад с нетерпением ждал Олимпийских игр в Лондоне, Россия наращивала свое участие в сирийском конфликте. В течение летних месяцев Россия продавала оружие президенту Сирии Башару Асаду, что способствовало укреплению позиций Асада над силами сирийских повстанцев. Затем, когда начались Олимпийские игры, конфликт в Сирии обострился. В день открытия Олимпийских игр в Лондоне было убито более 100 мирных жителей, а между правительством Асада и сирийскими повстанцами началась серия затяжных боев. Эта эскалация также вынудила Организацию Объединенных Наций отозвать своих наблюдателей из Алеппо, опасаясь за их безопасность.

Самое серьезное нарушение со стороны России произошло во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. До начала игр президент Украины Виктор Янукович отказался от своего решения подписать соглашение об ассоциации с Европейским союзом и в конечном итоге бежал, поскольку страна приняла западную интеграцию.

У России были другие планы. Во время зимних Олимпийских игр Россия собрала большие силы безопасности в Сочи для защиты спортсменов и высокопоставленных лиц на играх. Пока мир был отвлечен играми, крупные неопознанные военные силы вторглись в Крым. Хотя эти солдаты не носили никаких военных знаков отличия, их быстро опознали как российских. В течение нескольких недель Россия незаконно аннексировала Крым у Украины, ложно заявив, что она пришла на помощь этническим русским и русскоговорящим. Затем, в апреле 2014 года, вооруженные боевики в Донецке и Луганске взяли штурмом соответствующие правительственные здания, а Верховная Рада объявила антитеррористическую операцию в этих регионах. Эти события привели к конфликту в Донбассе. На сегодняшний день погибло более 14 000 человек и около 1,3 миллиона стали вынужденными переселенцами.

По мере того, как Россия наращивала свои действия в Украине, Путин также все больше вкладывался в дело Асада. Летом 2016 года российские войска и советники были направлены для оказания помощи Асаду в его военной кампании в Алеппо. Российские войска были замечены сражающимися бок о бок с войсками Асада. Российская Федерация также начала сообщать о потерях в ходе этих боев. В то время как боевые действия усиливались, мир был занят Олимпийскими играми 2016 года в Рио-де-Жанейро. Это позволило русским диктовать ход событий на сирийском поле боя. Силы Асада одержали ряд побед над силами повстанцев, и Россия стала «решающей силой» в этом конфликте.

Вмешательство России не ограничивалось только Европой и Азией. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года миллионы футбольных болельщиков наблюдали за тем, как Российская Федерация принимала соревнования, в то время как российские политические лидеры активно сотрудничали с ливийскими повстанцами. Россия оказывала экономическую и военную помощь командиру повстанцев Халифе Хафтару, а чемпионат мира по футболу совпал с битвой за Дерну. В ходе этой битвы погибло более 30 ливийцев.

Учитывая столь длительную практику вторжения России во время крупных спортивных мероприятий, следующее вторжение Путина в Украину может совпасть с Олимпиадой в Токио. Во-первых, эссе Путина о России и Украине весьма символично. Мы знаем, что Путин приложит все усилия для того, чтобы Россия и Украина были едины, или, чтобы уничтожить Украину как целостное государство. Во-вторых, погода на востоке Украины благоприятствует новому российскому наступлению. По словам военных экспертов, весна в восточной Украине известна как сезон грязи. Это затруднило бы для Кремля переброску тяжелой техники на Донбасс, но с учетом сухого лета возможно, что передвижение российских войск у восточной границы Украины в апреле 2021 года было предвестником того, что может произойти. Или же она может развернуть дополнительные силы в Черном море или захватить остров Змеиный, как предупреждали аналитики киевского Центра оборонных стратегий. Наконец, Запад был озабочен борьбой вокруг газопровода «Северный поток — 2». В то время как несколько европейских государств продолжают бороться против завершения строительства газопровода, США и Германия недавно выступили с совместным заявлением по «Северному потоку-2». Отвлекающие факторы благоприятствуют Путину.

Западу стоило бы понаблюдать за поведением России во время Олимпийских игр в Токио. Новое российское наступление приведет Запад в состояние повышенной опасности, и западные чиновники должны быть готовы к этому потенциальному сценарию. В противном случае это вторжение может стать катастрофой для Европы и смертельно опасным для Украины.