Богатые страны глубоко заблуждаются насчет климатической угрозы

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США, Германия и другие страны на собственном горьком опыте убедились в том, что деньги не защищают страны от климатических катастроф.

Недавнее наводнение в Германии и Бельгии было оценено как самое сильное, по крайней мере, за последние 500 лет. На момент написания статьи погибло около 205 человек, еще 176 пропали без вести и вряд ли будут найдены живыми, а материальный ущерб исчислялся миллиардами евро. Как информируют Экономические новости, об этом пишет журнал The Week.

В последующих новостях можно заметить некоторую долю недоумения. Невозможно представить, что это происходит в Германии», — сказал агентству Рейтер один из сотрудников Красного Креста. «Вы когда-нибудь могли представить, что нечто подобное произойдет здесь, в Германии?» — спросил репортер CBS у местного жителя. «Я не думаю, что кто-то … мог представить себе нечто подобное», — ответил он. «Так много людей погибло», — сказал репортеру другой житель. » Мы не ожидали, что люди погибнут во время наводнения в Германии. Может быть, в бедных странах такое и бывает, но здесь подобного не ожидали».

Выраженный шок отражает широко распространенную и глубоко укоренившуюся веру в то, что изменение климата не затронет богатые страны. Жители развитых стран давно привыкли к тому, что самые разрушительные стихийные бедствия в основном поражают бедные страны — хотя богатые места могут пострадать от ураганов, землетрясений или наводнений, они были в основном защищены своими высокими строительными нормами и правилами и хорошо финансируемыми аварийными службами.

Но это уже не так. Бедные страны пострадают от климатических катастроф еще больше, но даже самые богатые и технологически развитые страны уже страдают от них, а в будущем ситуация станет еще хуже.

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Ущерб от наводнения в Германии удивил местных ученых, которые потратили годы и кучу денег на подготовку к экстремальным наводнениям — и даже разослали заблаговременное предупреждение по пострадавшим районам. Немцы «глупо поздравляли себя с тем, что что-то предсказали так рано», — сказала в интервью Science гидролог Ханна Клок. Проблема, по всей видимости, заключалась в том, что ранее исследователи фокусировались в основном на крупных реках, которые вызывали предыдущие наводнения, в то время как это чрезвычайное событие поразило притоки, которые, как считалось, представляют меньшую опасность. Нидерланды, к счастью, направили свои усилия по борьбе с наводнениями в более широком масштабе, и поэтому погибло гораздо меньше людей.

Эта катастрофа была классической картиной изменения климата — ее вызвал причудливый, медленно движущийся шторм, который обрушил огромное количество осадков за короткое время на ограниченную территорию. Изменение, потепление климата означает, что больше нет «нормального». Прежние погодные условия с каждым годом становятся все менее и менее полезными, и катастрофа может произойти там, где вы меньше всего ожидаете. Даже если вы потратили годы на создание защитных механизмов, они могут быть легко перегружены беспрецедентными случайными событиями, вероятность которых повышается в результате потепления. А если учесть, что глобальные выбросы в атмосферу нисколько не уменьшились, то это только начало.

Конечно, богатство не бесполезно для защиты людей от изменения климата. Несомненно, если бы подобное наводнение обрушилось на Гаити или Чад, число погибших было бы в геометрической прогрессии выше. Дело в том, что и правительства богатых стран, и их население глубоко отрицают страшную угрозу, которую представляет для них изменение климата.

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Наихудшим нарушителем, конечно же, являются Соединенные Штаты. Номинально выступающие за климатическую политику демократы в настоящее время управляют федеральным правительством, и они обсуждают инфраструктурный пакет, в котором климатическая часть составляет около 10 процентов от того, что предлагал президент Байден в предвыборной кампании 2020 года, но даже этого недостаточно. Текущие двухпартийные переговоры по инфраструктуре зашли в тупик частично из-за требований республиканцев о том, чтобы сложившееся десятилетиями распределение финансирования 80-20 между автомобильными дорогами и общественным транспортом — по сути, климатический пакт о самоубийстве — было еще больше смещено в сторону транзита.

Все это происходит в год, когда Портленд, штат Орегон, кипел при температурах, которые никогда не испытывали Атланта или Даллас, экстремальная засуха охватила почти половину страны, еще один очень сильный сезон лесных пожаров заполонил небо от Сиэтла до Нью-Йорка. А ведь мы еще даже не вступили в август.

Но дело не только в Америке. Если мы возьмем за основу определение богатой страны, которая вносит свой вклад в борьбу с изменением климата, как сокращение выбросов углекислого газа на одного человека, скажем, до 9 метрических тонн в год (с поправкой на влияние торговли), то вот лишь несколько богатых стран, которые приложили к этому усилия: Дания, Великобритания, Франция, Испания, Италия, Норвегия, Нидерланды, Ирландия и Швеция. Канада (которая недавно пережила самую сильную волну жары за всю историю человечества) и Австралия (где постоянные колебания между экстремальной засухой и экстремальным дождем недавно вызвали ужасающую чуму мышей) почти так же плохо себя ведут, как и США.

Германия добилась лишь скромного прогресса за десятилетие, несмотря на большое строительство ветряных и солнечных электростанций, отчасти потому, что она по глупости решила вывести из эксплуатации свои атомные электростанции до того, как была готова замена возобновляемым источникам энергии.

Привилегированные люди обычно не могут поверить, что они уязвимы перед теми же проблемами, которые поражают бедных, пока это не произойдет. Мы видели это во время пандемии, когда многие состоятельные люди сходили с ума от того, что не могли выпутаться из ситуации. Эти несчастные немцы будут не последними, кто узнает, что развитие и деньги не защищают людей от климатических катастроф.