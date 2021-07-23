Западные санкции против Кремля — это фикция, потому что они не работают

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Джо Байден решил - трубопровод с российским газом "Северный поток-2" может быть подключен к Германии, санкций США не будет. Было подписано американо-германское соглашение, игнорирующее Польшу и полностью игнорирующее Украину. Показывает ли это, что США и Германия не считаются с нами?

Всего несколько недель назад президент США Джо Байден осторожно высказался о будущем «Северного потока — 2». Он сказал, что его стоит достроить, поскольку инвестиции в него достаточно велики, но не исключил введения различных санкций и ограничений. Об этом пишет польский финансовый портал money.pl, информируют Экономические новости.

Вчера выяснилось, что США и Германия пришли к соглашению в ущерб интересам остальных стран. Россия достроит трубопровод, и газ пойдет по нему. Украина получит от немцев «смешные» зеленые инвестиции, чтобы вытереть слезы.

Почему именно Украина? Сегодня она получает около 1,5-2 млрд. евро в год от платы за газ, проходящий через ее территорию. Газопровод по дну Балтики отрежет ее от этих денег.

Неужели у Америки не было выбора?

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— Мы должны осознать, что политики служат только определенным структурным силам, у них ограниченное пространство для маневра. Проблема США не в каком-то трубопроводе — у американцев самый мощный противник в истории. Это Китай, — объясняет Яцек Бартосяк, доктор философии, эксперт по геополитике, президент и основатель аналитического центра Strategy&Futurel.

Он добавляет, что китайцы эффективно используют и нарушают американские сферы влияния и потоки. В результате США нужны союзники, но только те, которые имеют и знают реальные цепочки поставок, технологии. По его словам, США и Европа обречены на сотрудничество, если они хотят что-то значить в мире. Германия играет первую скрипку в ЕС, поэтому поддержка США по «Северному потоку-2» была естественной.

В свою очередь брюссельская служба Politico пишет, что Джо Байден хотел таким образом немного улучшить взаимные германо-американские отношения, сильно пострадавшие во время президентства Трампа.

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По мнению Бартосяка, причиной ухудшения этих отношений стал экс-президент США Трамп и его вера в величие Америки. В его представлении это была сверхдержава, способная навязать всем свое мнение и образ поведения. Байден же понимает иначе — США должны отстаивать свою позицию с союзниками. Слабая Европа и слабая Германия — это не то, что нужно США. Ему нужен сильный партнер.

Польша не считается?

Польша была полностью исключена из процесса принятия решений, а с Украиной обращались буквально как с колонией.

— Польша — слишком большая страна, чтобы плыть по течению, но слишком слабая экономически, чтобы устоять на ногах. Но Польша незаменима в ЕС, без Польши нет Европы», — убежден Бартосяк.

И дело не в том, что Польша является сильной и процветающей страной — важно наше географическое положение. В настоящее время мы являемся восточным флангом ЕС, наше географическое положение определяет тот факт, что в Польше пересекаются интересы Востока и Запада.

Бартосяк добавляет, что ближайшие месяцы будут решающими для нашей роли в ЕС. До сих пор в Польше сталкивались две концепции: либо полная интеграция с ЕС, либо поиск союзников в других странах. В плане последнего она выбрала плохих партнеров — концепция «трех морей» не сработала, как и идея прогибаться под Соединенные Штаты.

Наш собеседник считает, что восточные соседи, которыми до сих пор пренебрегали, являются для нас естественным направлением. Украина, Беларусь и страны Балтии — вот где нам следует вести бизнес, искать союзы и укреплять сотрудничество.

Януш Штейнхофф, бывший вице-премьер и министр экономики, напоминает, что «Северный поток-2» невыгоден для Польши. Он полностью игнорирует наши интересы и проблемы стран Балтии.

В течение долгого времени мы предлагали другие решения, как объясняет Штайнхофф, более дешевые и лучшие для многих стран. Среди них, например, расширение Ямальского трубопровода. Это сухопутный трубопровод, гораздо более дешевый в строительстве, проходящий через многие страны. Польша могла заработать на транспортировке — теперь мы не получим от этого никакой выгоды.

Матеуш Моравецкий также не скрывал своего разочарования германо-американским соглашением. — Я выражаю свое неодобрение тем, что наши союзники подошли к этому так эгоистично, — заявил премьер-министр.

Украина сильно пострадает

Особенно плохо обошлись с украинцами. Как пишет сайт Politico, администрация США довольно бесцеремонно сказала Украине «сидеть тихо». Взамен страна получит от Германии инвестиции в «зеленую» энергетику на сумму до одного миллиарда евро.

— Это все равно что отрезать человеку ногу и приказать ему купить протез», — говорит д-р Бартосяк. Он прямо заявляет, что с Украиной — не в первый раз, во всяком случае — обращаются как с колонией. После распада Советского Союза она должна была сохранить свое ядерное оружие — у нее сейчас его нет.

Ее границы должны были быть нерушимыми — Россия показала, что значит для нее этот термин. А вчера другие державы решили, что она потеряет деньги и козырь в конфликте с Россией.

Соглашение между США и Германией не является полностью открытым. В нем содержатся секретные пункты, которые, скорее всего, касаются именно безопасности Украины. Соглашение содержит довольно расплывчатые заявления о том, что поставки газа из России будут прекращены, если эта страна решит нарушить границы Украины.

Кто заинтересован в «Северном потоке-2»?

Россия — потому что она будет продавать Германии огромное количество своего газа. Германия тоже — по крайней мере, теоретически — получит хорошую сделку. Они будут получать газ непосредственно от производителя. Они станут независимыми от угля и получат источник энергии с низким уровнем выбросов (по сравнению с углем).

Однако Януш Штайнхофф напоминает нам, что российский газ не обязательно должен быть выгоден Германии. Россия использует газопроводы для ведения политической игры и может просто перекрыть кран. Газ также не является дешевым, что доказывает пример Польши. В течение многих лет мы платили за газ из России по завышенным ценам, и только относительно недавно мы выиграли в суде компенсацию в несколько миллиардов за годы переплат.

— Я спрашиваю, что еще должна сделать Россия, чтобы цивилизованный мир относился к ней так, как она того заслуживает. Это воровство Крыма, убийства и непосредственное участие в вооруженном конфликте на Донбассе, не говоря уже о правах человека и Навальном», — говорит Януш Штайнхофф.

Таким образом, в эпоху постоянно «рекламируемых» санкций, которые ЕС и США периодически вводят в отношении России, запуск «Северного потока-2», который с первого дня находился под санкциями, говорит о том, что западные санкции — это фикция и профанация, потому что они не работают.