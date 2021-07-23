«Северный поток-2»: Ангела Меркель вручает Владимиру Путину прощальный подарок

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По состоянию на вчерашний вечер официально объявлено: Германия и США урегулировали спор по газопроводу "Северный поток-2". Администрация Байдена дает зеленый свет весьма спорному проекту, который обострил германо-американские отношения и открыл путь к глубокому расколу в Европе.

Однако то, что немецкое правительство отмечает как дипломатический успех, является компромиссом в ущерб Украине и климату. Безусловно, жаба «Северного потока — 2» обильно полита глазурью. Но это не делает его более приемлимым. Как информируют Экономические новости об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

Меркель и Байден демонстрируют единство

Все началось с того, что немцы и американцы вели переговоры за спиной Украины — за чей счет пойдет «Северный поток-2». Это тухлый метод. Европейские союзники США и Германии поставлены перед свершившимся фактом, а от Украины отмахиваются необязательными для выполнения декларациями о намерениях и финансовыми утешениями. Декларация содержит много благозвучных заявлений и мало конкретных обязательств со стороны Германии.

«Северный поток-2» с самого начала был геополитическим проектом Владимира Путина. Это дает Кремлю свободу действий для усиления политического и военного давления на Украину без угрозы для газовой сделки с ЕС. Нынешняя сделка с Вашингтоном оставляет этот фланг открытым.

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Хуже того, правительство Германии отклонило предложение американцев включить в лицензию на эксплуатацию трубопровода так называемое положение об отключении. Это позволило бы перекрыть поставки газа, если бы Кремль предпринял агрессивные шаги в отношении соседей, не участвующих в торгах. Эти опасения вполне оправданы, учитывая недавние военные маневры России и ревизионистскую политику Путина — совсем недавно он написал в своем эссе, что граница между Россией и Украиной не имеет ни исторического, ни морального оправдания.

Невнятные обещания Германии

Это означает предоставление свободы действий Путину. Совместное заявление США и правительства Германии содержит туманные заявления о том, что Германия будет «действовать на национальном уровне и добиваться принятия эффективных мер, включая санкции, в Европейском союзе» в ответ на новые агрессивные действия России.

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Вряд ли можно быть более необязательным, чем это. Можно представить, какое впечатление произведет это заявление на сторонников жесткой линии в Кремле. Они хорошо знают своих друзей в Берлине. Достаточно вспомнить, какое возмущение вызвало громкое рассуждение Роберта Хабека о том, что нельзя отказывать Украине в военной технике для самообороны.

В совместном заявлении министры иностранных дел Украины и Польши высказали свою обеспокоенность. Они заявили, что их страны выступают против «Северного потока — 2» до тех пор, пока не будет найден ответ на угрозы безопасности, которые он представляет. И они справедливо указывают на тщетные усилия Украины найти перспективу вступления в ЕС и НАТО. И здесь Германия сыграла и продолжает играть ключевую роль. Чувство обиды многих украинцев на то, что Запад оставил их на произвол судьбы, вполне объяснимо.

Туманное обещание одного миллиарда долларов

Компромисс между Германией и США полон туманных заверений в адрес украинцев, но скуден на конкретные обязательства. В нем, например, говорится, что при необходимости поставки природного газа в Украину должны быть обеспечены независимо от России. Кроме того, объявлено о создании «зеленого фонда» для Украины, который будет способствовать повышению энергоэффективности, использованию возобновляемых источников энергии и выходу на производство водорода.

Обещанные средства смехотворны. Германия внесет 175 миллионов долларов США в качестве стартового капитала. Дальнейшие инвестиции должны поступить из частного сектора, до одного миллиарда долларов, но это туманные обещания на будущее. Этих сумм недостаточно для интеграции Украины в европейскую водородную сеть. В любом случае, эта идея — просто пшик, если только мы не согласимся на производство «желтого водорода» из электроэнергии украинских атомных электростанций.

Кремль связывает транспортировку газа с хорошим поведением Киева

Желаемое продолжение транзита газа через Украину после 2024 года является весьма сомнительным. Кремль уже заявил, что поставит будущий экспорт газа через Украину в зависимость от хорошего поведения Киева. С точки зрения энергетики в этом нет никакой необходимости.

Совокупная мощность «Северного потока 2» и недавно построенного газопровода «Турецкий поток» составляет 90 миллиардов кубометров в год. Они полностью заменяют прежний транзит газа через Украину. И в этом именно их цель.

Или в будущем планируется увеличить импорт российского природного газа в Германию? Это было бы пиршеством для Кремля и нарушением климатических целей Германии и Европы. Но для того чтобы эти цели и защита климата воспринимались всерьез, потребление природного газа должно значительно снизиться до конца этого десятилетия. Однако без двух-трех миллиардов долларов, получаемых от транзита газа, Украина не будет иметь средств для модернизации своей обширной трубопроводной системы и переоборудования ее для экспорта водорода.

Триумф Путина

Если этот псевдокомпромисс состоится, это будет триумф Путина: несмотря на продолжающуюся интервенцию на востоке Украины, несмотря на всю угрожающую политику, несмотря на кумовство с Лукашенко, несмотря на массовые репрессии в России и критику Европарламента, немцы идут на реализацию своего двустороннего проекта с Россией.

Россия больше зависит от экспорта энергоносителей в Европу, чем наоборот. Они финансируют государственный бюджет и обеспечивают политическое влияние. Непонятно, почему Вашингтон и Берлин отказываются от рычагов влияния, чтобы увязать ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» с существенными уступками со стороны Москвы.

Пока неясно, как Конгресс отреагирует на уступку президента Байдена. В политическом плане Байден не получил ничего взамен: ни более решительной позиции Германии в отношении Китая, ни четкого обязательства увеличить вклад Германии в оборону в рамках НАТО. За несколько недель до выборов это немецкое правительство уже не будет иметь политического мандата на это.

Остается раздражающий вопрос, почему Ангела Меркель бросила на чашу весов все, что у нее было, чтобы этот злополучный проект был увязан с серьезными обязательствами со стороны Кремля. Ее любовь к «Северному потоку-2» полностью перечеркивает ее предыдущую политику в отношении Украины. В прошлом она демонстрировала явную готовность остановить Кремль санкциями, если потребуется.

Она выступала в защиту преследуемых оппозиционеров, таких как феминистская протестная группа «Pussy Riot», и помогла спасти жизнь Алексею Навальному после его отравления. Но в итоге она сделала все, чтобы помочь успеху проекта, который в долгосрочной перспективе укрепляет влияние России в Европе. Это не очень хорошее наследие.