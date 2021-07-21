У Байдена призывают Украину особо не шуметь по поводу пакта США и Германии по российскому «Северному потоку-2»

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Администрация Байдена просит недовольную Украину не поднимать шум, поскольку она приближается к соглашению по трубопроводу Россия-Германия.

В разгар напряженных переговоров с Берлином о спорном трубопроводе Россия-Германия администрация Байдена просит дружественную страну молчать о своем жестком возражении. И это не очень нравится Украине, информируют Экономические новости со ссылкой на Politico.

Американские чиновники дали понять, что они отказались от попытки остановить проект, известный как газопровод «Северный поток 2», и теперь пытаются смягчить последствия, заключив большую сделку с Германией.

В то же время, по словам четырех человек, знакомых с ходом переговоров, представители американской администрации негласно призывают своих украинских коллег воздержаться от критики предстоящего соглашения с Германией по этому газопроводу.

Американские чиновники указали на то, что публичное выражение несогласия с предстоящим соглашением может повредить двусторонним отношениям Вашингтона и Киева, сообщили упомянутые источники. Они также призвали украинцев не распространяться о потенциальных планах США и Германии в Конгрессе. Один из высокопоставленных представителей американской администрации опроверг эти сообщения, отметив, что ситуация более тонкая, но отказался сообщить дальнейшие подробности переговоров американских чиновников с их украинскими коллегами.

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Американские переговорщики и дипломаты дали понять, что они отказались от попытки заблокировать завершение строительства газопровода, известного как «Северный поток 2», который будет поставлять дешевый природный газ из России в Германию и станет большой удачей для Москвы.

Тем временем, США пытаются угомонить ключевого регионального партнера в лице Украины, которая больше всех потеряет от окончательного завершения строительства газопровода, и восстановить испорченные отношения США с Германией, которая поддерживает строительство газопровода. Президент Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не пришли к соглашению о том, как решать этот вопрос, когда она посещала Вашингтон на прошлой неделе, сообщает Reuters. Байден сказал после встречи с ней, что «хорошие друзья могут не соглашаться».

В ходе текущих переговоров с Германией американские чиновники пытаются минимизировать риски, которые трубопровод несет для Украины и европейской энергетической безопасности, сказал чиновник в интервью POLITICO. Американские и немецкие чиновники ведут переговоры о трубопроводе и его влиянии на Украину, добавил этот чиновник. Они ищут способы снижения ущерба, который он нанесет молодой демократии.

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В прошлом месяце государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что завершение строительства трубопровода — это свершившийся факт. Высокопоставленный представитель американской администрации сказал, что США пришли к выводу, что санкции не смогут заблокировать завершение строительства трубопровода.

Позиция администрации расходится с мнением большей части Конгресса, украинского правительства и других восточноевропейских союзников, которые уже давно считают, что вмешательство США все еще может помешать завершению строительства трубопровода, которое уже почти завершено.

Четыре человека, знакомые с ситуацией, включая источник в Конгрессе, непосредственно знакомый с ситуацией, обрисовали сложившуюся ситуацию на условиях анонимности, чтобы не обсуждать деликатные вопросы. Детали начали циркулировать по Капитолийскому холму в конце понедельника.

Давление американских чиновников на украинских должностных лиц с целью заставить их воздержаться от критики любого окончательного соглашения, достигнутого американцами и немцами, натолкнется на серьезное неприятие.

Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил, что позиция Киева заключается в том, что американские санкции все еще могут остановить завершение проекта, если только у администрации Байдена хватит воли использовать их на этапах строительства и сертификации. По его словам, Киев по-прежнему выступает категорически против проекта.

Между тем, администрация Байдена назначила Зеленскому дату встречи в Белом доме с президентом в конце этого лета, по словам высокопоставленного сотрудника администрации.

Критики готовящегося пакта между США и Германией о газопроводе говорят, что он будет служить в основном интересам России и нанесет ущерб связям между Вашингтоном и Киевом. »Это несбалансированно и несправедливо, что Россия получает огромное вознаграждение, а Украина подвергается порке из-за критики», — сказала Алина Полякова, президент и генеральный директор Центра анализа европейской политики. » На сто процентов правда, что сделай это Трамп», все бы сошли с ума, добавила она.

При администрации Трампа США ввели санкции против газопровода, что затормозило проект. Министр финансов Германии пытался заключить сделку с администрацией Трампа, которая позволила бы финансировать импорт американского сжиженного природного газа в Европу в обмен на отмену санкций в отношении газопровода, по данным организации Environmental Action Germany, как сообщает РСЕ/РС. Однако Трамп не пошел на эту сделку, а в администрации возникли разногласия по поводу того, насколько далеко следует зайти в санкциях, что побудило Конгресс усилить санкционный режим США.

Республиканцы и демократы в Вашингтоне давно выступают против газопровода, который пройдет из России в Германию и значительно усилит энергетическую зависимость Западной Европы от России.

«Это удвоение импорта газовой энергии из России вместо того, чтобы инвестировать в диверсификацию источников энергии — в частности, в зеленую энергетику», — говорит Полякова. «Пока вы получаете дешевый российский газ, зачем инвестировать в другие источники энергии?».

Новый газопровод также станет ударом по экономике Украины, поскольку Россия платит миллиарды долларов за транзит газа, который проходит через Украину на пути в Европу.

Противники «Северного потока-2» говорят, что он также уменьшит влияние Украины на мирные переговоры с Россией, чье вторжение в Крым и восточную Украину вызвало международное осуждение.

В прошлом году Конгресс одобрил ряд обязательных санкций, направленных на блокирование трубопровода, на фоне двухпартийной обеспокоенности по поводу его завершения. Администрация Байдена в начале этого года отказалась от полного введения этих санкций, поскольку она работает над восстановлением отношений между США и Германией, которые пострадали при Дональде Трампе. Тем временем, однако, сенатор Тед Круз (Техас) задерживает назначение ключевых кандидатов в Госдепартамент, чтобы заставить администрацию ввести санкции.

Завершение строительства газопровода уже давно является приоритетом для Берлина, который рассматривает относительно недорогой российский природный газ как способ отказаться от более экологически грязного угля. Байден, между тем, назвал трубопровод «плохой сделкой для Европы» и утверждает, что США не хотят видеть его завершение.

Союзники Байдена на Капитолийском холме были особенно разочарованы его позицией в отношении трубопровода, подталкивая его администрацию к введению обязательных санкций в отношении судов-трубоукладчиков и других организаций, участвующих в проекте. В их число входит компания Nord Stream 2 AG, которая руководит строительством газопровода.

Дерек Чолле, советник Блинкена, на этой неделе посещает Киев, чтобы заручиться поддержкой Украины. Он также остановился в Польше, где США недавно заключили соглашение об энергетической безопасности на миллиарды долларов, чтобы попытаться подавить критику со стороны других стран региона. Польское правительство назвало трубопровод угрозой региональной энергетической безопасности, как сообщило агентство Рейтер.

Газопровод «Северный поток 2» уже много лет мешает отношениям между США и Германией. Почти завершенный газопровод длиной 764 мили по дну Балтийского моря рассматривается в Берлине как ключ к энергетической безопасности страны, а в Москве — как способ расширить влияние в Европе и пополнить свою казну. Некоторые, например, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона по вопросам политики в отношении Украины Эвелин Фаркас, заявила, что она «предпочла бы», чтобы администрация Байдена «подождала после выборов в Германии», прежде чем заключать эту сделку.

Меркель, которая была в Вашингтоне на прошлой неделе, покинет свой пост в конце этого года.

Многие в Вашингтоне продолжают выступать против газопровода из-за опасений, что он в основном выгоден России, и как демократы, так и республиканцы призывали администрацию Байдена заблокировать завершение строительства «Северного потока — 2».

Это привело к трениям. В мае администрация отказалась от предусмотренных Конгрессом санкций в отношении трубопровода, поскольку, по ее мнению, такие меры могут повредить американо-германским отношениям, что вызвало резкий упрек со стороны обычно дружественных политических союзников Байдена и его команды.

«Администрация заявила, что трубопровод — плохая идея и что это проект вредоносного влияния России», — сказал в то время сенатор Боб Менендес (Д-Н.Дж.), председатель комитета по международным отношениям Сената. «Я разделяю эти настроения, но не вижу, как решение [об отказе] продвинет усилия США по противодействию российской агрессии в Европе».

Между тем, Украина опасается, что завершение строительства «Северного потока — 2» сведет к минимуму ее роль как транзитного государства для энергоносителей, идущих из России в Европу. Немецкие чиновники, тем временем, безуспешно пытаются успокоить Киев.

«Для нас Украина была и останется транзитной страной даже после завершения строительства «Северного потока — 2», — сказала Меркель на прошлой неделе во время пресс-конференции вместе с Зеленским в Берлине. «У украинской стороны есть большие опасения по этому поводу, и мы относимся к ним серьезно», — продолжила она, добавив, что «Европейский Союз и Германия позаботятся о том, чтобы это продолжалось и в будущем, после 2024 года».

Фаркас, бывший сотрудник Министерства обороны, сомневается в том, что торг по поводу газопровода с союзниками и партнерами действительно является лучшим способом потраченного администрацией времени. «Это самая безумная сделка, которую можно обсуждать в настоящее время», — сказала она в интервью POLITICO.

«Нет более серьезного кризиса, чем глобальное изменение климата, поэтому заниматься подобными дебильными сделками просто безумие».