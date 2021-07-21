Его брата пытали и убили российские наемники из «группы Вагнера». Теперь этот беженец хочет добиться справедливости

Главная » Мир » Его брата пытали и убили российские наемники из «группы Вагнера». Теперь этот беженец хочет добиться справедливости Его брата пытали и убили российские наемники из «группы Вагнера». Теперь этот беженец хочет добиться справедливости

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В центральной сирийской пустыне нефтяное месторождение превратилось в импровизированную камеру пыток. Безоружный человек корчится в пыли и стенает от боли. Четверо мужчин в военной форме насильно прижимают его к земле и лупят кувалдой по его рукам и ногам.

Когда он взывает о помощи, они издеваются над ним на русском языке, заглушая его мучительные крики громким издевательским смехом. На заднем плане видео, которое было размещено в Интернете, звучит воинская националистическая песня «Я — российский спецназ». Как информируют Экономические новости об этом пишет CNN.

Жертва этого ужасающего любительского видео — Мохамад, 31-летний сирийский строительный рабочий и отец четырех маленьких детей, который исчез по пути домой с работы в соседнем Ливане в марте 2017 года.

Последними словами Мохамада была шахада — декларация его мусульманской веры.

Люди, убившие и обезглавившие Мохамада, выцарапали на его безжизненной груди надпись кириллицей. Там было написано » за ВДВ и разведку», что является обозначением российских воздушно-десантных войск.

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По крайней мере, один из мужчин на видео был идентифицирован независимой российской «Новой газетой» как наемник из нелегальной группировки «Вагнер» — частной военной организации, связанной с олигархом Евгением Пригожиным, известным как «повар Путина» за его связи с российским президентом.

Кремль отрицает какие-либо связи с Вагнером и настаивает на том, что частные военные компании в России незаконны. Пригожин ранее отрицал свою связь с Вагнером. В последние годы ни он, ни кто-либо из его компаний не разговаривал с журналистами CNN, несмотря на многочисленные попытки получить комментарии, в том числе и для этого репортажа.

«Эти люди рискуют своей жизнью, и по большому счету это тоже вклад в борьбу с терроризмом… но это не российское государство, не российская армия», — заявил президент Владимир Путин в 2019 году.

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Российские силы действуют в Сирии с 2015 года, и есть существенные доказательства того, что присутствие Вагнера в стране связано с развертыванием российских вооруженных сил.

Эксперты говорят, что невозможно представить себе, чтобы «Вагнер» существовал без одобрения Путина. Действительно, его тренировочный лагерь на юге России расположен на базе российского спецназа.

Через четыре года после убийства Мохамада три неправительственные организации из Сирии, Франции и России подали знаковый судебный иск против «Вагнера» за ту роль, которую он якобы сыграл в этом злодеянии, а также за совершение возможных военных преступлений людьми, которых можно увидеть на видео.

Иск был подан в марте от имени брата Мохамада, Абдуллы. Это первый случай, когда кто-то пытается привлечь военнослужащего Вагнера к ответственности за то, что, по мнению правозащитных групп, является растущим списком зверств, совершенных наемниками, чье расширяющееся глобальное присутствие позволило Москве проводить неофициальную внешнеполитическую деятельность в таких странах, как Сирия, Украина, Ливия, Центральноафриканская Республика, Судан и Мозамбик.

Абдулла, беженец, покинувший Сирию в 2017 году, никогда прежде не говорил публично об убийстве своего брата. Он нарушил свое молчание в эксклюзивном интервью CNN, по его словам, чтобы привлечь внимание мировой общественности к трагедии, которая разрушила его семью.

Чтобы защитить членов семьи, все еще живущих в контролируемых режимом районах Сирии, Абдулла попросил CNN скрыть его полную личность и место проведения интервью.

«Мой брат ушел, он никогда не вернется», — сказал Абдулла. «Я хочу, чтобы о деле моего брата узнал весь мир, чтобы эти преступники были привлечены к ответственности».

Последние телефонные звонки семье

В одном из последних телефонных разговоров Мохамада в апреле 2017 года он сообщил Абдулле, что был задержан режимом, когда пересекал границу Сирии после того, как около восьми месяцев работал в Ливане. Он сказал, что его доставили в Дамаск и заставили поступить на военную службу, но он планирует дезертировать.

Через десять дней Мохамад позвонил и сказал, что на следующий день его отправляют в Хомс и что он сбежит ночью.

Это был его последний звонок семье.

Он сказал: «Передайте привет отцу и матери, попросите их простить меня, я собираюсь что-то сделать, я собираюсь уехать, я не знаю, смогу ли я вернуться к вам или нет», — вспоминает Абдулла.

Он сказал, что брат попросил его «позаботиться о моей жене», добавив: «Я поручаю тебе свою семью».

«Это был такой разговор, как будто он знал, что с ним что-то случится», — объяснил Абдулла.

Мохамад так и не встретился со своей младшей дочерью.

В условиях бушующей гражданской войны в Сирии и плохого интернета и телефонной связи в их отдаленной деревне семье Мохамада было трудно узнать, что с ним случилось.

Лишь спустя несколько месяцев в Интернете появилось видео с его пытками, и его близкие узнали об истинном ужасе, постигшем его.

«Однажды парень из нашего города прислал мне видеоклип, он сказал: «Посмотри видео, это может быть твой брат». Конечно, я узнал своего брата — по его одежде, голосу, внешности», — сказал Абдулла, его голос был наполнен болью. «Его пытали солдаты, они не были сирийцами, поэтому мы не понимали, что они говорят».

Абдулла рассказал другим членам семьи о том, что он увидел на видео, но не стал делиться с ними, опасаясь, как это повлияет на их пожилых родителей.

«Когда я увидел первое видео, я все еще надеялся, что он жив», — сказал он. «Его пытали, но он был жив, он двигался. Мы надеялись, что он еще жив и находится в больнице».

Их отец отправился в Дамаск, разыскивая сына в больницах и тюрьмах сирийской столицы.

«Примерно через два месяца появилось второе видео, тогда мы и поверили, что наш брат погиб», — сказал 27-летний парень, который ощутимо расстроен.

«Когда я посмотрел второе видео, на котором было видно, как Мохамада обезглавили, я остался в комнате… Я не выходил из комнаты в течение трех дней. Он был не только моим старшим братом. Он был моим другом. Мы всегда были вместе», — сказал Абдулла.

Знаменательное судебное дело

Боевики Вагнера используются как остриё копья в Сирии, но их теневое пребывание даёт Москве возможность отрицать правду.

В феврале 2018 года в результате авиаудара США были убиты десятки и ранены сотни бойцов Вагнера, продвигавшихся к нефтяному месторождению у пограничного города Дейр-эз-Зор.

Москва сделала все возможное, чтобы дистанцироваться от этого инцидента, но когда тела российских наемников начали возвращаться домой, стало ясно, что это была операция Вагнера.

CNN поговорил с источником, связанным с Вагнером, который навещал раненых бойцов, когда они возвращались в Москву. Более того, в дни после нападения одно независимое российское СМИ навестило мать бойца, погибшего в Сирии, и она подтвердила, что ее сын не был солдатом российской регулярной армии.

Министерство иностранных дел России лишь заявило, что эти контрактники работали самостоятельно и отправились в Сирию по собственному желанию.

В Сирии использование наемников базируется вокруг компании «Евро Полис», которая попала под санкции Минфина США за связь с Пригожиным. В феврале 2018 года CNN получил копию контракта между «Евро Полис» и сирийским правительством. В договоре говорилось, что «Евро Полис» получает 25% доходов от нефтяных месторождений, если они будут отвоеваны у повстанцев. Другими словами, Вагнер ведет боевые действия, а «Евро Полис» оставляет себе трофеи.

С тех пор как влияние Вагнера распространилось на весь Ближний Восток и Африку, ключевым плацдармом стала российская военная база в Латакии на средиземноморском побережье Сирии. CNN и другие исследовательские организации проследили за частотой полетов из Латакии на другие театры военных действий по всему региону. В одном из документов, полученных CNN, подробно описывается соглашение, заключенное между Евгением Пригожиным и 223-м летным отрядом российских ВВС об использовании их самолетов.

Появляется все больше доказательств того, что дело Мохамада может быть лишь верхушкой айсберга.

Расследование CNN, проведенное в июне, выявило доказательства того, что российские наемники совершали военные преступления и нарушения прав человека в Центральноафриканской Республике (ЦАР), по словам нескольких свидетелей и общественных активистов.

Российское правительство отвергло эти обвинения и настаивало на том, что контрактники в ЦАР «не вооружены и не участвуют в боевых действиях». Правительство ЦАР также отвергло обвинения, но заявило, что расследование установит факты.

Новость о судебном процессе, начатом в марте — Сирийским центром СМИ и свободы слова (СКМ), Международной федерацией по правам человека (FIDH) и правозащитным центром «Мемориал» в России — совпала с 10-й годовщиной сирийского восстания.

«Жалоба… является беспрецедентной попыткой восполнить пробел безнаказанности и привлечь российских подозреваемых к ответственности», — говорится в заявлении правозащитных групп.

«Сирийские активисты и жертвы зверств, совершенных всеми сторонами конфликта в Сирии, с 2011 года неустанно добиваются привлечения виновных к ответственности», — заявили они, добавив, что: «У жертв и их семей есть лишь ограниченные возможности добиться справедливости и возмещения ущерба».

Международный уголовный суд не имеет юрисдикции в Сирии, поскольку страна не подписала Римский статут, что оставляет бесчисленным жертвам конфликта мало возможностей для привлечения к ответственности.

В поисках справедливости сирийцы все чаще обращаются в европейские суды — особенно в суды Германии и Франции — в соответствии с концепцией » международной юрисдикции».

Она наделяет какой-либо национальный суд юрисдикцией в отношении тяжких преступлений против международного права, даже если они были совершены не на территории страны.

В начале этого года немецкий суд осудил бывшего сирийского офицера за преступления против человечности, что стало первым в истории судебным процессом над людьми, связанными с режимом в Дамаске. Еще один человек остается под судом.

Клеманс Бектар, юрист FIDH, заявила, что они решили подать это дело в России».

«Мы говорим о российских преступниках, людях, которые потенциально могут быть арестованы в России, если будет политическая и судебная готовность продвигать дело. Универсальная юрисдикция всегда должна рассматриваться как последнее средство», — добавил Бектарте.

Пока никаких подвижек по иску, поданному Абдуллой в Москве, нет.

Аналогичная просьба «Новой газеты» к главному следственному органу России — Следственному комитету — в 2019 году начать расследование его выводов по делу Мохамада была отклонена.

Абдулла никогда не слышал о Вагнере. Он говорит, что просто хочет, чтобы палачи его брата были привлечены к ответственности.

«Если бы кто-то не дал им зеленый свет, они бы не сделали ничего подобного», — сказал он. «Мы не будем уподобляться им и требовать, чтобы то, что случилось с моим братом, случилось и с ними, но самое меньшее, чего они заслуживают, — это тюрьма».

Абдулла говорит, что смерть его брата поставила его перед рядом проблем, начиная от заботы о жене и детях Мохамада до преодоления травмы от ужасов, которые он видел на этих видео.

Это также заставило его начать долгий и потенциально опасный поиск справедливости против таинственного, безликого врага. Но он считает, что это стоит того.

«Я не беспокоюсь о себе», — сказал он. «Я просто хочу, чтобы они были привлечены к ответственности, даже если это будет стоить мне жизни».