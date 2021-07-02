Россия не рискнет пойти на «самоубийственную» войну с НАТО в Черном море, — Кулеба

Главная » Мир » Россия не рискнет пойти на "самоубийственную" войну с НАТО в Черном море, - Кулеба Россия не рискнет пойти на "самоубийственную" войну с НАТО в Черном море, - Кулеба

Закрыть Отправить

Министр иностранных дел Украины призвал НАТО не позволить России расширить свое влияние в Черном море на фоне напряженности, которая, по мнению критиков Кремля, является симптомом плана Москвы установить фактический контроль над регионом.

Дмитрий Кулеба заявил, что дискуссии о Черном море занимают центральное место в расширяющемся сотрудничестве Киева с НАТО — блоком, к которому Украина стремится присоединиться после того, как в результате революции 2014 года в Украине было свергнуто пророссийское правительство, — информируют Экономические новости со ссылкой на Newsweek.

В последние недели в Черном море наблюдались напряженные столкновения между военными кораблями НАТО и российскими силами. Сначала российские самолеты, как сообщается, произвели предупредительные выстрелы вблизи британского эсминца HMS Defender, следовавшего недалеко от Крыма — полуострова, аннексированного Россией у Украины в 2014 году. Однако британские представители оборонного ведомства отрицают, что HMS Defender подвергся обстрелу.

На этой неделе голландский фрегат HNLMS Evertsen столкнулся с преследованием российских самолетов в Черном море, также проходя недалеко от полуострова.

Голландские чиновники пожаловались, что российские истребители провели «имитационные атаки» на судно.

Читайте: НАТО продолжит укреплять позиции в Черном море

Несмотря на конфронтацию, Кулеба в своем заявлении сказал, что Киев не ожидает внезапной вспышки серьезного напряжения в Черном море.

«Я считаю, что Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в Черноморском регионе, но я не вижу в этом самоубийственного настроя», — сказал Кулеба.

«Они могут нагнетать и провоцировать то тут, то там. Но Россия не будет рисковать полномасштабной конфронтацией с НАТО, ясно понимая, что у них нет шансов на успех».

Читайте: Учения Sea Breeze: Корабли РФ провели боевые стрельбы в Черном море

Наблюдатели давно предупреждают об опасности возникновения случайной эскалации в Черном море, которое является жизненно важным каналом для торговли российской нефтью и газом, а также для распространения военной мощи Москвы в Средиземноморье и вдоль европейского побережья.

В этом районе часто происходят столкновения между силами России и НАТО на море и в воздухе. Обе стороны также регулярно проводят военные учения в Черном море. На этой неделе начались многонациональные военно-морские учения Sea Breeze, которые продлятся до 10 июля.

Черное море также служит еще одним фронтом в продолжающемся конфликте между Россией и Украиной. Москву обвиняют в попытке задушить украинскую торговлю и свободу судоходства в этом районе. Это еще один инструмент Москвы против Киеве, который сражается с поддерживаемыми Россией боевиками на востоке Украины.

«В наших беседах с НАТО мы говорим очень откровенно: если все будет продолжаться в том же духе, существует риск, что Россия может значительно усилить свой контроль над Черным морем и еще больше расширить свое влияние в регионе», — сказал Кулеба.

По его словам, «беспокоят также попытки Москвы нарушить торговые маршруты и ограничить свободу судоходства».

Насильственная интервенция России в Украину в 2014 году усилила дрейф страны на запад.

Сейчас Киев считает США, Европейский Союз и НАТО своими самыми важными союзниками в борьбе с Кремлем. Украина также находится на пути к вступлению в альянс, и члены НАТО вновь заявили о своей поддержке этого процесса на июньском саммите в Брюсселе.

Россия давно и решительно выступает против вступления Украины в НАТО и предупреждает, что такой шаг еще больше дестабилизирует ситуацию в регионе.

Кулеба сказал, что Черное море занимает важное место в его дискуссиях с членами НАТО.

«Я поднимаю эту тему на всех своих встречах как с союзниками НАТО по Черноморскому региону — Румынией, Турцией и Болгарией, так и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — пояснил он.

«Постепенно я вижу, что они слышат Украину, когда мы бьем тревогу. В 2014 году многое было сделано слишком мало и слишком поздно, и я надеюсь, что теперь мы не повторим этих ошибок, действуя по-другому с полным пониманием намерений России».

Президент Владимир Путин на этой неделе обвинил НАТО в ситуации в Черном море, добавив, что Москва сохраняет свое военное превосходство в регионе.

«Они знают, что не могут выиграть этот конфликт: мы будем сражаться за свою собственную территорию. Не мы преодолели тысячи миль, чтобы добраться до их границ, а они», — сказал Путин о своих противниках из НАТО.

«У России сейчас действительно стратегически выгодная позиция во временно оккупированном Крыму», — признал Кулеба.

«Поэтому для нас очень важно, чтобы Черное море не повторило судьбу Азовского моря», — добавил он, имея в виду акваторию между Крымом и Россией, которая все больше переходит под контроль Москвы после аннексии полуострова.

«Нам необходимо усилить сотрудничество между украинскими военно-морскими силами и военно-морскими силами союзников по НАТО в Черном море», — сказал Кулеба.

«Я уверен, что ничто не сможет помешать учениям «Си Бриз». То, что сейчас пытается сделать Россия — это игра мускулами, показывающая, что как бы ни тренировались другие, только они готовы действовать в регионе», — добавил министр иностранных дел Украины.