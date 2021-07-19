Светлана Тихановская: «С помощью Байдена мы победим»

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Лидер оппозиции в Беларуси, которая на этой неделе находится с визитом в Вашингтоне, утверждает, что оппозиционное движение может добиться успеха, несмотря на огромные трудности. Права ли она?

В Беларуси происходит новая волна репрессий. Силовики провели обыски в домах независимых журналистов и задержали трех сотрудников Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Тем временем суд приговорил десять студентов и преподавателя к тюремному заключению за нарушение общественного порядка. В целом, режим заключил в тюрьму более 550 человек по аналогичным основаниям. Как информируют Экономические новости, об этом пишет Джейкоб Хейлбрунн для National Interest.

Именно на этом мрачном фоне я беседовал со Светланой Тихановской, элегантно одетым тридцатидевятилетним лидером оппозиции в Беларуси, во время ее первого визита в Вашингтон. Тихановская, которая тщательно подбирает слова, ясно дала понять, что она надеется на администрацию Байдена для поддержки измученной оппозиции и демократизации Беларуси, заявив: «С помощью Байдена мы победим».

Но так ли это? С тех пор как августовские демонстрации пошатнули режим, президент Александр Лукашенко неуклонно усиливает давление на оппозицию ради сохранения своего правления, включая посадку коммерческого самолета в июне для задержания известного блогера Романа Протасевича. С тех пор оппозиционный блогер был выставлен на телеэкраны, чтобы продемонстрировать покаяние за его прежнюю критику. Она рассматривает задержание Протасевича как «эмоциональный» шаг разъяренного Лукашенко. «Он готов, сказала она, сделать все что угодно». Но, по мнению Тихановской, вынужденное признание обернулось обратным эффектом. По ее словам, вместо того, чтобы «деморализовать» оппозицию, давление, оказанное на Протасевича, способствовало ее активизации.

На протяжении всей нашей беседы в отеле «Уиллард» Тихановская утверждала, что правление Лукашенко находится под угрозой. В то время как Беларусь переживает «ад», она нарисовала портрет общества, которое начало организовываться против минского правительства различными способами. Она отметила, что возрождаются даже «древние» формы коммуникации, такие как печатные станки, выпускающие самиздат для отдаленных деревень. В то же время она указала на планы общенациональной забастовки на государственных предприятиях, которая будет организована самими рабочими. Из Польши и Украины рабочие, покинувшие Беларусь, очевидно, продолжают общаться со своими бывшими коллегами. Однако когда эта забастовка произойдет на самом деле, неизвестно.

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Тихановская не скрывает своего презрения к Лукашенко, называя его «полной марионеткой». Она старается изобразить его как обузу для Кремля. Ее посыл заключается в том, что Беларусь и Россия всегда имели тесные связи, и эта ситуация не изменится с отстранением Лукашенко. «Мы не ищем врагов», — говорит Тихановская. Она хочет «диалога» с Россией, но также убеждена, что у президента Владимира Путина нет реальной стратегии относительно будущего Беларуси. Когда я спросил ее, ожидает ли она встречи с Путиным в будущем, она ответила: «Я не знаю».

Похоже, что оппозиция возлагает надежды на санкции и дальнейший остракизм Лукашенко. На этой неделе Тихановская будет настаивать на введении более радикальных санкций в отношении правительства, а Европейский Союз рассматривает возможность введения пятого пакета санкций. Вопрос будет заключаться в том, укрепят ли усиленные санкции связь между Москвой и Минском, а не разрушат ли ее. Тихановская также выразила надежду на план Маршалла для Беларуси. В тот момент, когда президент Джо Байден озабочен выводом американских войск из Афганистана и восстановлением внутренней инфраструктуры, эта задача кажется невыполнимой. Тихановская утверждает, что Беларуси прежде всего нужен «хороший менеджер», который сможет перестроить страну. «Я не готова участвовать в новых выборах», — говорит она. Вместо этого она могла бы выступать в качестве «морального авторитета».

Она утверждает, что правление Лукашенко «не может продолжаться долго». Недавнее исследование Chatham House показало, что более половины белорусов считают, что Лукашенко должен уйти сейчас или до конца 2021 года. Лишь 10 процентов поддерживают новый срок в 2025 году. Но, как показывает последний виток арестов в Беларуси, опора режима — спецслужбы — остаются верными своему диктатору. Во время своего визита Тихановская должна будет продемонстрировать, что она не просто моральный авторитет. Но пока же Лукашенко, похоже, никуда не собирается уходить. Совсем наоборот.

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