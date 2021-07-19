Пришло время для Украины и Венгрии совместно противостоять коварству России

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В августе этого года Украина будет отмечать 30-ю годовщину своей Независимости. Хотя события последних семи лет, такие как Революция Достоинства, вооруженная агрессия России, вторжение в Крым, оккупация территорий и сложные реформы, были монументально сложными, они также демонстрируют, что, несмотря на свое несовершенство, Украина способна преодолевать многочисленные кризисы, выживать и увеличивать свою стойкость, подтверждая свою независимость и суверенитет.

Как известно всем заинтересованным сторонам и наблюдателям, Украина продолжает сталкиваться как с внутренними, так и с внешними вызовами, с которыми она никогда не сталкивалась ранее. Одним из ключевых вызовов, с которым столкнулась Украина, является формирование единой политической нации в многонациональном государстве. Как свидетельствует история многих развитых демократий мира, это чрезвычайно сложная задача, требующая десятилетий, если не столетий, для ее решения. Как информируют Экономические новости, об этом пишет Дмитрий Тужанский, директор Института центральноевропейской стратегии (Украина), для американского журнала Newsweek.

Однако не только вопрос времени является критическим для Украины. Огромное значение имеет гибридная угроза, исходящая от России. В 2014 году она аннексировала украинский полуостров Крым и оккупировала часть территории Донбасса, используя в качестве предлога «этническую карту».

Москва продолжает настаивать на том, что ее вмешательство в дела Украины направлено на защиту этнических русских и русскоязычного населения от вымышленных угроз, исходящих от якобы украинских фашистов, лживо добавляя, что Украина втянута в трясину гражданской войны. В это трудно поверить, учитывая тот факт, что в этой войне при защите Украины погибло более 14 000 человек, которые были либо русскими, либо русскоязычными. Тактика защиты путем убийства звучит в лучшем случае безумно, в худшем — по-дъявольски. Несмотря на то, что в 20 веке Европа прошла через несколько войн, спровоцированных той же самой методикой, слишком много людей и политиков на Западе не только все еще верят в некоторые из этих абсурдных российских нарративов, но сознательно или бессознательно повторяют их.

Примером такого рода нагнетания атмосферы является раздутая напряженность в отношениях между Киевом и Будапештом. Разногласия по поводу прав венгерского меньшинства, проживающего в самом западном регионе Украины в Закарпатской области, начались в сентябре 2017 года, после того как Украина приняла законопроект об образовании. Это положило начало одной из важнейших реформ, необходимых для современного государственного строительства и объединения Украины.

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Однако Будапешт увидел это по-другому и с тех пор блокирует сближение Украины с НАТО. Венгерское правительство публично заявило, что этим законом постоянно ограничиваются права венгерского меньшинства на образование и язык, и что «действия украинского правительства создают предпосылки для гражданской войны в Закарпатье».

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает настаивать на правах венгерского меньшинства на автономию. С 2011 года Венгрия выдает паспорта фактически всей венгерской общине Закарпатья, которая насчитывает 100 000 украинских граждан. Похоже, это страница из книги «Разрушай, подрывай и разделяй своего соседа», которую использует сосед Украины на востоке. Неудивительно, что такое развитие событий стало моментом дежавю и встретило сопротивление со стороны Киева. Конечно, Будапешт преследует цели, отличные от российских. Венгрия, конечно же, не хочет повторения крымского или донбасского сценария в украинском Закарпатье.

Так что же может быть целью Венгрии? В то время как Россия пытается вернуть Украину в лоно современного Советского Союза, Венгрия, возможно, пытается воссоединить венгерскую нацию символически — эмоционально и политически, а не с точки зрения территории.

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Тот факт, что Будапешт публично осуждает российскую агрессию против Украины, в то же время поддерживая суверенитет Украины, предлагая услуги по реабилитации украинских солдат и детей из Донбасса, не всегда кажется убедительным для Украины. Спикер венгерского парламента Ласло Кёвер написал письма своему российскому коллеге Вячеславу Володину с предложением совместно противодействовать украинским законам.

Конечно, было бы бесполезно возлагать всю ответственность за нынешнюю украинско-венгерскую напряженность на Россию. И украинская, и венгерская элиты предпринимают попытки спекулировать на этом.

Тем не менее именно действия России носят систематический и наиболее разрушительный характер. С 2014 года в Украине регулярно происходят провокации (фальшивая и недостоверная информация в СМИ о венгерском сепаратизме в Закарпатье, взрывы офисов венгерских организаций и т.д.), единственной целью которых является натравливание украинцев на венгров. Большинство считает, что за подавляющим большинством этих провокаций стоит Россия, что подтверждают не только украинские правоохранительные органы, но и польские суды и журналистские расследования.

Пришло время Украине и Венгрии признать этот факт и начать совместное противодействие вредоносному влиянию России. Вполне вероятно, что лидеры Украины предложили бы венгерским лидерам взаимно одобрить следующие принципы: отказ от ложных нарративов, признание того, что венгры имеют право сохранить свой язык и культуру в Украине, и решение сути возникшей проблемы.

Заявления Будапешта о том, что Киев пытается ограничить использование венгерского языка в школах и общественных местах только частным общением или религиозными службами, не соответствуют действительности. Согласно новому украинскому законодательству об образовании и языке, которое подверглось критике со стороны Будапешта, венгры, проживающие в Украине, смогут в дальнейшем получать образование полностью на родном языке до четвертого класса. Начиная с пятого по девятый класс, общее количество часов обучения на украинском языке для венгров увеличится с 20 до 40 процентов. Впоследствии, в десятом и одиннадцатом классах, 60 процентов всех занятий будут проводиться на украинском языке. В остальное время венгры по-прежнему смогут учиться в государственных школах на родном языке. Более того, Киев готов активно развивать систему двуязычного образования и разрешил частным школам свободно выбирать язык обучения (венгерский, румынский, словацкий или даже русский).

Украина хочет предоставить венграм в Украине новые возможности для самореализации через украинский язык. Ведь без знания украинского языка венгерская община не сможет отстаивать свои права в Украине.

Поэтому почему бы не направить энергию и страсть Будапешта на поддержку попыток Украины построить новую украинскую политическую нацию, к которой будет принадлежать полноценная венгерская община? Это то, что Киев приветствовал бы от своих западных соседей в контексте сдерживания России. Венгрия прекрасно знает, как трудно освободиться от российского ига и почему это жизненно важно для независимости Украины.

Да, Украина несовершенна, и ей еще многое предстоит сделать в своем будущем. Но у нее также есть много конкурентов на этом поприще. Тем, кто находится в жюри, вместо того, чтобы осуждать, следует сотрудничать с Украиной ради взаимной выгоды, прогресса и защиты. Не судите.