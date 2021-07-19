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Квебек — будущие ворота Антонова в Северную Америку?

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Глядя с этой стороны Северной Атлантики, можно было подумать, что франкоязычная канадская провинция получила прививку от авиационных технологических приключений. Однако уже несколько недель назад появилась информация о том, что Квебек находится в процессе подписания промышленного соглашения с украинской авиастроительной компанией "Антонов" с целью открытия сборочной линии на своей территории.

Квебек - будущие ворота Антонова в Северную Америку?

Речь идет о нескольких моделях, включая Ан-74, разработанный в советское время, или более современные Ан-140 и Ан-148/Ан-158. Похоже, что в основе будущего соглашения лежит не только геополитика, но и североамериканский экономический рынок, информируют Экономические новости со ссылкой на Avions Légendaires.

Выпускать на североамериканский рынок самолеты такой суровой комплектации, как машины, построенные Антоновым, с первых же секунд кажется замечательной идеей.

Канада и США — это страны, которые, несомненно, полностью подходят для таких самолетов, как двухмоторный Ан-74 или двухмоторный турбовинтовой Ан-140. Впоследствии их необходимо будет переоборудовать в самолеты для осуществления внутренних рейсов.

Тем более что Украина прекрасно осознает, что пока в Москве правит олигархия Владимира Путина, ее рынки будут закрыты.

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Рынок Европейского Союза недоступен для него из-за слишком драконовских экологических стандартов, установленных Брюсселем. Как ни странно, североамериканцы менее требовательны в этом вопросе.

Да, но до определенной степени. Российские и украинские двигатели не соответствуют стандартам Федерального авиационного управления и Transport Canada, поэтому у «Антонова» возникла идея переоборудовать свои самолеты под эгидой Pratt & Whitney Canada.

Квебекский производитель оборудования CMC Electronics также может получить свою выгоду, предложив часть авионики. И поскольку «Антонов» извлек из этого урок, украинский производитель самолетов создал местную дочернюю компанию: Antonov Aircraft Canada.

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Однако у AAC пока нет средств для приобретения сборочной линии. В этом она рассчитывает на правительство Квебека. Например, тот самый, который позволил Airbus в свое время поглотить всю программу авиалайнеров Bombardier CS.300!

На самом деле, украинские руководители полагаются на финансовый механизм под названием SPRINT — Soutien aux PRojets d’INvestissement Transformateur. Он был разработан правительством Квебека для содействия иностранным инвестициям во франкоязычную провинцию. Руководители компании СПРИНТ никогда не скрывали своего интереса к индустрии аэронавтики.

Соглашение, которое «Антонов Эйркрафт Канада» надеется получить к концу августа 2021 года, позволит авиастроительной компании рассмотреть возможность первой сборки вестернизированного Ан-74 в течение восемнадцати месяцев. Это должно возродить авиационную историю этого самолета устаревшего поколения.

Двухтурбовинтовой Ан-140 и двухдвигательные Ан-148/Ан-158 будут доступны примерно через три года. А AAFC даже намекает на совершенно новый самолет, разработанный специально для нужд Северной Америки и предназначенный для сборки только в Квебеке. Вариант привлекательный.

Теперь мяч находится на поле правительственных чиновников Квебека. Вопрос, за которым стоит следить.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
19.07.2021 09:15:18
Посещений: 1270
Елена Каденко

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