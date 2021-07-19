10 ключевых шагов Евросоюза по сокращению вредных выбросов в атмосферу

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Европейская комиссия предложила пакет законодательных мер, направленных на то, чтобы сделать значительные шаги вперед в попытке покончить с потреблением ископаемого топлива и сокращению вредных выбросов в атмосферу в Европе до нулевого уровня.

В ближайшие месяцы эти планы будут обсуждаться в Европейском парламенте и национальных правительствах. В случае одобрения они распространят климатические усилия Европы на новые сектора и вызовут новую политическую борьбу. Как информируют Экономические новости, об этом пишет Politico.

Вот 10 ключевых перемен и первая реакция на важные инициативы.

1. Конец двигателю внутреннего сгорания

Каков план? Комиссия предложила покончить с двигателями внутреннего сгорания в 2035 году, обязав с 2030 года сократить выбросы CO2 в масштабах всего автопарка на 55%, а через пять лет перейти к 100-процентному сокращению. Это дает промышленности более десяти лет на переоснащение и увеличение местного производства аккумуляторных батарей. Это также дает странам союза 15-летний срок для того, чтобы убрать с дорог загрязняющие автомобили путем естественного сокращения до достижения цели ЕС по снижению выбросов к 2050 году. Сопутствующее законодательство по инфраструктуре альтернативных видов топлива заставит страны начать строительство зарядных пунктов и водородных заправочных станций, которые смогут удовлетворить растущий спрос на автомобили с нулевым уровнем выбросов.

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Что это будет означать? Быстрое ускорение усилий по увеличению производства электромобилей и гораздо больше дорожных работ на городских улицах с 2025 года, поскольку вступят в силу соответствующие стандарты по инфраструктуре. Большая часть автомобильной промышленности уже продвигается вперед в создании электромобилей — некоторые, такие как Volkswagen и Volvo, дольше, чем другие, — но новые цели представляют собой критический вызов для индустрии по производству комплектующих в ЕС. Внимание быстро переключается на программы переподготовки, которые помогут сформировать рабочую силу, способную работать с химикатами для аккумуляторов, а не с автомобильными цилиндрами. На это потребуется время.

Первые реакции: Группы защитников окружающей среды в целом довольны. Автомобильная промышленность, возможно, проиграла свою битву за то, чтобы избежать обязательного прекращения производства в проекте предложения, но она получила правила, которые позволят быстро запустить инфраструктуру. Основная претензия заключается в том, что дата 2035 года предусматривает обязательное обеспечение электронной мобильности, а не дает отрасли время на разработку более чистых видов топлива. «Не двигатель внутреннего сгорания наносит вред окружающей среде, а ископаемое топливо», — заявило автомобильное лобби ACEA.

2. Ценообразование на углерод — главный фактор

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Каков план? Удвоить недавний прогресс Европейской системы торговли выбросами (ETS), ужесточив количество выдаваемых разрешений, расширив схему и ужесточив требования к судоходству и авиации. Самой «противоречивой» частью всего пакета, по словам главы Green Deal Франса Тиммерманса, будет предложение Комиссии о создании второй ETS, охватывающей топливо, используемое для автомобильного транспорта и отопления зданий. Расходы, вероятно, будут переложены на потребителей.

Что это будет означать? Новые меры показывают, что Брюссель рассматривает ценообразование на углерод как наиболее эффективный способ снижения выбросов. И это несмотря на потенциальный удар по водителям и домохозяйствам, которые не могут позволить себе дополнительные расходы, и несмотря на риск того, что это вызовет социальную реакцию такого масштаба, как движение «желтых жилетов», потрясшее Францию в 2018 году. Тиммерманс признался, что поначалу был настроен скептически, но его анализ показывает, что «существующая система ETS приносит свои плоды».

Первоначальная реакция: «Не может ли «больше норм, больше стандартов, больше этапов и больше налогов» стать достойной альтернативой регрессивному механизму?» — спросила Рут Шофилд Оуэн, заместитель директора FEANTSA, благотворительной организации по борьбе с бездомностью.

3. Новый социальный фонд

Каков план? Комиссия осознает, что применение новой ETS к автомобилям и домам граждан вызовет реальную финансовую проблему для миллионов европейцев — и рискует получить обратный эффект. Чтобы смягчить удар, она планирует создать Климатический социальный фонд, который будет направлять 25 процентов доходов от ETS и средств из бюджета ЕС на помощь водителям в покупке автомобилей с нулевым уровнем выбросов или домовладельцам в утеплении их домов.

Национальные правительства должны будут представить планы по расходованию средств на утверждение Комиссии и сопоставить финансирование ЕС с собственными денежными средствами. Ожидается, что объем фонда достигнет 72,2 миллиарда евро.

Что это будет означать? В идеальном мире это означает, что ЕС убедит европейцев в том, что усилия по сокращению выбросов распределяются справедливо. Но неясно, захотят ли страны-члены отдать Комиссии контроль над значительной частью новых денежных средств, которые они получат от новой системы.

Первые реакции: Существует скептицизм в отношении того, что фонд предотвратит социальную негативную реакцию. Ценообразование на углерод рискует «загнать людей в ловушку более дорогой системы без альтернатив», в то время как компенсационные фонды «рискуют стать чрезмерно сложной системой, которая не поможет тем членам общества, которые нуждаются в ней больше всего», — предупредила Моник Гойенс, директор потребительской организации BEUC.

Федерация транспортных работников ETF заявила, что Брюссель должен сосредоточиться на развитии устойчивых вариантов общественного транспорта, утверждая, что социальный фонд «для возмещения расходов на поездки на работу или субсидирования покупки электромобилей не предотвратит транспортную проблему» и не сделает альтернативы более доступными.

4. Пограничный тариф на выбросы углекислого газа

Каков план? Загрязнители мира, берегитесь. Комиссия будет облагать налогом импорт железа и стали, цемента, алюминия, удобрений и электроэнергии, обложив их тарифом, эквивалентным тому, который производители ЕС платят на внутреннем углеродном рынке. Если другие страны примут аналогичные меры, их компании не пострадают.

По мере поэтапного введения налога с 2026 года — после пробного периода с 2023 по 2025 год — бесплатные квоты на загрязнение окружающей среды, которые в настоящее время являются частью системы ЕС, будут постепенно сокращаться и в конечном итоге будут постепенно отменены в течение десятилетия, которое закончится в 2035 году. Это сделано для того, чтобы не допустить нарушения Всемирной торговой организации.

Доходы будут поступать в бюджет ЕС и частично использоваться для погашения многомиллиардного пакета мер по восстановлению ЕС.

Что это будет означать? Налог является обоюдоострым: ЕС стремится защитить свою промышленность от более дешевого и более загрязняющего импорта, в то время как он ужесточает экологическое регулирование внутри страны. «Мы не собираемся превращать климатическую политику в политику деиндустриализации Европы, это было бы бессмысленно с экономической и климатической точки зрения, потому что вы увидите, как производство перемещается куда-то еще», — сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

В то же время ЕС подталкивает другие страны к декарбонизации экономики, поскольку это освободит их от уплаты налога. «Мы делаем свою работу и предлагаем нашим партнерам сделать то же самое», — сказал представитель ЕС.

Первые реакции: Так называемый механизм пограничной корректировки углеродных выбросов вызывает меньше споров в ЕС, чем за рубежом. «Сомнительно, что CBAM совместим с законодательством ВТО, — сказал Георг Родербург, партнер юридической фирмы Freshfields. Это может привести к ответным тарифам. В Вашингтоне неспокойно. Бывший советник Белого дома Барака Обамы Джон Подеста в интервью POLITICO предупредил о «торговых трениях». Китай и другие страны с развивающейся экономикой уже несколько месяцев осуждают этот инструмент. Но если другие страны будут сокращать выбросы так же быстро, как ЕС, то загрязняющий импорт «не будет проблемой между нами», — сказал Тиммерманс.

5. Новая битва за то, кто вносит наибольший вклад

Каков план? Брюссель хочет, чтобы правительства увеличили сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта и строительного сектора, сельского хозяйства, промышленности и мусороперерабатывающих заводов на 11 процентных пунктов, чтобы помочь достичь более жесткой климатической цели Евросоюза на 2030 год. Это значительный скачок по сравнению с нынешними требованиями, и ожидается, что это вызовет новый виток столкновений между Брюсселем и столицами.

Что это будет означать? Постановление о распределении усилий установило национальные обязательные цели в 2018 году после жестких баталий между столицами ЕС и Брюсселем о том, как лучше распределить сокращения выбросов по всему региону. В своих предложениях Комиссия в основном придерживалась принципа распределения целей по сокращению выбросов на основе ВВП на душу населения, что было крайне важно для более бедных и часто зависящих от угля членов ЕС, обеспокоенных тем, что богатые столицы пытаются переложить большее бремя на более загрязняющие экономики блока.

Предложение означает, что к 2030 году «Германия сократит на 50% выбросы от автомобильного транспорта, зданий, сельского хозяйства, малых и средних предприятий и отходов по сравнению с 2005 годом. 47% для Франции, 43% для Италии, 38% для Испании — и лишь 10% для Болгарии», — говорит Симона Тальяпетра, старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel.

Очевидно, что многие государства-члены скажут, что это несправедливо, они скажут это, но давайте посмотрим, действительно ли они так думают», — сказал глава «Зеленого курса» ЕС Франс Тиммерманс.

Первые реакции: Предложение прошло практически незамеченным, судя по отсутствию реакции со стороны НПО и других организаций. Тем не менее, такие неправительственные организации, как Transport & Environment, в течение нескольких месяцев вели агитацию в преддверии обнародования предложения, опасаясь, что Комиссия ослабит давление на правительства, ослабив Положение о распределении усилий и передав большую часть обязанностей по сокращению выбросов рынку. Софи Дефур, представитель T&E, предупредила, что хотя Брюссель выбрал более высокие национальные цели, «все старые лазейки, позволяющие странам уходить от ответственности за климат, остаются».

6. Возобновляемые источники энергии будут расти

Каков план? ЕС не сможет достичь своих целей «Зеленого курса» без масштабного расширения возобновляемой энергетики, поэтому он предлагает увеличить целевые показатели для ветровой, солнечной и других экологически чистых источников энергии. Пересмотренная Директива по возобновляемым источникам энергии предусматривает повышение текущей общеевропейской цели — 32% энергии из возобновляемых источников к 2030 году до 40%, а также установление контрольного показателя — 49% энергии, используемой в зданиях к 2030 году.

Что это означает? На долю возобновляемых источников энергии приходится около 20 процентов энергопотребления, поэтому к концу десятилетия Евросоюз должен удвоить свои мощности. Конкретные формулировки включены для того, чтобы это произошло в растущем шельфовом секторе — странам поручено работать вместе над развитием европейских морских бассейнов — и с новым обязательством ускорить трансграничное сотрудничество в целом.

Первые реакции: Генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии Франческо Ла Камера заявил, что законодательный пакет «подтверждает лидерство ЕС в энергетическом переходе», и предсказал, что меры будут способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест и повышению конкурентоспособности. Группы по возобновляемым источникам энергии, такие как SolarPower Europe, также выразили удовлетворение, но призвали Брюссель сделать больше для устранения административных узких мест путем выпуска руководящих принципов ЕС по выдаче разрешений для упрощения процедур на национальном уровне. «Это срочный шаг, чтобы предотвратить дальнейшие задержки солнечных проектов», — сказала Вальбурга Хеметсбергер, генеральный директор группы.

7. Европа получает обновление

Каков план? Здания потребляют около 40 процентов энергии в ЕС: новый пакет требует, чтобы к 2030 году почти половина этой энергии была возобновляемой. Страны ЕС также должны будут увеличивать долю возобновляемой энергии, используемой для отопления или охлаждения зданий, на 1,1 процента каждый год. Кроме того, Комиссия требует, чтобы страны проводили реконструкцию общественных зданий на всех уровнях на уровне 3 процентов каждый год. А новая отдельная система торговли выбросами для зданий усиливает давление на правительства, требуя ускорить темпы энергоэффективной реконструкции — или рискуя столкнуться с социальным недовольством людей, обремененных постоянно растущими счетами за электроэнергию.

Что это означает? Законодательство укрепляет стратегию «Волна реновации», которая, по словам Брюсселя, не только полезна для окружающей среды, но и способствует созданию новых рабочих мест. Эта стратегия была определена на ранних этапах пандемии как ключевая стимулирующая мера для того, чтобы заставить страны взяться за дело. Обязательство по ремонту общественных зданий будет распространяться и на социальное жилье, на которое приходится около 10 процентов зданий в ЕС.

Первые реакции: Представители отрасли, такие как Мирелла Витале, старший вице-президент компании Rockwool, производителя теплоизоляции, назвали эти меры «большим шагом вперед» в борьбе с выбросами в жилых зданиях. Но она также повторила опасения стран, которые признают, что у них нет денег для финансирования необходимых реконструкций. Успех пакета «зависит от финансовой и консультативной поддержки, которую ЕС может оказать домохозяйствам и предприятиям», — сказала она. «Действовать должно быть проще и дешевле, чем бездействовать». Фрик Спинневайн, представитель коалиции «Право на энергию», высказал более резкие слова в адрес пакета, который, по его словам, включает в себя цели, недостаточные для решения климатического кризиса, и нанесет «удар по карману» «энергетически бедных людей», выставив им более высокие счета за электроэнергию.

8. Налогообложение загрязняющих энергоресурсов

Каков план? Комиссия стремится сделать более привлекательными экологически чистые виды топлива и возобновляемые источники энергии путем изменения порядка налогообложения энергии. В настоящее время топливо и электроэнергия облагаются налогом в основном по объему, а не по содержанию энергии, но реформа обеспечит, чтобы наиболее загрязняющие виды топлива облагались самым высоким налогом. Она также обновит минимальные ставки, которые оставались неизменными в течение 18 лет, и отменит налоговые льготы и снижения ставок, предлагаемые национальными правительствами.

Что это означает? Комиссия уже много лет пытается изменить законы о налогообложении энергетики, но все время наталкивается на препятствия со стороны национальных столиц. Налоговая политика ревностно охраняется национальными правительствами, и любые усилия по внесению изменений требуют единогласного согласия 27 стран ЕС. Это настолько важно для усилий по сокращению выбросов, что Комиссия попыталась в 2019 году изменить правила голосования по энергетическим налогам, но пока безуспешно. Ожидается, что эта борьба затянется надолго.

Первые реакции: Дальнобойщики опасаются, что изменения в налогообложении энергоносителей — в сочетании с планами по применению торговли выбросами к автомобильному транспорту — приведут к тому, что транспортные операторы будут платить за свои выбросы дважды. «Пересмотренная система налогообложения энергоносителей увеличит фискальное бремя для наиболее часто используемых сегодня видов топлива в коммерческом автомобильном транспорте», — сказал Ралука Мариан, директор ЕС по автомобильному транспорту организации IRU. «Кроме того, автотранспортные компании будут оплачивать счета за торговлю выбросами на насосах».

9. Очистка авиации и судоходства

Каков план? Брюссель делает то, о чем давно просили защитники окружающей среды: облагает налогом авиационное топливо. Он также потребует, чтобы все аэропорты ЕС, кроме самых маленьких, к 2025 году поставляли авиакомпаниям более экологичное авиационное топливо. Большой вопрос, поможет ли это снизить цены на экологически чистые альтернативы, которые в настоящее время стоят в три-пять раз дороже традиционного ископаемого топлива.

Комиссия также хочет применить торговлю выбросами к морскому транспорту, охватывая все выбросы от поездок между портами ЕС и половину поездок за пределы Европы. Цель состоит в том, чтобы не поставить европейские судоходные компании в невыгодное конкурентное положение и не наступать на пятки торговым партнерам. «Мы не претендуем на то, чтобы регулировать весь мир», — заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

Пакет мер также включает в себя предложение избавиться от налоговых льгот на судовое топливо и стимулировать использование экологически чистого топлива.

Что это будет означать? Эти меры означают начало усилий ЕС по ограничению выбросов в двух секторах, которые выходят далеко за пределы Евросоюза и в значительной степени отсутствовали в предыдущих климатических инициативах ЕС. Комиссия намерена наверстать упущенное время и разочаровывающий результат, достигнутый агентствами ООН: Международной морской организацией и Международной организацией гражданской авиации.

«Нельзя продолжать говорить, что вы ничего или почти ничего не будете делать в области судоходства и авиации из-за международного характера этой сферы», — сказал Тиммерманс. «Я больше не могу объяснять европейским гражданам, что мы платим налог на топливо, которое вы заливаете в свой автомобиль, вы платите налог на электричество, которое приводит в движение наши поезда, но вы не платите налог на керосин, которым заправляются наши самолеты».

Первые реакции: Защитники окружающей среды и законодатели приветствовали предложение распространить схему торговли квотами на выбросы на судоходство, а судовладельцы ЕС призвали использовать доходы от ETS для озеленения сектора. Другие представители отрасли не так счастливы. Гай Платтен, генеральный секретарь глобальной промышленной группы ICS, назвал это «идеологическим мероприятием по увеличению доходов», которое «сильно расстроит торговых партнеров ЕС».

Зеленое лобби Transport & Environment предупредило, что инициатива Еврокомиссии по экологически чистому топливу в конечном итоге будет способствовать развитию СПГ и биотоплива, а не «действительно экологически чистого» топлива, такого как сжиженный газ. «ЕС начнет заставлять загрязнителей окружающей среды платить, но, подталкивая их к использованию газа и биотоплива, лекарство окажется хуже болезни», — заявил исполнительный директор T&E Уильям Тодтс.

Авиационная промышленность, тем временем, приветствовала планы по расширению использования экологически чистого топлива. Однако налог на топливо пользуется меньшей популярностью: Компания KLM заявила, что, по ее мнению, он может иметь «обратный эффект в виде обходных маршрутов и дополнительных выбросов», учитывая, что он распространяется только на рейсы внутри ЕС.

10. Использование лесов

Каков план? Комиссия хочет использовать леса и торфяники блока для поглощения около 7 процентов текущих годовых выбросов — и планирует прибегнуть к помощи сельскохозяйственного и лесного секторов. Комиссия установила общую цель ЕС по удалению 310 миллионов тонн CO2-эквивалента в 2030 году. Для этого в предлагаемом пересмотре правил землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (LULUCF) будут установлены обязательные ежегодные национальные цели по удалению CO2 на период с 2026 по 2030 год. Комиссия также хочет установить цель климатической нейтральности для земельного сектора — включая ЗИЗЛХ и сельскохозяйственный сектор, не использующий CO2 — для достижения к 2030 году. Комиссия также обязалась посадить в течение десятилетия еще как минимум 3 миллиарда деревьев и хочет стимулировать фермеров к использованию методов, которые помогают удерживать углерод на их землях в рамках новой Единой сельскохозяйственной политики.

Что это будет означать? Страны ЕС должны будут увеличить способность своих лесов и земель поглощать углерод из атмосферы, чтобы достичь климатических целей ЕС к 2030 году. Это уже вызывает противодействие со стороны ряда стран с сильным лесным сектором, которые хотят, чтобы Брюссель не вмешивался в их национальные стратегии управления земельными ресурсами. Найти баланс будет нелегко, поскольку ученые предупреждают, что последствия изменения климата, включая засуху, пожары и вредителей, будут усиливать угрозу для способности лесов накапливать CO2.

Первые реакции: Промышленность в основном приветствовала тот факт, что новый план стимулирует биоэкономику, но Конфедерация европейской бумажной промышленности назвала его «неполным набором инструментов для промышленного энергетического перехода». НПО говорят, что акцент на лесах — это климатический обман: «Использование кредитов на землепользование для прикрытия провала в достижении национальных климатических целей просто неприемлемо», — сказал Дефур из T&E. Депутат Европарламента от Германии Делара Буркхардт из партии социалистов и демократов заявила, что опасается, что природные поглотители углерода «станут инструментом догонялок, когда другие вещи не работают», добавив: «Это звучит так, как будто можно продолжать загрязнять окружающую среду, потому что потом все будет улажено».