Спутниковые снимки доказывают, что Китай выходит на тропу войны

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В 1962 году один из шпионов старого СССР предоставил британской разведке информацию о том, что Советский Союз размещает на Кубе ракеты с ядерными боеголовками. Эта информация включала фотографии планируемых установок. Великобритания передала эту информацию Соединенным Штатам, которые использовали самолеты-шпионы U-2 для поиска доказательств этого сотрудничества. Разведка показала, что ракеты находятся на Кубе. Президент Джон Ф. Кеннеди объявил об этом 22 октября 1962 года, в тот же день, когда новые межконтинентальные баллистические ракеты "Минитмен" были приведены в боевую готовность.

Советы отрицали наличие таких ракет на Кубе. Чтобы опровергнуть это отрицание, посол США в ООН Адлай Стивенсон предоставил Совету Безопасности ООН документальное подтверждение наращивания ракет. Кеннеди объявил о введении эмбарго на все дальнейшие поставки на Кубу до тех пор, пока Советы не уберут ракеты. Как информируют Экономические новости, об этом пишет The National Interest.

Советские грузовые суда, на которых находилось еще больше ракет, впоследствии вернулись в СССР, по мере того как существующие ракеты на Кубе были демонтированы. Это позволило лидерам стран «холодной войны» избежать возможного ядерного Армагеддона. Позднее Кеннеди подчеркивал, что ракета Minuteman, способная поразить территории Советского Союза с базирования на Среднем Западе, была его «козырем в рукаве». Это позволило ему положить конец Кубинскому военному кризису.

Сторонники советского шага по установке ракет на Кубе объясняли, что американские ракеты с ядерными боеголовками в Турции, например, могут поразить Советский Союз, в то время как у Москвы не было аналогичного потенциала для нанесения удара по материковой части США.

Короче говоря, советский лидер Никита Хрущев просто «восстанавливал стратегический баланс». Большинство людей в то время не знали, что Кеннеди втайне согласился вывезти из Турции военные баллистические ракеты средней дальности «Юпитер» с ядерными боеголовками в рамках сделки с Хрущевым. Это часто цитировалось критиками как признание того, что советское решение разместить ракеты на Кубе было вполне объяснимым.

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Новое развертывание ракет «Минитмен», о котором Кеннеди объявил в октябре, стало тем рычагом, который был необходим Соединенным Штатам, чтобы положить конец кризису и восстановить американский потенциал сдерживания против Советского Союза — даже несмотря на то, что ракеты «Юпитер» в конечном итоге были вывезены из Турции.

Перенесемся на шестьдесят лет вперед. Ядерные разработки, с которыми сегодня сталкиваются Соединенные Штаты и их союзники, имеют китайское, а не советское происхождение. Спутниковые фотографии безошибочно показывают, что Китай строит 136-145 новых шахт для МБР в западном Китае.

Является ли это серьезным фактом, который должен привлечь внимание американских лидеров? Является ли это дополнительной ядерной угрозой или простой разумной реакцией Китая на угрозы США?

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Хотя командующий Стратегическим командованием США адмирал Чарльз Ричард, например, неоднократно предупреждал Конгресс о поразительно активном наращивании китайского ядерного потенциала, прогнозируя, что в текущем десятилетии Китай как минимум удвоит свой ядерный потенциал, реакция официального Вашингтона на китайский ядерный сюрприз была в основном вялой.

Китай строит 145 новых шахт для баллистических ракет дальнего радиуса действия с ядерными боеголовками. Это примерно эквивалентно строительству одной из МБР «Минитмен» в Северной Дакоте, Вайоминге или Монтане. Если бы США построили такое ракетное звено сегодня, то стоимость, исходя из первоначальной стоимости МБР шахтного базирования «Титан» и «Минитмен», составила бы 17,4 миллиарда долларов.

Сейчас китайцы построили железнодорожные пути с составами, способными перевозить МБР. Кроме того, они проложили тоннели в горах, чтобы спрятать такие ракеты. Бывший высокопоставленный сотрудник Управления министра обороны США Филипп Карбер раскрыл эту информацию несколько лет назад, и, по его данным, стоимость проекта строительства китайских туннелей с рельсовым транспортом составила 65 миллиардов долларов, исходя из затрат на туннели, которые китайское правительство предоставило израильтянам.

Самое примечательное в туннелях — это пусковые платформы за их пределами. Они находятся на точном расстоянии, на которое способна пролететь китайская МБР, чтобы поразить базы ВВС в Монтане, Вайоминге и Северной Дакоте — три базы МБР Minuteman, что вряд ли свидетельствует о стратегии ядерного сдерживания, направленной на разрушение городов.

Но 136-145 шахт — это лишь несколько меньше 40 процентов от общего количества шахт МБР вооруженных сил США. Так что же вызывает беспокойство? Это хороший вопрос. Ракета, которая будет размещаться в этих шахтах, — это китайская DF-41. Каждая ракета способна нести от шести до десяти боеголовок. Для сравнения, ракета Minuteman несет только одну боеголовку и является крайне не привлекательной целью.

Это потенциально дает китайцам около 1360-1450 боеголовок. Поскольку МБР обычно находятся в состоянии боевой готовности 98-99% времени, ракеты с несколькими боеголовками определенно являются оружием первого удара, считает эксперт по ядерным вопросам Марк Шнайдер, бывший высокопоставленный сотрудник Управления министра обороны, а ныне ведущий ученый Национального института государственной политики. Недавно Шнайдер стал автором ключевой оценки китайских ядерных сил.

Такой уровень боевой готовности означает, что китайские коммунисты могут иметь в боевой готовности на 50 процентов больше боеголовок, чем Соединенные Штаты имеют в боевой готовности на ежедневной основе. В Соединенных Штатах имеется примерно четыреста боеголовок Minuteman на четырехстах ракетах, плюс примерно от четырех до шести подводных лодок класса Ohio, находящихся в море на патрулировании в любой момент времени, каждая из которых имеет двадцать ракет D-5 и каждая ракета имеет от четырех до пяти боеголовок. Это даст Соединенным Штатам суммарный предел в тысячу боеголовок МБР и БРПЛ, находящихся в боевой готовности. Но это все равно на сотни боеголовок меньше, чем могут развернуть новые китайские ракетные силы.

Что еще более важно, в целом, включая боеголовки, не находящиеся на боевом дежурстве, Соединенные Штаты в целом развертывают примерно 1550 боеголовок в день, включая шестьдесят стратегических бомбардировщиков, которые по специальным правилам подсчета в соответствии с новым договором СНВ могут нести любое количество крылатых ракет и самонаводящихся бомб, но все равно считаются только как шестьдесят боеголовок.

Принимая во внимание этот фактор, если бы Соединенные Штаты привели в боевую готовность разумную часть своих стратегических ядерных бомбардировщиков, то они могли бы развернуть от семнадцатисот до восемнадцатисот ядерных боеголовок. Таким образом, у Китая было бы 136-145 новых шахт, заполненных МБР DF-41. Это только с учетом текущей низкой оценки существующих ядерных сил Китая. Это серьезно, так же как серьезно было размещение советских ракет на Кубе. Советы хотели поставить под угрозу десятки американских городов, чтобы помешать Соединенным Штатам выступить на защиту своих союзников в НАТО и Европе.

Советская цель состояла в том, чтобы разорвать связь между американскими силами сдерживания и безопасностью Европы, особенно в условиях, когда Советский Союз и Варшавский договор собирались вторгнуться в Западную Германию через Фульдскую брешь с обычными силами, значительно превосходящими силы НАТО, защищающие Бонн и Берлин.

В связи с недостатком обычных сил США и НАТО, американские силы ядерного сдерживания стали ключевым фактором обороны Центральной Европы и НАТО. В конце концов, долгосрочной советской, а теперь и российской целью был раскол альянса НАТО. Развертывание угрожающих ракет на Кубе было центральным элементом этой стратегии.

Аналогичным образом, китайское строительство не является, как утверждают некоторые апологеты Китая, просто разумной реакцией Китая на ядерную модернизацию США и предполагаемую ядерную «гонку вооружений» под руководством США, которая сейчас идет полным ходом. Кроме того, это не связано с предыдущим развертыванием национальной противоракетной обороны США в 2003-2004 годах.

Соединенные Штаты располагают сорока четырьмя перехватчиками. Они используются для борьбы с угрозами со стороны государств-изгоев, таких как Северная Корея и Иран. Некоторые китайские эксперты утверждают, что Китаю потребовалось два десятилетия, чтобы понять, что американская противоракетная оборона требует огромного расширения ракетно-ядерных сил Китая.

Но критики утверждают, что Соединенные Штаты могли бы разместить шестьдесят шесть перехватчиков вместо сорока четырех. Но даже в этом случае такая оборона осложняет первый удар Китая по Соединенным Штатам, но не возможность ответного удара. Таким образом, если Китай создает 1360-1450 новых боеголовок, то это не для того, чтобы преодолеть очень ограниченное развертывание американской противоракетной обороны. Вместо этого они предназначены для нанесения первого или упреждающего удара для поддержания китайской агрессии, например, военных действий. Это похоже на планы бывшего СССР в отношении Западной Европы.

Соединенные Штаты не начинают гонку вооружений, модернизируя свои силы ядерного сдерживания, а китайцы не просто следуют их примеру или догоняют их. Текущая программа ядерной модернизации США была согласована в декабре 2010 года. Однако ни одна американская ракета, подводная лодка или бомбардировщик не поступит в боевой состав до 2029 года.

С другой стороны, китайцы полностью модернизировали свои ядерные силы в течение последних десятилетий и регулярно вводят в строй новые силы. Как минимум, в течение десятилетия они удвоят количество своих ядерных боеголовок, что заставило Ричарда бить тревогу. К сожалению, китайцы ловко апеллируют к публике » во всем всегда виновата Америка» и имеют альтернативное объяснение китайского строительства, чтобы скрыть свои намерения. Тем не менее, некоторые эксперты утверждают, что примерно 90 процентов новых китайских шахт будут заполнены липовыми ракетами-обманками.

Зачем тогда беспокоиться только о двенадцати настоящих ракетах? Китайской Народной Республике все равно придется построить примерно 100-150 ракет для развертывания и испытаний. Но это реально только при строительстве трех-пяти ракет в год в течение трех десятилетий. Для сравнения, предполагаемые затраты США на создание такого количества ракет плюс значительные затраты на строительство шахт составят 21-23 миллиарда долларов. Это без учета боеголовок и ядерной сети управления, контроля и связи. Так зачем китайцам платить эквивалент $1,9 млрд. за ракету, чтобы добавить всего двенадцать ракет и 120 боеголовок к своему текущему арсеналу?

С другой стороны, строительство 136-145 новых ракет плюс ракеты, необходимые для испытаний, и запасные части обойдутся китайцам примерно в 33 миллиарда долларов, что составляет 227 миллионов долларов за ракету, но 23 миллиона долларов за боеголовку. Учитывая экономику Китая в 14 триллионов долларов, это новое наращивание ядерного потенциала составит примерно 2 сотых процента от валового внутреннего продукта страны.

Значение этого ядерного строительства вдвойне важно, потому что впервые в своей истории Соединенные Штаты сталкиваются с двумя равными или превосходящими их по ядерному вооружению равными конкурентами. В конце концов, Россия также наращивает ядерное оружие. Только с момента подписания в 2010 году нового Договора о контроле над вооружениями СНВ она развернула двадцать два новых типа ядерных ракет, бомбардировщиков и подводных лодок. Сейчас эта модернизация завершена на 90 процентов, и все они будут полностью развернуты не позднее 2025 года, как утверждают российские вожди.

Что касается шести новых «экзотических» ядерных систем России, которые, возможно, выходят за контурные рамки нового договора СНВ, то более 55% ядерных сил России не ограничены никакими соглашениями с США по контролю над вооружениями. Между тем, 100 процентов ядерных сил Китая не подпадают ни под одно соглашение о вооружениях.

Ядерная история Америки омрачена неожиданными сюрпризами. Запуск советского космического аппарата «Спутник» удивил США и побудил их в течение пяти лет создать новые ядерные ракетные силы подводного базирования и ядерные ракетные силы наземного базирования «Минитмен». Возможно, этот «китайский сюрприз» заставит Соединенные Штаты серьезно отнестись к китайскому военному вызову.

В 1962 году появилась информация о том, что Советский Союз размещает на Кубе новые ракеты с ядерными боеголовками. Эта информация была передана британцам, а затем американцам. В результате Соединенные Штаты отправились на поиски ракет, нашли их и с помощью снимков, предоставленных самолетами-шпионами U-2, доказали в Организации Объединенных Наций факт ядерной эскалации СССР, что Москва неоднократно отрицала.

Сегодня спутниковые снимки выявили еще один стратегический сюрприз. На этот раз сюрприз находится в Китае. Не было ни заседания ООН, ни требования, чтобы китайцы раскрыли свои намерения. Вместо этого различные критики отвергли наращивание Китаем вооружений, надеясь, что реакция США и союзников будет вялой, пока страна уделяет внимание более важным вещам. Но наращивание вооружений — это очень серьезно и требует немедленного внимания. Американским стратегам необходимо обратить свое внимание на долгосрочный план полного обновления и модернизации американских сил ядерного сдерживания.