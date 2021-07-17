Новое эссе Путина об Украине — это мастер-класс по дезинформации и «альфа и омега» имперской агонии

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Президент России Владимир Путин в противоречивом новом эссе, которое в некоторых кругах приравнивают к объявлению войны, изложил свои претензии к Украине на основе его личной трактовки исторических фактов. Статья из 5000 слов под названием "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована 12 июля и содержит многие тезисы, которые Путин поддерживал на протяжении последних семи лет необъявленной войны по отношению к Украине.

Российский лидер использует это эссе, чтобы подтвердить свою часто высказываемую убежденность в том, что русские и украинцы — «один народ», а в нынешнем крахе двусторонних отношений обвиняет иностранные козни и антироссийские заговоры, информируют Экономические новости со ссылкой на Atlantic Council.

В одном особенно зловещем отрывке он открыто ставит под сомнение легитимность границ Украины и утверждает, что большая часть современной Украины занимает исторически русские земли, а затем заявляет, что «Россия была ограблена». В другом месте он намекает на новую аннексию украинской территории, заявляя: «Я все больше и больше убеждаюсь: Киеву просто не нужен Донбасс».

Путин заканчивает свой пространный трактат, предположив, что украинская государственность в конечном итоге зависит от московского согласия, заявив: «Я уверен, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией».

Неудивительно, что статья Путина вызвала оживленную дискуссию в Украине и за ее пределами. Украинский президент Владимир Зеленский вначале отреагировал на статью, потроллив своего российского коллегу и заявив, что у Путина, очевидно, много свободного времени.

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Другие выявили многочисленные имперские отголоски и тонко завуалированные угрозы в попытке Путина сыграть в историка-любителя. Старший научный сотрудник Стокгольмского форума свободного мира Андерс Ослунд назвал статью «мастер-классом по дезинформации» и «одним шагом до объявления войны». Между тем, российская газета «Московский комсомолец» заявила, что это эссе — «последний ультиматум Путина Украине».

Никому в Украине не нужно напоминать о мрачном контексте путинского трактата. С весны 2014 года Россия и Украина находятся в состоянии вооруженного конфликта, который унес жизни более 14 000 украинцев и привел к вынужденному переселению миллионов людей.

Кремль продолжает оккупировать Крымский полуостров и большую часть промышленного Донбасса на востоке Украины. В начале этого года Москва разместила более 100 000 военнослужащих вблизи границы с Украиной, что некоторые военные наблюдатели назвали генеральной репетицией полномасштабного российского наступления.

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Публикация на этой неделе претензий Путина в такой официальной и громкой форме неизбежно подогрела предположения о том, что Кремль, возможно, готовит почву для масштабной эскалации военных действий. Поскольку дебаты продолжаются, Атлантический совет пригласил ряд украинских и международных комментаторов поделиться своими мыслями о том, что статья Путина может означать для будущей политики России в отношении Украины.

Мелинда Харинг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического совета:

— Бредовая и опасная статья Путина показывает то, что мы уже знали. Москва не может допустить, чтобы Украина ушла. Один только этот шедевр российского президента должен вдохновить Запад удвоить усилия по укреплению способности Киева выбирать свое будущее, а Зеленский должен немедленно отреагировать и преподать Путину урок истории.

Данил Лубкивский, директор Киевского форума безопасности:

— Путин понимает, что украинская государственность и украинская национальная идея представляют угрозу для российского империализма. Он не знает, как решить эту проблему. Известно, что многие в его окружении выступают за применение силы, но пока у российского лидера нет никаких решений. Вместо этого он написал дилетантскую пропагандистскую статью, призванную обеспечить последователей его идеологии «русского мира» тезисами. Однако его аргументы слабы и просто повторяют то, что антиукраинские русские шовинисты говорили десятилетиями. Эссе Путина — это выражение имперской агонии.

Александр Мотыль, профессор политологии, Ратгерский университет-Ньюарк:

— В статье нет ничего, что уже не было бы сказано в имперской, советской или постсоветской российской историографии или пропаганде. Поскольку в статье не сказано ничего нового, она не предвещает ничего нового в политике Путина в отношении Украины. За одним возможным исключением: она не похожа на то, что написал бы человек, планирующий полномасштабное вторжение.

Остаются только интересные вопросы: почему статья была опубликована именно сейчас, и для кого она была написана? Русские и украинцы уже слышали это раньше; европейцы и американцы сочтут исторические детали слишком заумными. Возможно, Путин хотел своевременно напомнить украинскому лидеру об ожиданиях России во время визита Зеленского в США. Однако, как и вся политика Путина в отношении Украины, это эссе приведет к обратному результату. Украинцы будут возмущены тем, что им читают лекции об их идентичности, а Зеленский будет возмущен тем, что его причисляют к неонацистам, которые существуют только в воображении Путина.

Брайан Уитмор, старший научный сотрудник-нерезидент Атлантического совета:

— Неточные и искаженные заявления Владимира Путина не являются ни новыми, ни удивительными. Они являются лишь последним примером пропаганды со стороны кремлевского лидера. В конце концов, это тот самый человек, который во время широко освещавшегося обмена мнениями на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году заявил президенту США Джорджу Бушу-младшему, что Украина не является настоящей страной. Заявление Путина о том, что «подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией», до гротеска неискренне. Для Украины партнерство с Россией в основном означает ее порабощение.

Утверждение Путина о том, что Россию и Украину связывают «духовные, человеческие и цивилизационные узы, формировавшиеся веками», игнорирует и преуменьшает историческую связь Украины с Европой, независимой от России, в составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Эссе российского лидера больше говорит о нем самом, чем об Украине. Оно показывает его как реваншистского правителя, который готов строить ложные исторические повествования, чтобы оправдать свои имперские мечты.

Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, партия «Европейская солидарность»:

— Статья Путина утверждает, что речь идет об истории, но на самом деле она о будущем, а не о прошлом. Украина — это ключ к мечтам Путина о восстановлении статуса великой державы. Он с болью осознает, что без Украины это невозможно.

В эссе Путина, по сути, не содержится ничего нового. Действительно, мы уже много раз слышали эти же аргументы. Однако его статья помогает прояснить, что нынешний конфликт — это не контроль над Крымом или восточной частью Донбасса, это война за всю Украину. Путин совершенно ясно дает понять, что его цель — удержать Украину в российской сфере влияния и не допустить евроатлантической интеграции Украины.

В ближайшие месяцы следует ожидать появления новых тенденций. Кремль, скорее всего, сместит акцент в сторону «мягкой силы» и косвенных агентов влияния. Москва сосредоточится на использовании людей и платформ, которые не выглядят откровенно пророссийскими, для распространения ключевых посланий Кремля об Украине как «несостоявшемся государстве», которое находится под «контролем Запада». Учитывая это, украинские власти должны активизировать усилия по укреплению информационной безопасности страны.

Евгений Федченко, главный редактор, StopFake:

— В статье Путина нет ничего нового. Из года в год он продолжает отрицать самостоятельность украинцев, основывая свои аргументы на неапологетически неоимперском видении геополитики. В своем эссе Путин вновь ставит под сомнение право Украины на существование и посылает тонко завуалированную угрозу, что Украина потеряет еще больше территорий, если будет позиционировать себя как «анти-Россия». Но территория здесь, в конечном счете, не самое главное. Это всего лишь разменная монета. Путин хочет иметь последнее слово в определении отношения Украины к истории, культуре, языку и идентичности. Это ключевые аспекты в войне России против Украины.

Брайан Боннер, главный редактор Kyiv Post:

— Это новое эссе подчеркивает, что Путин никогда не изменится. Он также не является исключительным. Напротив, снисходительные, империалистические и исторически неверные взгляды Путина на Украину, к сожалению, разделяют слишком многие в России. Это означает, что Украина и Запад должны будут изменить и ужесточить свой собственный ответ, чтобы сдержать и изолировать Кремль, который не имеет ничего общего с демократической, плюралистической нацией, которую большинство украинцев хотят для себя.

Тарас Кузьо, профессор, Национальный университет «Киево-Могилянская академия»:

— Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал, что он не понимает Украину и никогда серьезно не изучал украинские опросы общественного мнения. Его заявление о том, что «Россия сделала все, чтобы остановить кровопролитие» в Украине, абсурдно и оскорбительно. Украинцы слишком хорошо знают о продолжающемся военном вмешательстве России в их страну, так же как они знают о неустанной антиукраинской пропаганде, которая доминирует в контролируемых Кремлем российских СМИ на протяжении последних семи лет. Это эссе также доказывает, что Путин по-прежнему отрицает свою личную ответственность за крах двусторонних отношений между Россией и Украиной. Вместо этого он продолжает обвинять во всем антироссийские заговоры и иностранные интриги.

Если западные политики хотят понять причины единственной в Европе действующей войны, им необходимо начать серьезно относиться к империализму Путина. С 2000-х годов он придерживается тех же шовинистических взглядов на Украину и неоднократно ставил под сомнение историческую легитимность этой страны. Теперь это мировоззрение удобно представлено в его последнем эссе, которое оставляет мало места для сомнений в том, что он намерен продолжать борьбу за контроль над Украиной неопределенное время.

Владимир Ермоленко, главный редактор UkraineWorld.org:

— Статья Путина показывает, что Россия будет снова и снова использовать историю для оправдания своих политических и военных действий. Современная Россия по своей сути остается империей. Прежде чем аннексировать новые территории, Кремль стремится аннексировать историю и ассимилировать своих соседей, отрицая их существование как отдельных национальных идентичностей.

Нынешняя попытка Путина продвигать ассимиляцию в Украине невероятно опасна, поскольку она открывает путь для новой волны российской экспансии. Москва уже все больше поглощает Беларусь, утверждая, что эта соседняя страна на самом деле является частью одной российской нации. Поэтому следует ожидать, что Россия будет все больше внимания уделять «мягкой силе» в Украине, чтобы подтолкнуть ее к ассимиляции через такие средства, как религия и СМИ. Тактика гибридной войны Путина станет еще более умной и угрожающей.