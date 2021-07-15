Путин и Лукашенко заперты в дисфункциональной оси автократов

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На этой неделе два последних диктатора Европы вновь разыграли свой многолетний театр солидарности, когда Александр Лукашенко отправился в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным.

Это была уже четвертая поездка Лукашенко на встречу с Путиным в Россию в этом году, и сценарий был настолько же избитым, насколько предсказуемым и пустым. Путин высоко оценил партнерские отношения между двумя странами, назвав Беларусь «крупным и надежным партнером России в экономической сфере» и подчеркнув, что торговля между Москвой и Минском процветает, несмотря на западные санкции. Как информируют Экономические новости, об этом пишет Atlantic Council.

Лукашенко, в свою очередь, обвинил Запад в проведении кампании «террора» против Беларуси, поблагодарил Путина за то, что он является «надежным экономическим партнером», и заявил, что Минск выполнит свои экономические обязательства перед Россией «любой ценой».

Частые паломничества Лукашенко в Россию, перфомансы партнерства, поездки на снегоходах, лыжные прогулки и путешествия на яхте — все это иллюстрирует угол, в который белорусский автократ загнал себя и свою страну. Жестокое подавление инакомыслия белорусским режимом, угон рейса 4978 авиакомпании Ryanair и похищение Рамана Пратасевича, использование нелегальной миграции в качестве оружия, выход из Восточного партнерства Европейского союза и более широкая холодная война с Европой фактически сожгли все мосты Минска с Западом. Все, что осталось — это Россия.

Забор из колючей проволоки, который Литва возводит на границе с Беларусью, может быть, и не является новым железным занавесом, но он символизирует новую реальность в Восточной Европе.

В интервью «Белорусскому партизану» бывший дипломат и политолог Павел Мацукевич назвал это «кошмарным сценарием для любого белоруса — проснуться в стране, которая оказалась в конфронтации со всеми своими соседями, кроме России, и с севера, и с запада, и с юга. Беларусь сейчас полностью зависит от Москвы».

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Но несмотря на обещания Путина поддержать Беларусь перед лицом все более жестких западных санкций, действия России говорят о другом.

Хотя Путин, как сообщается, согласился продавать Беларуси природный газ в 2022 году по ценам 2021 года без индексации, российские энергетические компании также решили прекратить поставки на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» из-за санкций США. 24 июня ТАСС сообщил, что российские нефтяные гиганты «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не зарезервировали на третий квартал 2021 года объемы трубопроводов для транспортировки нефти на государственный НПЗ «Нафтан», находящийся под санкциями США. Однако российские нефтяные компании продолжат поставки на второй по величине НПЗ в Беларуси — Мозурский, который не подпадает под санкции и частично принадлежит российскому энергетическому гиганту «Славнефть».

Отказ России от «Нафтана» не должен стать неожиданностью. Еще в мае агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что «российские экспортеры нефти могут приостановить поставки на белорусский НПЗ «Нафтан» из-за санкций США. Согласно сообщению, «российские компании «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не планируют поставлять нефть на «Нафтан» в мае», потому что они «обеспокоены тем, что могут быть наказаны, если продолжат работать с белорусскими предприятиями».

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Поддержка Россией Беларуси перед лицом западных санкций, очевидно, заходит так далеко. То же самое можно сказать и о преданности Лукашенко Путину.

На этой неделе бывший кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарыка был переведен в колонию всего через несколько дней после того, как его приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции.

Бывший глава принадлежащего России Белгазпромбанка, Бабарыка был арестован прошлым летом, когда он пытался зарегистрироваться в качестве кандидата на президентских выборах в Беларуси в августе 2020 года. Многие аналитики считают Бабарыку предпочтительным для Москвы преемником Лукашенко, и Путин, по сообщениям, давил на белорусского лидера, чтобы тот освободил его.

Отправив Бабарыку в колонию за несколько дней до встречи с Путиным в Санкт-Петербурге, Лукашенко, очевидно, дал понять кремлевскому лидеру, что его лояльность простирается только до конца.

Ось автократов Путин-Лукашенко — это угроза безопасности Запада и оскорбление его ценностей, но это также и глубоко дисфункциональные отношения, которые гораздо сложнее, чем можно предположить на основе стереотипов.

Два диктатора могут быть все больше связаны друг с другом геополитически, но они также вовлечены в игру в кошки-мышки с высокими ставками.

Путин пытается использовать уязвимость Лукашенко и его растущую изоляцию, чтобы максимально усилить политическое, экономическое и военное влияние России в Беларуси. Кремлевский лидер также закладывает основу для доминирования над своим меньшим западным соседом после Лукашенко. Тем временем Лукашенко пытается обеспечить свое политическое выживание любыми средствами.

Политика Запада в отношении оси автократов должна ориентироваться в этом лабиринте, чтобы защитить суверенитет Беларуси перед лицом российского реваншизма, обеспечить безопасность восточного фланга НАТО и поддержать законные чаяния белорусского народа.