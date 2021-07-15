Почему мир опасается российского газопровода «Северный поток — 2»

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Газопровод, строящийся по дну Балтийского моря от России до побережья Германии, всколыхнул геополитику. Северный поток 2", как его называют, подпитывает опасения в США и за их пределами, что рычаги влияния Кремля на Европу и ее энергетический рынок усилятся после ввода в эксплуатацию газопровода-близнеца.

Проект, за который выступала уходящий канцлер Германии Ангела Меркель, будет завершен в этом году после того, как американские чиновники отказались от расширения санкций. Об этом пишет американская ежедневная газета The Washington Post, информируют Экономические новости.

1. Что такое «Северный поток 2»?

Это 1 230-километровый (764 мили) трубопровод, который удвоит пропускную способность существующего подводного маршрута от российских газовых месторождений в Европу — первоначального «Северного потока», который был открыт в 2011 году и рассчитан на 55 миллиардов кубометров в год. Оператором проекта является российское ПАО «Газпром», а компания Royal Dutch Shell Plc и четыре других инвестора внесли половину от стоимости проекта в размере 9,5 млрд. евро (11,2 млрд. долларов).

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2. Когда он будет открыт?

Первоначально ожидалось, что трубопровод будет запущен в 2019 году, но его строительство было отложено из-за санкций США, которые вынудили швейцарского подрядчика Allseas Group SA отозвать свои трубоукладочные суда, когда все, кроме 160 километров трубопровода, были введены в эксплуатацию. Небольшой флот российских судов возобновил строительство в водах Германии и Дании зимой 2020-2021 годов. Завершение строительства ожидается к концу августа, а транспортировка газа по «Северному потоку 2» должна начаться в конце этого года, сообщил в интервью немецкой газете Handelsblatt высокопоставленный представитель трубопровода.

3. Почему это важно?

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Северный поток 2″ поможет Германии обеспечить относительно недорогие поставки газа в то время, когда европейские производители сокращают добычу. Он также является частью продолжающихся уже несколько десятилетий усилий «Газпрома» по диверсификации экспорта в Европу, поскольку регион отказывается от атомной энергетики и угля. До открытия первого «Северного потока» Россия направляла около двух третей своего газового экспорта в Европу через трубопроводы в Украине. Непростые отношения двух стран после распада Советского Союза привели к тому, что Газпром допускал перебои в работе. В 2009 году на 13 дней из-за спора о ценах был остановлен поток газа через Украину. С тех пор отношения между Россией и Украиной ухудшились, кульминацией чего стало украинское народное восстание, в результате которого был изгнан пророссийский президент страны, а Россия захватила Крымский полуостров и оккупировала часть Донбасс.

4. Кто выступает против «Северного потока — 2»?

После отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального в 2020 году Меркель вновь оказалась под давлением со стороны немецких законодателей с требованием отказаться от проекта. Ее администрация ответила, что строительство газопровода не должно быть связано с «отдельными случаями», такими как дело Навального. Среди других противников — Украина, Польша и Словакия — страны, расположенные между Россией и Германией, которые взимают плату за транзит газа, проходящего через их территории. Их опасения были частично сняты после того, как Газпром достиг соглашения о продолжении транзита газа через Украину по крайней мере до 2024 года. Критики газопровода обеспокоены тем, что произойдет после 2024 года. Меркель заявила, что Европа сделает все возможное, чтобы обеспечить продолжение поставок газа через Украину.

5. Почему в этом участвуют США?

США, как при бывшем президенте Дональде Трампе, так и при его преемнике Джо Байдене, утверждают, что новый экспортный маршрут сделает их союзников в Европе чрезмерно зависимыми от поставок российских энергоносителей. Наряду с этим очевидно, что США также стремятся увеличить собственные продажи в Европу того, что они называют «газом свободы». Вашингтонские власти стремятся остановить газовую линию или, по крайней мере, поставить на ее пути значительные препятствия, включая сохраняющуюся возможность наложения санкций на страховщиков, сертификаторов и другие компании, работающие над проектом.

6. Как изменилась позиция США?

В майском докладе Госдепартамент США заявил, что оператор проекта Nord Stream 2 AG и его главный исполнительный директор Маттиас Варниг занимались деятельностью, подпадающей под санкции, но администрация может отменить санкции по соображениям национальной безопасности. В докладе также был расширен список российских судов, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», подпадающих под санкции, — шаг, который ранее оказался малоэффективным для проекта. Объясняя более мягкую позицию, представитель администрации сказал, что шансы остановить строительство газопровода становятся все более отдаленными, и предположил, что Байден хотел избежать конфронтации с Германией и другими европейскими союзниками, поддерживающими газопровод.

7. Действительно ли Европа находится в плену у российского газа?

Европейский газовый рынок стал более конкурентным, поскольку сжиженный природный газ, или СПГ, стремится заменить сокращающуюся местную добычу в Северном море и Нидерландах. По оценкам «Газпрома», в 2020 году его доля на европейском рынке составит около 33%. Его внутренний конкурент, ПАО «Новатэк», также расширяет продажи СПГ в Европе. Но не все страны в равной степени зависят от российского импорта. Газпром остается традиционным ключевым поставщиком для некоторых стран Восточной и Центральной Европы, в то время как Западная Европа получает газ из таких источников, как Норвегия, Катар, африканские страны и Тринидад. Такие страны, как Польша, Литва и Хорватия, построили мощности по импорту СПГ, чтобы диверсифицировать источники поставок. Европейский Союз в целом снижает роль газа, поскольку стремительно переходит на более чистые источники энергии.

8. Будут ли США продавать больше газа в Европу?

США поставляют газ в Европу танкерами, но он должен быть охлажден до жидкого состояния и перевозится с большими затратами. Россия транспортирует газ в основном по крупнейшей в мире сети трубопроводов, существующей уже несколько десятилетий. Доступность американского СПГ в Европе зависит от цен там и от аппетита в Азии. При более высоких ценах в 2021 году грузы с американским СПГ прибывали в регион в больших количествах, пока летом повышенный спрос и еще более высокие цены в Азии не поглотили большую часть поставок. Хотя американские поставщики нацелены на долгосрочные перспективы и добились определенного успеха в заключении сделок с Польшей, они также столкнулись с отказами от Ирландии до Франции по экологическим соображениям. Международное энергетическое агентство ожидает, что США станут крупнейшим в мире продавцом СПГ в 2025 году, но недавно объявленные Катаром планы по расширению низкозатратного производства могут сдержать этот рост.