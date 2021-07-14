Кремль использует войну с Украиной для оттачивания навыков ведения кибервойны с Западом

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Ведущий киевский хакер рассказал в интервью The Times о том, что Кремль использует Украину в качестве полигона для отработки кибервойны против Запада.

43-летний Андрей Баранович, IT-эксперт из Донецка, более известный под псевдонимом Шон Таунсенд, заявил, что Россия неоднократно совершала кибератаки на Украину, пытаясь дестабилизировать ситуацию в стране. Как информируют Экономические новости, об этом пишет ежедневная газета в Великобритании The Times.

Масштаб и степень интенсивности более крупных инцидентов вызвали тревогу среди командования НАТО и западных правительств, которые опасаются, что подобные атаки будут направлены и на них.

На прошлой неделе президент Байден предупредил Россию, что она столкнется с ответными мерами, если атаки с российских хакеров продолжатся на Запад.

Баранович предупреждает, что в системе кибербезопасности Украины есть недостатки, которые делают страну уязвимой.

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Он рассказал, что в 2014 году прошел хакерскую профессиональную подготовку, решив проникнуть в российские учреждения в качестве возмездия за аннексию Крыма. Аннексия Крыма Россией переросла в необъявленную войну, в результате которой погибло более 13 000 человек на востоке Украины, и быстро превратилась в серьезную линию разлома между Россией и Западом.

Барановича восхваляли за его хакерские операции против россиян, но позже власти отвергли его на родине после того, как он обнаружил бреши в способности Украины обеспечить собственную безопасность.

Считается, что Россия стоит за кибератакой на украинские правительственные учреждения на прошлой неделе, в результате которой были выведены из строя сайты президента и службы безопасности. Вторая атака была направлена на сайт украинских военно-морских сил, на котором содержались данные о многонациональных учениях Sea Breeze с участием кораблей НАТО в Черном море.

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Кремль имеет долгую историю масштабных и разрушительных хакерских атак, включая самую крупную в истории: атаку на банки Украины в 2017 году, которая, по данным Белого дома, обошлась им примерно в 10 миллиардов долларов.

Хакеры также проникли в избирательную комиссию Украины и вывели из строя часть ее сети за три дня до президентских выборов в мае 2014 года. В следующем году русские использовали так называемую вредоносную программу BlackEnergy для уничтожения части украинской энергосистемы. Последовавшие за этим отключения электроэнергии стали первой известной успешной кибератакой такого масштаба на энергетическую компанию и затронули более 230 000 человек.

В 2017 году системы мониторинга на закрытой Чернобыльской атомной электростанции были взломаны.

Кремль заявил, что расширение НАТО в бывшие советские государства, такие как Украина, представляет угрозу национальной безопасности, и последовательно стремится подорвать своего соседа с помощью «гибридной войны». Это выражение используется военными для описания многоуровневого подхода к конфликту, включающего операции по дезинформации и кибератаки, а также военное давление.

Баранович получил высокую оценку за свое участие в качестве добровольца в составе команды Украинского кибернетического альянса, который взломал российские информационные системы, допустив утечку электронных писем и документов, якобы извлеченных из почтового ящика Владислава Суркова, «серого кардинала» и главного помощника Путина. В этих электронных письмах, как оказалось, содержатся подробные планы по захвату Крыма у Украины, а также по разжиганию сепаратистских беспорядков в восточных Донецкой и Луганской областях.

Шон Таунсенд» впервые стал известен в 2014 году, когда он стал одним из основателей группы RUH8 (произносится как «ро-ненависть»), чтобы выразить свою неприязнь к России после того, как боевики, поддерживаемые Кремлем, захватили его родной город Донецк на востоке страны. «В 2014 году у нашей страны вообще не было никаких киберзнаний», — сказал он. «Украина подвергалась атакам военных и хакеров, поэтому я решил помочь нашей стороне в борьбе с русскими, взломав русских в ответ».

RUH8 стала частью «хактивистского» коллектива, который в ходе серии атак взломал системы данных российских военных подразделений, спецслужб, региональных правительств и верхней палаты российского парламента. В какой-то момент Барановичу удалось взломать защищенные системы данных 58-й армии России.

В 2018 году Баранович и RUH8 начали тестировать информационную безопасность киевского правительства. «Мы получили доступ к компьютерам министерств, отвечающих за юстицию и здравоохранение, без использования каких-либо специальных инструментов. Мы даже обнаружили, что атомные станции были уязвимы».

Он настаивает на том, что отношения между Украинским кибер-альянсом и службами безопасности Украины были неформальными. «Если мы получали что-то, что действительно представляло интерес, мы передавали это нашим спецслужбам, тем, кому мы доверяли», — сказал он. «Но официальных отношений не было».

Кибершпионаж, добавил он, является «чрезвычайно эффективным» инструментом. «Он почти ничего не стоит. Если бы вам нужно было что-то узнать во времена холодной войны, государству пришлось бы вложить огромное количество денег, обучения, опыта, времени… Сейчас вы можете найти кибермеркантильного преступника, который за 100 баксов взломает для вас систему электронной почты».