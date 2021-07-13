Тяжелое поражение Путина, или конец правления воров в Молдове

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В Кремле нынче - печаль. Победа прозападной партии PAS Майи Санду на досрочных выборах открывает невиданную за три десятилетия возможность для реформ, приближающих Молдову к ЕС, и для демонтажа олигархической системы.

Эти выборы должны положить конец долгому и серьезному политическому кризису в Молдове: конституционному конфликту, уличным протестам, избранию проевропейского президента и, наконец, роспуску в апреле парламента, контролируемого пророссийским большинством. Было ясно, что только независимое большинство для партии PAS, связанной с Майей Санду, обеспечит проведение реформ и политическую стабильность, которой у Молдовы, преследуемой кошмаром коалиций, не было уже много лет. ПАС одержала убедительную победу на выборах, поэтому президент Санду могла заявить, что это «конец правления воров в Молдове». Об этом пишет польский портал tvp.pl, информируют Экономические новости.

О завершении кризиса, в который Молдова погрузилась более двух лет назад, можно было бы, вероятно, говорить после парламентских выборов в феврале 2019 г. Тогда сложился экзотический альянс между пророссийским лагерем (социалисты и президент Игорь Додон) и прозападным (Санду и Илие Настасе), который неожиданно лишил Влада Плахотнюка абсолютной власти. В июне 2019 года олигарх бежал из страны. Однако альянс социалистов с прозападной коалицией не продержался ни полугода. Полную власть, хотя и нестабильную, захватил пророссийский лагерь: социалисты президента Додона с некоторыми бывшими сторонниками Плахотнюка.

Ключевым моментом, однако, стали президентские выборы (ноябрь 2020 года) и победа Майи Санду, которая до этого недолго была премьер-министром коалиционного правительства. С тех пор при прозападном главе государства парламент оставался в оппозиции к Санду, а правительство Аурелиу Чокоя только управляло. Поэтому Санду провела долгую и сложную операцию, цель которой заключалась в проведении досрочных выборов.

В Молдове действует однопалатный парламент, в котором 101 депутат избирается по партийным спискам в соответствии с системой пропорционального представительства. Порог для партий составляет 5 процентов, для коалиций — 7 процентов. Уходящий парламент фактически все еще формировался истинным правителем Молдовы в 2015-2019 годах, ныне преследуемым олигархом Владом Плахотнюком.

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Один только взгляд на структуру уходящего парламента показывает, насколько большой проблемой для Молдовы до сих пор было добиться стабильной расстановки политических сил. Самой многочисленной группой до сих пор были социалисты (37 мест), к которым можно добавить столь же пророссийски настроенных людей преследуемого олигарха Илана Шора (9 мест). Фракция бывшей Демократической партии Плахотнюка (28 мест) разделилась на три группы. Прозападный лагерь был в меньшинстве. 15 депутатов были от ПАС, а 11 — от платформы «Достоинство и правда». Ранее эта партия была в союзе с PAS, но личные амбиции ее лидера Андрея Настасе взяли верх. И наконец, остался один депутат от партии, которая выступала за воссоединение Молдовы и Румынии.

Более 20 партий и коалиций приняли участие в досрочных выборах 11 июля, но только две могли быть уверены в прохождении в парламент. Фаворитом была Партия действия и солидарности (ПАС), основанная Майей Санду. Основным соперником был пророссийский Избирательный блок коммунистов и социалистов (ИБКС). Последние опросы показывали победу PAS при поддержке 33-37 процентов, что может дать Санду большинство в парламенте, необходимое для реализации программы реформ, объявленной с самого начала нынешним президентом. Но опросы не были окончательными. Московский список получил от 25 до 37 процентов, поэтому его можно считать победителем. В самом конце кампании один Центр опросов дал PAS 33,7 процента, а социалистам и коммунистам — 25,2 процента, в то время как другой центр дал PAS 37,4 процента, а их главному сопернику — 37,1 процента.

Голосование подтвердило эти опросы. После подсчета 99,86% голосов, PAS набирает 52,72%, BeCS 27,24%, партия Шор 5,75%, список Ренато Усати 4,1%, список Настасе 2,33%, Демократическая партия (Плахотнюка) 1,81%. Нет сомнений, что политический лагерь президента Майи Санду одержал убедительную и безоговорочную победу. Проевропейская Партия действия и солидарности (ПАС) может получить до 63 мест в парламенте, состоящем из 101 депутата. Это сильное и комфортное большинство, к тому же независимое, без необходимости вступать в коалицию с кем-либо — что всегда означает некий компромисс. Блок коммунистов и социалистов получил вдвое меньшую поддержку: 32 места в парламенте. Третьей силой в парламенте будет популистская партия Илана Шора (6 мест). Илан Сзор бежал из страны в 2019 году и в настоящее время находится в Израиле. Бизнесмен, объявленный в розыск, был приговорен судом первой инстанции к 7,5 годам лишения свободы за соучастие в крупнейшем финансовом скандале независимой Молдовы: вывод миллиарда долларов из банковского сектора одной из беднейших стран Европы в 2014 году! Успех Санду в том, что ни Настасе, ни Усати не находятся в парламенте. Оба надеялись на результат, который заставит ПАС попросить их войти в коалицию.

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Курс на Запад

Явка составила 48,41 процента, но диаспора, в основном из Западной Европы, была очень активна, и более 86 процентов их голосов достались ПАС. За рубежом проголосовало более 212 000 молдаван, почти половина из них в возрасте до 40 лет. Именно молдавская диаспора способствовала победе Санду над Додоном осенью прошлого года. Как минимум около. 800 тысяч из 3,5 миллиона граждан Молдовы проживают за пределами страны. В этих странах было открыто 150 избирательных участков за рубежом. С другой стороны, было вынесено решение суда, которое 8 июля обязало Центральную избирательную комиссию сократить количество избирательных участков в Приднестровье с 44 — включая три на территории, контролируемой сепаратистами, — до 12. На предыдущих выборах пророссийские сепаратисты организовывали доставку избирателей на такие участки. В итоге для жителей Приднестровья на территории, контролируемой властями Кишинева, было создано 42 избирательных участка. В общей сложности чуть более 28 000 жителей, которые традиционно поддерживали пророссийские группы, воспользовались своим правом голоса. Однако этого было явно недостаточно.

Такой результат выборов, несомненно, является поражением России и подтверждением ослабления влияния Москвы в Молдове. Социалисты приняли бывшего президента (2001-2009) Владимира Воронина с его Коммунистической партией. Сам Додон покинул коммунистов в 2011 году, также лишив их большей части своего электората. Неудивительно, что в течение следующего десятилетия Воронин не привык называть его иначе, чем «предатель». Тем не менее Додон предложил Воронину присоединиться к общему списку и на условиях коммунистов. Вопрос в том, сколько в этом было желания увеличить результат, а сколько — давления со стороны Москвы?

Кампания BeCS подчеркивала молдавскую национальную идентичность (в отличие от румынской), государственный суверенитет (понимаемый как противостояние западному «вмешательству во внутренние дела Молдовы»), постоянный нейтралитет (означающий самые строгие ограничения на сотрудничество с НАТО), пересмотр некоторых (неуказанных) пунктов Соглашения об ассоциации Молдовы с Европейским союзом, дальнейшее развитие стратегического партнерства Молдовы с Россией, укрепление отношений с возглавляемым Москвой Евразийским экономическим союзом, стремление к «стратегическому партнерству с Китаем» и «взаимовыгодным отношениям со странами-партнерами […], включая Соединенные Штаты и Европейский Союз, исходя из наших национальных интересов». Но чтобы не было никаких сомнений, Додон четко заявил: «Молдова будет держаться в стороне от диктуемой Западом антироссийской региональной повестки дня, которой следуют Украина и Румыния». Это не убедило большинство молдаван.

Нынешние выборы могут закрепить процесс перемен, начатый победой Санду на президентских выборах в ноябре прошлого года, переломить кризис, вызванный парламентскими выборами 2019 года, приостановкой президентских полномочий Игоря Додона и борьбой за посты премьер-министра и главы парламента. Решительная и неожиданная победа Санду во втором туре президентских выборов показала, что радикальный поворот на Запад возможен. Но просто стать главой государства было недостаточно. Санду необходимо было иметь парламент, который поддержал бы программу реформ. Тем более что московская фракция быстро оправилась от шока, вызванного поражением Додона. В начале декабря парламент, в котором доминируют Додон и сторонники России, принял закон, отнимающий контроль над спецслужбами у президента и передающий его парламенту. Затем, незадолго до приведения Санду к присяге, премьер-министр и правительство (связанные с Додоном) подали в отставку. В этот момент новый президент получил возможность распустить парламент. Условием были две неудачные попытки избрать нового премьер-министра в течение трех месяцев. Это было успешно осуществлено, и в апреле Конституционный суд заявил, что путь к роспуску парламента открыт. Санду сделал это 28 апреля.

Такой хороший результат PAS наконец-то даст президенту Санду возможность реализовать реформаторскую программу, с которой она шла на победные выборы в ноябре. Теперь у нее будет парламентское большинство и свое правительство. Первым объектом изменений должна стать судебная система и борьба с коррупцией. Возможно, более важным, чем прозападная и реформистская программа, как отмечает Центр восточных исследований в своем комментарии к выборам, является тот факт, что впервые с 1990-х годов всю полноту власти в стране возьмет на себя «партия, созданная снизу, не связанная с олигархическими кругами и не являющаяся инструментом не столько для представления граждан, сколько для защиты политических и деловых интересов своих лидеров и спонсоров».