Миллиардеры должны пытаться спасти Землю, а не парить над ней

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В воскресенье Ричард Брэнсон исполнил свою мальчишескую мечту, запустив себя на высоту 53 мили к краю космоса.

«Я был ребенком с мечтой, который смотрел на звезды. Теперь я взрослый человек в космическом корабле… Если мы можем сделать это, только представьте, что можете сделать вы», — радовался Брэнсон в самом эпицентре полета, в то время как три его спутника — сотрудники Virgin Galactic Бет Мозес, Колин Беннетт и Сириша Бандла — парили вокруг него. Как информируют Экономические новости, об этом пишет ВВС.

Это путешествие стало знаковым моментом для зарождающейся индустрии космического туризма, а поскольку основатель Amazon Джефф Безос находится в горячей гонке за ним (собственный полет Безоса в космос запланирован на 20 июля), а Илон Маск планирует запустить на орбиту гражданскую команду в конце этого года, космическая гонка миллиардеров, похоже, даст старт космическому туризму в самом ближайшем будущем. Но последствия этих событий не столь однозначны, как утверждает чрезмерно оптимистичный посыл Брэнсона, и воплощение мечты миллиардера может дорого обойтись для остальных.

Во-первых, существуют экологические последствия космических путешествий. Virgin Galactic утверждает, что углеродный след от суборбитального космического полета для его пассажиров сопоставим с билетом бизнес-класса на трансатлантический рейс (что составляет около 0,2 килограмма на километр или 0,44 фунта на 0,62 мили — что составляет 2 220 килограммов на пассажира при обычном полете на 11 100 километров или 2,45 тонны при полете на 6 897 миль).

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Но космические полеты длиннее трансатлантических, а пассажиров в них гораздо меньше. На одного пассажира, на один километр, 11 260-километровое (6 996 миль) путешествие Брэнсона к краю космоса обошлось в 12 килограммов (26 фунтов) CO2. Компания утверждает, что эти выбросы будут компенсированы — но это все равно огромная цена за несколько минут в невесомости.

Blue Origin — космическая компания Джеффа Безоса — утверждает, что воздействие ее корабля на окружающую среду будет сравнительно низким благодаря двигателям на жидком водороде/жидком кислороде, которые не выбрасывают CO2. Однако производство водородного топлива в значительной степени зависит от ископаемых видов топлива, таких как природный газ, а процесс паровой реформации, в результате которого оно получается, выделяет углекислый газ.

Независимо от того, компенсируется ли воздействие таких поездок на окружающую среду или нет — будем надеяться, что компенсируется, — это кажется крайне сомнительным шагом для богатейших людей мира направить свои запредельные ресурсы на дело, не приносящее непосредственной пользы подавляющему большинству общества.

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На момент написания этой статьи на западе США в очередной день установились рекордные температуры, более 24 миллионов человек находятся в состоянии тепловой тревоги, более 100 человек погибли (что некоторые официальные лица штата Орегон называют массовыми жертвами). В 12 штатах 55 крупных пожаров сожгли 768 307 акров земли за выходные, а в Долине Смерти ночью была зафиксирована самая высокая температура за всю историю Северной Америки — 107,7 градусов.

По мнению ученых, недавняя волна жары на Тихоокеанском Северо-Западе была бы «практически невозможна» без влияния антропогенного изменения климата. Смягчение дальнейшего ущерба климату является самой неотложной задачей, стоящей в настоящее время перед планетой, и эта задача должна интересовать мировых миллиардеров гораздо больше, чем перешагнуть через хорошо изученный порог космоса.

Часто упоминаемый финансовый стимул для участия в проекте космического туризма, который к 2025 году ожидает бум в размере около 5 миллиардов долларов, звучит вполне уместно, если не принимать во внимание тот факт, что люди, надеющиеся получить прибыль, уже богаты сверх самых смелых мечтаний большинства людей. Состояние Брэнсона составляет около 8 миллиардов долларов, его Virgin Group работает в 35 странах мира, владеет более чем 40 компаниями и насчитывает более 60 000 сотрудников. Джефф Безос и Илон Маск обходили друг друга на протяжении всей пандемии коронавируса, меняясь местами в рейтинге самых богатых людей мира, причем состояние Безоса в настоящее время оценивается примерно в 211 миллиардов долларов, что является мировым рекордом. Если бы эти три человека объединили свои ресурсы, они могли бы решить любое количество насущных глобальных проблем — и все равно были бы богаче почти всех на Земле.

Несмотря на все восторги и фантазии Брэнсона, его полет в космос был фактически значительно разбавленной, гораздо более роскошной версией подвига, уже совершенного более 60 лет назад Юрием Гагариным, совершившим новаторский полет на корабле «Восток-1». Гагарин, сын советского плотника, переживший нацистскую оккупацию России, на самом деле совершил нечто гораздо большее, пробыв на орбите 108 минут перед возвращением на Землю.

Поскольку цена зарезервированных билетов на будущие полеты Virgin Galactic составляет от 200 000 до 250 000 долларов, единственный барьер, который преодолел Брэнсон, — это барьер между сверхбогатыми людьми и их возможностью провести несколько минут в суборбитальной зоне, позволяющей пассажирам испытать невесомость.

Астронавты, которые путешествовали гораздо дальше, чем Ричард Брэнсон, обычно описывают чувство единства и гармонии, а также непреодолимое ощущение хрупкости Земли, когда они бросают взгляд на яркий шар, висящий в космической бездне.

В своей книге «Орбитальная перспектива» астронавт НАСА Рон Гаран говорит, что, оглядываясь на этот «рай», он не мог не думать о «почти миллиарде людей, у которых нет чистой воды для питья, о бесчисленном количестве людей, которые каждую ночь ложатся спать голодными, о социальной несправедливости, конфликтах и бедности, которые по-прежнему распространены по всей планете».

Если бы Ричард Брэнсон уделил чуть больше внимания тем, кто прокладывал этот путь.