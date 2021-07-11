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Визит Зеленского в Берлин: Поддержит ли Меркель вступление Украины в ЕС и НАТО?

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Ангела Меркель готовится к особому прощанию. В понедельник уходящий канцлер Германии принимает в Берлине президента Украины Владимира Зеленского, что, вероятно, станет их последней личной встречей.

Визит Зеленского в Берлин: Поддержит ли Меркель вступление Украины в ЕС и НАТО?

Зеленский неоднократно приглашал Меркель в Киев в конце августа на празднование 30-й годовщины независимости Украины. Он также хотел бы, чтобы канцлер приняла участие в учредительной конференции его международной «Крымской платформы». Однако до сих пор Меркель не сообщила о своих планах посетить ни одно из этих мероприятий. Как информируют Экономические новости, об этом пишет Deutsche Welle.

С тех пор как Россия аннексировала Крымский полуостров в 2014 году, канцлер Германии, как ведущий западный политик, принимает активное участие в решении проблем Украины. Но в преддверии этой встречи атмосфера в Берлине более тревожная, чем когда-либо за долгий период времени.

Дипломатическая напряженность между Берлином и Киевом

Несмотря на неоднократные выражения благодарности, разочарование Украины становится все более отчетливым. Последние попытки Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона организовать еще один саммит ЕС-Россия вызвали раздражение в Киеве. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил послов обеих стран на встречу, где назвал этот план «неприятной и неожиданной атакой» и выразил удовлетворение тем, что лидерам ЕС не удалось договориться о саммите с Владимиром Путиным, так как идея Меркель получила «отпор» на саммите ЕС.

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Визит Зеленского в Берлин: Поддержит ли Меркель вступление Украины в ЕС и НАТО?

В конце июня посол Украины в Берлине Андрей Мельник бойкотировал памятное мероприятие с участием президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, посвященное 80-й годовщине вторжения Гитлера в Советский Союз. Местом проведения мероприятия был германо-российский музей в Берлине — Карлсхорсте, что посол посчитал «неуместным».

Споры по «Северному потоку-2»

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Самым большим предметом разногласий в отношениях между Киевом и Берлином остается газопровод «Северный поток-2», который должен поставлять газ из России непосредственно в Германию. Украина выступает против проекта в Балтийском море, поскольку может потерять на транзите российского газа и опасается российской военной эскалации. Теперь, когда Соединенные Штаты под руководством президента Джо Байдена приняли решение не вводить дальнейшие санкции, строительство газопровода должно быть завершено всего через несколько месяцев.

Визит Зеленского в Берлин: Поддержит ли Меркель вступление Украины в ЕС и НАТО?

Ожидается, что Меркель и Зеленский обсудят, как Украина может быть защищена от возможных убытков и возможных проблем. В СМИ появились разговоры о компенсации, но без каких-либо конкретных деталей. Вскоре после этого, быстро сменяя друг друга, Меркель и Зеленский отправятся в Вашингтон, где «Северный поток-2», вероятно, также будет стоять на повестке дня.

Меркель не будет на следующем саммите в Нормандии

Кроме того, до какого-либо прорыва в отношении ситуации на востоке Украины так же очень далеко. Ситуация зашла в тупик после последнего четырехстороннего саммита «Нормандского формата» в декабре 2019 года в Париже. Последующая встреча в Берлине была отложена из-за пандемии коронавируса. Последняя эскалация на линии фронта на востоке Украины произошла весной этого года, когда были убиты десятки украинских солдат. Россия инициировала массированное развертывание войск на украинской границе, а Меркель и Макрон призвали к деэскалации, и Москва частично вывела войска.

Визит Зеленского в Берлин: Поддержит ли Меркель вступление Украины в ЕС и НАТО?

В то время как Зеленский заинтересован в том, чтобы США играли более активную роль в любых мирных переговорах, российский президент, похоже, не заинтересован в дальнейших встречах с украинским лидером. Президент России Владимир Путин и Зеленский недавно беседовали с Меркель и Макроном по видеоконференцсвязи, но делали это по отдельности. «Зачем встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полный внешний контроль?» сказал Путин во время своего ежегодного общения с российской аудиторией в формате «вопрос-ответ» в конце июня. «Ключевые украинские вопросы решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, и в какой-то степени в Берлине и Париже».

Лидер Кремля не исключил встречи с Зеленским в принципе, но почти наверняка не будет еще одного саммита в Нормандии до того, как Меркель покинет свой пост после всеобщих выборов в Германии в сентябре.

Отсутствие тесных личных отношений

На личном уровне эксперты отмечают, что отношения Меркель с Зеленским были не такими близкими, как с его предшественником Петром Порошенко. Густав Грессель из брюссельского аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» (ECFR) сказал, что канцлер Германии отказалась встретиться с тогдашним кандидатом Зеленским в преддверии президентских выборов в Украине, тогда как Макрон принял его.

«На личном уровне на их отношения легла тень. Для Меркель это играет немаловажную роль», — говорит Грессель. «С Зеленским все получилось не слишком хорошо, он, похоже, не в ее вкусе».

Визит Зеленского в Берлин: Поддержит ли Меркель вступление Украины в ЕС и НАТО?

Киевский эксперт по внешней политике Елена Гетманчук также сказала, что отношения немецкого и украинского лидеров «не самые лучшие». Зеленский — «не самый удобный партнер» для Меркель, добавила она.

Неизвестно, способствовали ли этому критические высказывания Зеленского. В телефонном разговоре с тогдашним президентом США Дональдом Трампом в июле 2019 года, который впоследствии был обнародован, Зеленский обвинил Меркель и Макрона в том, что они недостаточно делают для Украины. Сейчас он все чаще повторяет эту фразу, как, например, в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в начале июня. По сути, сказал он, Украина очень благодарна Германии — но он «ожидал большего».

Прежде всего, Киев был разочарован отказом Берлина поставлять Украине оружие. Даже после того, как сопредседатель партии «зеленых» Роберт Хабек поддержал просьбу Украины о закупке оружия для оборонительных целей, правительство Германии повторило свой отказ. Зеленский сообщил газете FAZ, что Киев заинтересован в таких поставках, как патрульные катера, оборонительное оружие и бронетехника.

Киев надеется на новое начало отношений после немецких выборов

Становится все более очевидным, что Киев готовится к периоду после Меркель. Он надеется, что с приходом ее преемника Германия изменит свою позицию по некоторым вопросам. Зеленский заявил, что Украина сделала достаточно, чтобы получить «четкие гарантии» членства в ЕС и НАТО, на которые Украина претендует. По словам Гетманчука, «имеются определенные предпосылки, что Меркель может поддержать перспективы вступления Украины в ЕС в качестве своего рода прощального подарка».

Пойдет ли канцлер на это, пока неясно. Скорее всего, Киев убедится, что Берлин будет продолжать действовать сдержанно. Ведущие кандидаты от партии Меркель, а также «зеленые» и СДПГ выразили свое понимание пожеланий Украины, однако они поставили крест на ее надеждах на подвижки в этом вопросе в ближайшем будущем.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
11.07.2021 19:31:49
Посещений: 8
Елена Каденко

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