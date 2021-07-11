Визит Зеленского в Берлин: Поддержит ли Меркель вступление Украины в ЕС и НАТО?

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Ангела Меркель готовится к особому прощанию. В понедельник уходящий канцлер Германии принимает в Берлине президента Украины Владимира Зеленского, что, вероятно, станет их последней личной встречей.

Зеленский неоднократно приглашал Меркель в Киев в конце августа на празднование 30-й годовщины независимости Украины. Он также хотел бы, чтобы канцлер приняла участие в учредительной конференции его международной «Крымской платформы». Однако до сих пор Меркель не сообщила о своих планах посетить ни одно из этих мероприятий. Как информируют Экономические новости, об этом пишет Deutsche Welle.

С тех пор как Россия аннексировала Крымский полуостров в 2014 году, канцлер Германии, как ведущий западный политик, принимает активное участие в решении проблем Украины. Но в преддверии этой встречи атмосфера в Берлине более тревожная, чем когда-либо за долгий период времени.

Дипломатическая напряженность между Берлином и Киевом

Несмотря на неоднократные выражения благодарности, разочарование Украины становится все более отчетливым. Последние попытки Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона организовать еще один саммит ЕС-Россия вызвали раздражение в Киеве. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил послов обеих стран на встречу, где назвал этот план «неприятной и неожиданной атакой» и выразил удовлетворение тем, что лидерам ЕС не удалось договориться о саммите с Владимиром Путиным, так как идея Меркель получила «отпор» на саммите ЕС.

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В конце июня посол Украины в Берлине Андрей Мельник бойкотировал памятное мероприятие с участием президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, посвященное 80-й годовщине вторжения Гитлера в Советский Союз. Местом проведения мероприятия был германо-российский музей в Берлине — Карлсхорсте, что посол посчитал «неуместным».

Споры по «Северному потоку-2»

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Самым большим предметом разногласий в отношениях между Киевом и Берлином остается газопровод «Северный поток-2», который должен поставлять газ из России непосредственно в Германию. Украина выступает против проекта в Балтийском море, поскольку может потерять на транзите российского газа и опасается российской военной эскалации. Теперь, когда Соединенные Штаты под руководством президента Джо Байдена приняли решение не вводить дальнейшие санкции, строительство газопровода должно быть завершено всего через несколько месяцев.

Ожидается, что Меркель и Зеленский обсудят, как Украина может быть защищена от возможных убытков и возможных проблем. В СМИ появились разговоры о компенсации, но без каких-либо конкретных деталей. Вскоре после этого, быстро сменяя друг друга, Меркель и Зеленский отправятся в Вашингтон, где «Северный поток-2», вероятно, также будет стоять на повестке дня.

Меркель не будет на следующем саммите в Нормандии

Кроме того, до какого-либо прорыва в отношении ситуации на востоке Украины так же очень далеко. Ситуация зашла в тупик после последнего четырехстороннего саммита «Нормандского формата» в декабре 2019 года в Париже. Последующая встреча в Берлине была отложена из-за пандемии коронавируса. Последняя эскалация на линии фронта на востоке Украины произошла весной этого года, когда были убиты десятки украинских солдат. Россия инициировала массированное развертывание войск на украинской границе, а Меркель и Макрон призвали к деэскалации, и Москва частично вывела войска.

В то время как Зеленский заинтересован в том, чтобы США играли более активную роль в любых мирных переговорах, российский президент, похоже, не заинтересован в дальнейших встречах с украинским лидером. Президент России Владимир Путин и Зеленский недавно беседовали с Меркель и Макроном по видеоконференцсвязи, но делали это по отдельности. «Зачем встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полный внешний контроль?» сказал Путин во время своего ежегодного общения с российской аудиторией в формате «вопрос-ответ» в конце июня. «Ключевые украинские вопросы решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, и в какой-то степени в Берлине и Париже».

Лидер Кремля не исключил встречи с Зеленским в принципе, но почти наверняка не будет еще одного саммита в Нормандии до того, как Меркель покинет свой пост после всеобщих выборов в Германии в сентябре.

Отсутствие тесных личных отношений

На личном уровне эксперты отмечают, что отношения Меркель с Зеленским были не такими близкими, как с его предшественником Петром Порошенко. Густав Грессель из брюссельского аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» (ECFR) сказал, что канцлер Германии отказалась встретиться с тогдашним кандидатом Зеленским в преддверии президентских выборов в Украине, тогда как Макрон принял его.

«На личном уровне на их отношения легла тень. Для Меркель это играет немаловажную роль», — говорит Грессель. «С Зеленским все получилось не слишком хорошо, он, похоже, не в ее вкусе».

Киевский эксперт по внешней политике Елена Гетманчук также сказала, что отношения немецкого и украинского лидеров «не самые лучшие». Зеленский — «не самый удобный партнер» для Меркель, добавила она.

Неизвестно, способствовали ли этому критические высказывания Зеленского. В телефонном разговоре с тогдашним президентом США Дональдом Трампом в июле 2019 года, который впоследствии был обнародован, Зеленский обвинил Меркель и Макрона в том, что они недостаточно делают для Украины. Сейчас он все чаще повторяет эту фразу, как, например, в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в начале июня. По сути, сказал он, Украина очень благодарна Германии — но он «ожидал большего».

Прежде всего, Киев был разочарован отказом Берлина поставлять Украине оружие. Даже после того, как сопредседатель партии «зеленых» Роберт Хабек поддержал просьбу Украины о закупке оружия для оборонительных целей, правительство Германии повторило свой отказ. Зеленский сообщил газете FAZ, что Киев заинтересован в таких поставках, как патрульные катера, оборонительное оружие и бронетехника.

Киев надеется на новое начало отношений после немецких выборов

Становится все более очевидным, что Киев готовится к периоду после Меркель. Он надеется, что с приходом ее преемника Германия изменит свою позицию по некоторым вопросам. Зеленский заявил, что Украина сделала достаточно, чтобы получить «четкие гарантии» членства в ЕС и НАТО, на которые Украина претендует. По словам Гетманчука, «имеются определенные предпосылки, что Меркель может поддержать перспективы вступления Украины в ЕС в качестве своего рода прощального подарка».

Пойдет ли канцлер на это, пока неясно. Скорее всего, Киев убедится, что Берлин будет продолжать действовать сдержанно. Ведущие кандидаты от партии Меркель, а также «зеленые» и СДПГ выразили свое понимание пожеланий Украины, однако они поставили крест на ее надеждах на подвижки в этом вопросе в ближайшем будущем.