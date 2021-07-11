Украинский гигант «Антонов» хочет осесть в канадской провинции Квебеке

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Украинская авиастроительная компания «Антонов», которая создала самый большой в мире грузовой самолет, планирует модернизировать и производить окончательную сборку легкого транспортного многоцелевого самолета АН-74 в канадской провинции Квебек.

Так, в марте нынешнего года государственная компания «Антонов» без излишней огласки в СМИ, зарегистрировала филиал своего предприятия в Канаде (Квебек), чтобы заручиться политической и финансовой поддержкой канадского правительства, сообщают Экономические новости со ссылкой на канадскую ежедневную газету, выходящую в Монреале Le Devoir.

Несмотря на то, что компания «Антонов» не очень известна в Квебеке, она принадлежит к элитному клубу производителей самолетов для транспортного и военного сектора, таких как: Airbus, Embraer, Lockheed Martin, Kawasaki, Osprey, Taqnia или Tata.

Кроме того, Антонов разработал и собрал всемирно известный грузовой самолет Ан-225, а также является гигантом авиационной промышленности и принадлежит «Укроборонпрому», крупному украинскому государственному оборонному конгломерату.

В марте нынешнего года украинская авиастроительная компания, избегая лишней огласки в СМИ, создала и зарегистрировала канадское подразделение — Antonov Aircraft Canada — штаб-квартира которого находится в центре Монреаля.

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Создав филиал «Антонов» планирует заложить основу для начала официального сотрудничества между украинским правительством и Министерством экономики и инноваций Квебека, с тем, чтобы в дальнейшем осуществить свою главную цель — проектирование и сборку грузового самолёта на территории канадской провинции.

Как отметила Десмонд Берк, глава Gold Leaf Aviation, компании из Онтарио, которая представляет интересы «Антонова» в Канаде: «На данном этапе существует документ, который предложен двумя правительствами».

По заявлению Десмонда Берка, принятие данного документа позволит проекту модернизации Ан-74 начать реализовываться в Квебеке.

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Разработанный в конце 1970-х годов, Ан-74 — это двухмоторный грузовой самолет.

Ан-74 создан для эксплуатации в районах Арктики и Антарктиды, предназначен для перевозки грузов, техники и людей на авиалиниях малой и средней протяженности в любых климатических условиях от -60 до +45градусов по Цельсию и на любых широтах, в том числе в условиях Северного полюса и в высокогорных районах.

Его можно эксплуатировать на оборудованных и необорудованных воздушных трассах в любое время года и суток с бетонных, галечных, ледовых и снежных аэродромов, на внутренних и международных линиях.

Самолет Ан-74 позволяет перевозить груз до 7,5 тонны, в том числе до 10 пассажиров, на высоте до 10 100 метров с крейсерской скоростью 550-700 км/ч. Кроме того, он может выполнять специализированные задачи: проводку судов, организацию и обслуживание дрейфующих станций, проведение научно-исследовательских работ в высоких широтах Арктического и Антарктического бассейнов, визуальную ледовую разведку, разведку рыбных косяков.

В условиях эксплуатации самолет Ан-74 легко переоборудуется в санитарный, пожарно-десантный и другие варианты.

Г-н Берк описывает самолет как воздушный эквивалент «пикапа» или «рабочей лошадки», который Антонов планирует существенно модернизировать.

По словам Берка, проектирование и окончательная сборка самолета будут осуществляться непосредственно в Квебеке. Это будет «утилитарный самолет», разработанный на основе «лучшего из того, что имеется в авиационной промышленности Квебека». В Ан-74 «потенциально могут использоваться двигатели производства компании Pratt & Whitney или технологии монреальской компании CMC Electronics».

Хотя «Антонов» надеется в первую очередь установить партнерство с Квебеком, компания считает, что канадский рынок в целом будет перспективным для Ан-74. Поскольку территория Квебека огромна, и единственный способ, который позволит добраться до отдаленных регионов страны — это воздушный транспорт.

Хотя г-н Берк использует термин «самолет общего назначения», Ан-74 все же является грузовым самолетом, который до настоящего времени использовался в основном для военных перевозок. ВВС России, Египта, Казахстана и Ирана имеют этот самолет в своём арсенале.

В январе украинское правительство заявило, что возобновит производство Ан-74 и пополнит им собственный парк самолетов.

Саудовские инвестиции?

Что касается финансирования проекта, представитель «Антонова» был более сдержан в своих комментариях.

Как сообщил Le Devoir источник, знакомый с вопросом: «Я не могу сказать, есть ли инвестиции из Саудовской Аравии, но интерес на Ближнем Востоке определенно есть», — говорит он.

Интерес «Антонова» к Квебеку выходит за рамки авиации, поскольку компания также активно работает в железнодорожном секторе. Она планирует заручиться поддержкой правительства Квебека, чтобы иметь возможность выиграть тендер в Украине от «Укрзализныци», государственной компании, управляющей железнодорожной сетью страны.

Для реализации своих авиационных и железнодорожных амбиций компания Antonov Aircraft Canada хочет воспользоваться программой правительства Квебека «Поддержка трансформационных инвестиционных проектов» (SPRINT).

Для участия в программе проекты должны представлять собой инвестиции в размере не менее 10 миллионов долларов США или создавать более 100 рабочих мест с зарплатой выше региональной.

Вместе с тем по заявлению Сюзанны М. Бенуа, Президента Aéro Montréal, кластера аэрокосмической промышленности Квебека: «Мы все еще пытаемся найти производителей самолетов. Даже если у «Антонова» нет таких масштабов, как у Airbus, у них очень большой опыт в Украине с точки зрения производства самолетов. Содержание этого документа, если он будет принят, определит рамки дискуссий двух правительств, чтобы «Антонов» мог в конечном итоге производить самолеты в Квебеке», подчеркнула эксперт.