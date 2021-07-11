Будет ли Зеленский преследовать всех украинских олигархов одинаково?

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Опытные наблюдатели за Украиной скептически подняли бровь два года назад, когда Владимир Зеленский одержал убедительную победу на президентских выборах в стране. Несмотря на то, что Зеленский представлял собой абсолютного аутсайдера, стремящегося сломать власть коррумпированной олигархической элиты страны, его кампания в значительной степени зависела от поддержки Игоря Коломойского, пожалуй, самого противоречивого олигарха Украины.

Во время кампании Зеленский назначил личного адвоката Коломойского ключевым советником, неоднократно выезжал за границу для переговоров с Коломойским, находившимся в то время в изгнании, и пользовался горячей поддержкой медиа-империи Коломойского. Неудивительно, что многие считали Зеленского кандидатурой Коломойского. Как информируют Экономические новости, об этом пишет специальный советник по Европе в Министерстве иностранных дел Великобритании Дэвид Кларк для Atlantic Council.

За прошедшие с тех пор два года произошло не так много событий, которые заставили бы изменить эту оценку, даже сейчас, когда Зеленский вновь заявил о своей приверженности «деолигархизации» в попытке восстановить свою ослабевающую популярность.

Коломойский был включен в санкционный список США в начале этого года из-за обвинений в коррупции, но остается неприкасаемым на родине. Он еще не восстановил контроль над Приватбанком, национализированным в 2016 году после того, как в результате предполагаемого мошенничества с его баланса исчезли 5,5 миллиарда долларов США. Но Зеленскому также не удалось добиться возврата этих средств, как того требовал МВФ.

Между тем, государственные чиновники, которые, как считалось, представляли угрозу корыстным интересам Коломойского, были смещены со своих постов, включая генерального прокурора Руслана Рябошапку, который вел расследование в отношении олигарха, и председателя Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия. Первый премьер-министр Зеленского, Алексей Гончарук, стал еще одной жертвой после того, как попытался ослабить контроль Коломойского над государственной электроэнергетической компанией.

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Намеки на продолжающиеся личные связи президента с олигархом были вновь замечены в феврале 2021 года, когда Зеленский нарушил режим изоляции во время национального карантина, чтобы отпраздновать свой день рождения на частной вечеринке, устроенной в доме соратника Коломойского Тимура Миндича.

Действия Зеленского на посту президента свидетельствуют о том, что его подход к борьбе с влиянием украинских олигархов может быть в лучшем случае избирательным. В законопроекте, который является центральным элементом его недавно обнародованной политики деолигархизации, дается определение понятия «олигарх», охватывающее богатство, влияние и владение активами, которое, как подозревают некоторые, было сформулировано специально для того, чтобы исключить Коломойского из числа его фигурантов.

Вместо этого основное внимание, похоже, уделяется политическим врагам Зеленского. Союзник Путина Виктор Медведчук, который в настоящее время находится под домашним арестом по подозрению в государственной измене, является легкой мишенью, поскольку его роль представителя российских интересов делает его непопулярным внутри страны. Другой ключевой мишенью антиолигархической риторики Зеленского, похоже, является его предшественник и главный политический соперник, экс-президент Украины Петр Порошенко, который также стал объектом уголовного расследования.

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Между тем, Коломойского обвиняют в том, что он помогает Зеленскому сводить счеты с политическими конкурентами и подрывать позиции потенциальных оппонентов. Одним из них является Виталий Кличко, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе и нынешний мэр Киева, который часто упоминается как потенциальный будущий кандидат в президенты после того, как в прошлом году успешно переизбрался в столице Украины.

Кличко стал постоянной занозой в боку Зеленского, часто критикуя действия президента по урегулированию ковидного кризиса, включая его неэффективную программу вакцинации. Кличко даже пытался организовать независимую закупку вакцин за счет городского бюджета.

Медийные ресурсы Коломойского усилили свои нападки на Кличко, а друзья и союзники мэра стали объектами полицейских расследований. Сам Кличко пожаловался на преследования после того, как в мае вооруженные сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) приходили якобы с обыском в его квартиру.

Коломойский также мог сыграть свою роль в том, чтобы помочь Зеленскому подорвать роль Кличко как главы Ассоциации городов Украины. Мэр Днепра Борис Филатов и его союзник Геннадий Корбан, давние соратники Коломойского, которые сейчас примирились с олигархом после того, как ранее разругались с ним, недавно помогли Администрации президента создать конкурирующую организацию местных муниципалитетов, из которой Кличко исключен. Комментаторы рассматривают эту инициативу как попытку нейтрализовать влияние Кличко на национальном уровне и, возможно, позиционировать Филатова как будущего «технического кандидата», чтобы отвлечь поддержку от киевского мэра в преддверии следующих президентских выборов в Украине.

Риск, возникающий в результате очевидного продолжающегося влияния Коломойского на Зеленского, касается не только качества украинской демократии. Он также ставит под вопрос устойчивость экономических реформ в стране и борьбу с коррупцией.

Желание Коломойского вернуть контроль над Приватбанком, который сейчас готовится к приватизации, не ослабевает. Изменения, внесенные Зеленским в руководство НБУ в прошлом году, могут ослабить его независимость в вопросах банковского надзора до такой степени, что амбиции Коломойского станут достижимыми. Если это произойдет, Украина сделает большой шаг назад.

Отношения Зеленского с Коломойским следует рассматривать как важнейшую проверку его искренности в достижении деолигархизации Украины. Только решительно порвав со своим покровителем, Зеленский сможет выполнить свое обещание народу Украины разрушить традиционный олигархический порядок и заменить его более справедливой системой, которая позволит Украине процветать. Все, что окажется меньше, будет представлять собой не более чем циничную перегруппировку олигархической власти, которая не позволит стране порвать со своим прошлым.

До сих пор единственный раз, когда Зеленский действительно действовал против интересов Коломойского, был случай, когда западные кредиторы Украины настояли на принятии так называемого «антиколомойского» закона, призванного помешать бывшим владельцам национализированных банков вернуть свои активы. Подобная решимость, вероятно, потребуется снова.

Когда западные лидеры посетят Украину в следующем месяце, чтобы отпраздновать тридцатую годовщину Независимости страны, им следует установить твердый критерий, по которому будут оцениваться результаты реформ Зеленского. Другими словами, деолигархизация без борьбы с Коломойским — это не деолигархизация вообще.