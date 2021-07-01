Китай строит более 100 новых ракетных шахт в западной пустыне

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Китай начал строительство более 100 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет в пустыне вблизи северо-западного города Юймень, что, по мнению независимых экспертов, может означать значительное расширение ядерного потенциала Пекина.

На коммерческих спутниковых снимках, полученных исследователями из Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения в Монтерее, штат Калифорния, видно, что работы ведутся на десятках площадок, расположенных по сетке, охватывающей сотни квадратных миль засушливой местности в китайской провинции Ганьсу. 119 почти одинаковых строительных площадок имеют характеристики, которые повторяют характеристики существующих пусковых установок для китайского арсенала баллистических ракет с ядерными боеголовками, информируют Экономические новости со ссылкой на The Washington Post.

Строительство более 100 новых ракетных шахт, если оно будет завершено, станет историческим сдвигом для Китая — страны, которая, как считается, обладает относительно скромным арсеналом из 250-350 единиц ядерного оружия. Фактическое количество новых ракет, предназначенных для этих шахт, неизвестно, но оно может быть гораздо меньше. В прошлом Китай уже размещал ложные шахты.

По словам исследователя Джеффри Льюиса, эксперта по китайскому ядерному арсеналу и члена группы, которая анализировала подозрительные объекты при изучении фотографий, сделанных коммерческими спутниками над северо-западом Китая, строительный бум свидетельствует о серьезных усилиях по наращиванию потенциала ядерного сдерживания Китая. Льюис назвал масштабы строительства «невероятными».

«Если к этому числу добавить строящиеся шахтные пусковые установки на других объектах по всему Китаю, то их общее количество составит около 145 строящихся шахтных пусковых установок», — сказал Льюис, директор Программы нераспространения в Восточной Азии Центра исследований нераспространения, входящего в состав Миддлберийского института международных исследований, в резюме своих выводов, предоставленном газете The Washington Post. «Мы считаем, что Китай расширяет свои ядерные силы отчасти для того, чтобы поддерживать силы сдерживания, способные выдержать первый удар США в количестве, достаточном для поражения американской противоракетной обороны».

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Это открытие последовало за недавними предупреждениями официальных лиц Пентагона о быстром развитии ядерного потенциала Китая. Адмирал Чарльз Ричард, командующий ядерными силами США, заявил на слушаниях в Конгрессе в апреле, что в Китае происходит «захватывающее дух расширение», включая увеличение арсенала МБР и новых мобильных ракетных пусковых установок, которые легко скрыть от спутников. Кроме того, китайский флот пополнился новыми подводными лодками с ядерным оружием.

Сообщается, что проект строительства шахт может предоставить Китаю еще одно средство для сокрытия своего самого мощного оружия. Строительные площадки, замеченные на спутниковых фотографиях, расположены на двух огромных участках, охватывающих часть пустынной котловины, простирающейся к западу и юго-западу от Юймэня, города с населением 170 000 человек, расположенного вдоль древнего китайского Шелкового пути.

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Каждый объект отделен от соседних примерно двумя милями, и многие из них скрыты большим куполообразным покрытием, что соответствует практике, наблюдаемой на известных площадках строительства ракетных шахт в других частях Китая. В местах, где купол не установлен, можно увидеть строительные бригады, выкапывающие характерный котлован круглой формы на дне пустыни. Другая строительная площадка, похоже, представляет собой частично построенный центр управления.

Льюис сказал, что бункеры, вероятно, предназначены для китайской МБР, известной как DF-41, которая может нести несколько боеголовок и достигать целей на расстоянии до 9 300 миль, что потенциально может привести к тому, что материковая часть США окажется в пределах досягаемости. По словам Льюиса, основные строительные работы на этих объектах начались в начале этого года, хотя подготовка, вероятно, велась в течение нескольких месяцев.

Министерство иностранных дел Китая в Пекине и посольство Китая в Вашингтоне не ответили на запросы по электронной почте и факсу.

Представитель Министерства обороны отказался комментировать спутниковые снимки или обсуждать оценки американской разведки относительно ядерной программы Китая. Но пресс-секретарь Джон Суппл отметил, что отчеты Пентагона и аналитики ранее выражали обеспокоенность по поводу распространения ракетных шахт Китая. «Руководители министерства обороны давали показания и публично говорили о растущем ядерном потенциале Китая, который, по нашим прогнозам, в течение следующего десятилетия удвоится и даже больше», — сказал Суппл.

Ракетные шахты легко обнаруживаются подготовленными аналитиками изображений, и они уязвимы для уничтожения высокоточными ракетами в первые часы ядерной войны». По этим причинам Льюис рассматривает проект строительства шахтных пусковых установок как часть расширенной стратегии сдерживания страны, чей ядерный арсенал уступает лишь арсеналу США и России, которые в совокупности обладают более чем 11 000 ядерных боеголовок.

Вместо того чтобы вступать в дорогостоящую гонку вооружений с Вашингтоном и Москвой, Китай традиционно придерживается доктрины «ограниченного сдерживания», которая ставит во главу угла пусть и скромный, но надежный ядерный арсенал, обеспечивающий способность Пекина нанести ответный удар по любому противнику в случае нападения.

Однако в последние годы китайские чиновники жаловались, что их страна теряет надежность ядерного сдерживания из-за программ ядерной модернизации, предложенных или уже реализуемых в России и США. Пекин сопротивляется призывам присоединиться к новым переговорам по контролю над вооружениями из-за опасений, что новые ограничения навсегда закрепят за ним статус второсортной ядерной державы по сравнению с Вашингтоном и Москвой.

Фотографии строительного проекта в Ганьсу были предоставлены коммерческой спутниковой компанией Planet, которая обеспечила непрерывный поток обновляемых изображений, показывающих прогресс на каждой из строительных площадок в течение определенного времени. Основываясь на своем анализе, Льюис сказал, что существует «очень большая вероятность того, что Китай планирует игру в ракушки», в которой он прячет относительно небольшое количество боеголовок в сети бункеров. Тем не менее по его словам, внезапное появление такого количества новых пусковых площадок может усилить давление на американских чиновников с целью ускорить усилия по модернизации американского арсенала.

Мы столкнулись с гонкой вооружений, которая во многом определяется инвестициями США и противоракетной обороной», — сказал Льюис. Пентагон объявил о планах масштабной модернизации американского ядерного оружия и систем доставки в течение следующих двух десятилетий, включая новую крылатую ракету воздушного базирования и как минимум два новых типа боеголовок.

В феврале государственный секретарь Энтони Блинкен в своем заявлении утверждал, что администрация Байдена будет «добиваться контроля над вооружениями, чтобы уменьшить опасность, исходящую от современного и растущего ядерного арсенала Китая». Он не объяснил, как будет достигнута эта цель, но сказал, что администрация будет стремиться к «эффективному контролю над вооружениями, который повышает стабильность, прозрачность и предсказуемость, снижая риски дорогостоящей и опасной гонки вооружений».