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Джо Байден делает ужасные шаги по отношению к Украине

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Не успел президент Байден заморозить американскую военную помощь Украине, как украинские женщины-солдаты, одетые в боевую форму, стали маршировать на высоких каблуках вместо боевых сапог.

Джо Байден делает ужасные шаги по отношению к Украине

Что происходит? Где боевые сапоги? Где возмущение? Где женская фракция Конгресса США, задается целым рядом вопросов Питер Лукас — опытный политический репортер и колумнист из Массачусетса на страницах американской ежедневной газеты Boston Herald, информируют Экономические новости.

Конечно, одно может быть не связано с другим. И, конечно, каблуки, которые носят женщины-солдаты, — это босоножки, а не туфли на шпильках. Носить шпильки было бы все равно, что идти в бой в чепчике на голове вместо шлема. Тем не менее это выглядит крайне сомнительно.

С Байденами и Украиной никогда толком ничего не поймешь, особенно с учетом политики США по предоставлению весомой военной помощи Украине в ее сопротивлении ненасытной и агрессивной России.

В прошлом Байдены были известны тем, что выводили деньги из Украины, а не вводили.

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Украина, потеряв Крым, сражается с российскими боевиками на своей восточной границе. Недавно Россия перебросила туда около 100 000 военнослужащих в рамках масштабного акта запугивания.

В отличие от бывшего президента Дональда Трампа, который предоставил украинским вооруженным силам летальную военную помощь, Байден, похоже, возвращается к политике бывшего президента Барака Обамы. Обама, пытаясь задобрить русского вождя Владимира Путина, превратился в подобие желе.

Вместо того чтобы предоставить Украине боевое смертоносное оружие, Обама отправил ей беспилотники, рации, «Хаммеры», продовольствие, одеяла и одежду.

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Трамп, вступив в должность, обвинил Обаму в том, что тот послал украинским бойцам «подушки и одеяла» вместо ракет. Вскоре Трамп предоставил украинцам смертоносные противотанковые ракеты Javelin и другое военное оборудование.

Но это не помогло. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси все равно устроила Трампу импичмент из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Байден, готовясь к недавнему саммиту с Путиным в Женеве, возможно, запутался в своих Владимирах, потому что он заморозил пакет военной помощи в размере $100 миллионов, который должен был пойти Владимиру Зеленскому, нашему другу, но в итоге помог Владимиру Путину, нашему противнику.

Эта замороженная помощь включала предоставление украинцам вооружения для защиты от русских. Для Путина замораживание помощи было подарком, в дополнение к другому подарку Байдена, а именно его лебезящему решению отменить санкции, которые остановили завершение строительства российского газопровода «Северный поток-2» в Германию.

Если Байден и США получили что-то в ответ на угодливую щедрость Байдена, то это является самым сокровенным секретом.

Пакет военной помощи Байдена был подготовлен Советом национальной безопасности, который был обеспокоен наращиванием Россией войск вдоль границы Украины. Байден приказал приостановить поставки после того, как Россия объявила о намерении отвести свои войска.

Украина находится в непростом соседстве, и если вы думаете, что служить в украинской армии и идти один на один с русскими тяжело, попробуйте послужить в качестве женщины и маршировать на высоких каблуках. В вооруженных силах насчитывается около 30 000 женщин, многие из которых участвовали в боевых действиях.

История с туфлями разразилась после того, как Министерство обороны Украины, пытаясь наладить связи с общественностью, опубликовало фотографии подразделения украинских женщин-военнослужащих, одетых в боевую форму и тренирующихся маршировать на предстоящем военном параде в черных туфлях.

Женщины будут маршировать на параде 24 августа в честь 30-й годовщины независимости страны от старого Советского Союза.

«Сегодня мы впервые тренируемся на высоких каблуках», — сказал один из солдат. «Это немного сложнее, чем в боевых ботинках, но мы стараемся изо всех сил».

Несмотря на критику, министерство осталось при своем мнении. По крайней мере, пока, указав, что женщины в армиях стран-членов НАТО тоже носят высокие каблуки.

Это правда, ответили критики, но только в парадной форме, а не для маршей на парадах и уж точно не в бою.

С другой стороны, возможно, мужчинам тоже следует маршировать на высоких каблуках. Если все будут на шпильках, никто не посмеет начать войну.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
10.07.2021 18:30:42
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Елена Каденко

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