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Вчені назвали незвичайний секрет довгої молодості

Головна » Останні новини » Здоров’я » Вчені назвали незвичайний секрет довгої молодості
 
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На думку вчених, більш повільний темп життя, а особливо вживання їжі, може істотно продовжити життя і зберегти молодість.

Новозеландські вчені, а також їх колеги з Японії і США, провели ряд досліджень і відзначили, що надмірно швидкий темп вживання їжі сприяє швидкому набору ваги. У жінок ризики збільшуються вдвічі, а у чоловіків підвищуються на 84%, інформують Економічні новини.

Вся справа в тому, що при наборі ваги, людина починає страждати від порушення травлення, підвищеної кислотності шлунка, порушенням обміну речовин, а це в свою чергу, впливає на тонус внутрішніх органів, а також зовнішній вигляд. Також експерти наголошують на важливості розміреним ходьби і дихання для продовження молодості. Повільний темп ходьби благотворно впливає на скелет, зміцнює кістки, є своєрідним захистом від остеопорозу, а також сприяє боротьбі із зайвою вагою. Що стосується дихання, то його прискорений ритм викликає м'язовий спазм, внаслідок чого мозок отримує недостатню кількість кисню.


Автор: Катерина Лукьянчук

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