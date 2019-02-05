Відома соцмережа виявилася небезпечною для здоров'я

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Як соціальна мережа може вплинути на здоров'я і в чому її небезпека? Проведені дослідження показали, що нова модна хвиля відмови від м'яса, молочних продуктів, цукру, глютену, так популярна в соцмережах, а особливо в Instagram, може привести до непоправних наслідків з боку здоров'я.

Вчені провели експеримент, в ході якого вони з'ясували, що багато сучасних жінок все частіше страждають від нестачі найважливіших поживних речовин, піддаючись впливу модних блогерів з соціальних мереж. Не розібравшись в темі, вони починають відмовлятися від вживання м'яса, молочних і зернових продуктів, глютену, цукру, нічим їх не замінюючи через незнання. Таким чином, вже в 20-30 років молоді жінки страждають від нестачі важливих мінеральних речовин в організмі, таких як калій, магній, мідь і інші, інформують Економічні новини.

Недолік поживних речовин і мінералів призводить до втоми, слабкості імунної системи, підвищеного ризику переломів, проблем з м'язами і безпліддя. Instagram визнали найгіршою в плані впливу на здоров'я соціальною мережею. Саме тут зосереджена величезна кількість картинок «красивого життя», після перегляду яких у багатьох молодих людей спостерігається депресія і почуття самотності, а також знижується самооцінка.