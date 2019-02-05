Назвали найнебезпечніше для сердечників час доби

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Вчені з США в ході дослідження з'ясували, що для людей, які мають проблеми з серцем, найнебезпечніший час доби настає після обіду.

Для цього експерти вивчили більше 2 тисяч випадків, коли людина помирала раптово від серцевої недостатності, інформують Економічні новини.

В ході аналізу вчені заявили, що більше 30 відсотків смертей відбувалися в середині дня. Також 27 відсотків припадало на другу половину дня, а ось в нічний час вмирало тільки 26 відсотків.

Вчені також розвінчали міф про те, що ранок понеділка найнебезпечніший час для людей, які страждають серцевою недостатністю. Наприклад, в цей час вмирало тільки 13%. Фахівці зійшлися на тому, що понеділок не має ніякого впливу на самопочуття людей.

Також раніше вчені говорили, що саме в понеділок люди схильні найбільше стресів, проте зараз вони впевнені, що людина перебуває у стресовому стані в тій чи іншій мірі кожен день.