Дієтологи розповіли, чи можна їсти яйця кожен день

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Відзначимо, що раніше вважалося, що кожен день цей продукт не можна їсти. Однак недавнє дослідження вчених розвіяло цей міф. Виявляється, щоб не нашкодити здоров'ю можна з'їдати не більше 7 яєць на тиждень.

Дієтологи наголошують, що в яйцях містяться велика кількість корисних мікроелементів, а також вітаміни A, D і E, інформують Економічні новини.

Крім цього, цей продукт багатий білком і лютеїн. Лікарі підкреслюють, що краще вживати цей продукт на сніданок, а от увечері краще утриматися від його вживання.

Яйця змушують кишечник добре працювати, через що може виникнути дискомфортний почуття в животі. Також дієтологи не радять вживати яйця людям, які мають проблеми з жовчним міхуром, а також страждають панкреатитом.