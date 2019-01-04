Знайдена несподівана причина хворобливих менструацій

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Вчені провели ряд досліджень, в ході яких з'ясували, що дівчата, які в дитинстві харчувалися сумішшю, особливо що містить сою, в дорослому віці можуть страждати від хворобливих менструацій.

Був проведений експеримент, в якому взяли участь понад півтори тисячі жінок-добровольців. Вчені вивчали харчування жінок, коли вони були в дитинстві. Так, було з'ясовано, що дівчатка, які вживають штучне харчування, на 40% частіше брали гормональну контрацепцію в дорослому віці, оскільки їх турбували хворобливі місячні. А ризик хворобливих місячних підвищувався на 50%, інформують Економічні новини.

Вчені вважають, що навіть в разі, якщо малятко харчувалася сумішшю нетривалий час, особливо дитячим харчуванням, що містить сою, на 50% частіше у віці 18-22 років її турбувала хвороблива менструація, і їй доводилося користуватися гормональної контрацепцією. На думку експертів, в сої містяться фітоестрогени – рослинні сполуки, схожі на естроген. Виходить, що їх вплив на немовля, у якого репродуктивна система ще не сформована, може бути небажаним.