ТОП-5 продуктів, які бадьорять не гірше кави

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Безліч людей важко прокидаються вранці і вживають додаткових заходів, щоб трохи підбадьоритися. Зазвичай це чашечка запашної кави, часто з цукром, оскільки завдяки цьому напою можна відчути швидкий приплив сил і енергії. Однак дія такого методу також швидкоплинний.

Дієтологи розповіли про продукти, здатних підбадьорити не гірше кави, а ефект від них буде більш тривалим, інформують Економічні новини.

Авокадо

Завдяки сильній концентрації пантотенової кислоти, що міститься в авокадо, організм більш ретельно починає працювати над переробкою калорій в енергію. Також, волокна авокадо сприяють стабілізації рівня цукру в крові, а це важливо для тривалого відчуття бадьорості.

Банан

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Цей продукт є відмінним джерелом вуглеводів для організму. Крім того, в цьому фрукті досить багато інших вітамінів і мікроелементів, які благотворно впливають на організм.

Чорний шоколад

Шматочок шоколаду, вміст какао в якому вище 75%, бадьорить набагато краще кави, особливо в поєднанні із зеленим чаєм.

Зелень

В зелені багато заліза, кальцію, цинку, фолієву кислоту, магнію, вітамінів А, С, Е і К. Всі ці мікроелементи забезпечують тривале відчуття бадьорості.

Буряк

В цьому овочі містяться речовини прискорюють приплив крові до мозку, що стимулює розумову активність.