Визначено продукти, що запобігають появі зморшок

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Дієтологи впевнені, що їжа дуже сильно впливає на стан шкіри. Необхідно дотримуватися деяких рекомендацій харчування, щоб на ній не було зморшок.

Щоб зберегти шкіру пружною, дієтологи рекомендують зменшити кількість тваринних жирів і пшеничного борошна в своєму раціоні. Крім цього, існують продукти, що сприяють запобіганню появи зморшок. Для молодості шкіри необхідно, щоб раціон був багатий фруктами, овочами, кисломолочними і цільнозерновими продуктами, а також пісними білками, інформують Економічні новини.

Дуже позитивно на стан шкіри впливають листя салату. У їх складі багато вітаміну А і С, що пригнічують вогнища запалення. Подібними властивостями володіють рукола, огірки, брокколі і шпинат.

Противниками виникнення зморшок вважаються також помідори. У них присутня лікопін, що сприяє вирівнюванню шкіри. Лікопін також є в кавуні, грейпфруті і червоною капусті.

Дієтологи рекомендують звернути увагу і на лосось, в якому багато Омега-3, що перешкоджає запальних реакцій.

Сочевиця і боби також важливі для пружності шкіри. У них багато білка і клітковини. Так як шкіра складається з білків, ці продукти обов'язково повинні бути присутніми в раціоні тих, хто хоче зберегти молодість.