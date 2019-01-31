РусУкр

Здоров’я

31.01.2019 г.
16:57Визначено продукти, що запобігають появі зморшок
14:40Аутизм, дислексія і гіперактивність: основні симптоми психічних дитячих захворювань
12:42Вчені розповіли, чому плакати корисно для здоров'я
12:14Вчені: Україна очолила рейтинг країн з високим рівнем смертності через неправильне харчування
30.01.2019 г.
21:00ТОП-3 інфекції, які можна підхопити в перукарні
19:30Лікар розвінчала міф про профілактику ГРВІ за допомогою вітаміну С
12:41Як перемогти токсикоз ?: лікарі дали поради
Всі здоров’я

Аналітика

29.01.201916

Brexit претворюється на «Санта-Барбару»

Brexit претворюється на «Санта-Барбару»
Вихід Британії з Євросоюзу, відомий як Brexit, впевнено перевершує лаври нескінченного серіалу «Санта-Барбара» і скоро перевершить остаточно не тільки ...
28.01.201959

Як МВС України буде забезпечувати чесні та прозорі вибори президента

Як МВС України буде забезпечувати чесні та прозорі вибори президента
Активний старт президентської виборчої кампанії в Україні вимагає від правоохоронних органів особливої пильності. Адже після реєстрації її учасників ...
27.01.2019143

49 Всесвітній економічний форум у Давосі: підсумки і тенденції

49 Всесвітній економічний форум у Давосі: підсумки і тенденції
У швейцарському гірськолижному курорті Давос завершився щорічний Всесвітній економічний форум (ВЕК), який пройшов під гаслом: «Глобалізація і формування ...

Останні новини

31.01.2019 г.
17:39 Associated Press: Канада скорочує вдвічі кількість дипломатів на Кубі через загадкові проблем зі здоров'ям
16:57 Визначено продукти, що запобігають появі зморшок
16:54 У США напали на китайську делегацію (ВІДЕО)
16:25 В Антарктиці виявлені останки невідомого предка динозаврів
16:13 МВС запустило FB-чатбота "Автобот" для консультування громадян
16:03 NASA записало смерть галактики (ФОТО)
15:53 У Росії панують стагнація і істеричний страх перед опозицією
15:08 Мода-2019: визначено найбільш трендові джинси цієї весни
14:40 Аутизм, дислексія і гіперактивність: основні симптоми психічних дитячих захворювань
13:50 Назвали несподівану небезпеку домашніх кішок
13:44 Знайдений чоловік, який абсолютно безкоштовно зробив 3 млн правок в Вікіпедії
13:17 Муха відклала яйце прямо в лоб туристки
12:52 Створена технологія протиожеледного підігріву доріг
12:42 Вчені розповіли, чому плакати корисно для здоров'я
12:19 Експерт назвав ключовий ризик для української економіки
12:14 Вчені: Україна очолила рейтинг країн з високим рівнем смертності через неправильне харчування
11:29 У ЦВК розповіли, чи будуть вибори уздовж лінії розмежування
30.01.2019 г.
21:00 ТОП-3 інфекції, які можна підхопити в перукарні
20:34 В Україні ціни на автогаз продовжують падати
20:27 В Україні курс долара продовжує знижуватися
20:14 ЦВК зареєструвала Зеленського кандидатом в президенти
20:00 Повідомили, коли запустять платний міст в Києві
19:57 The Washington Times: Команда Трампа тихо наповнює «горщик із золотом», спонукаючи Кім Чен Ина до денуклеаризації
19:30 Лікар розвінчала міф про профілактику ГРВІ за допомогою вітаміну С
19:13 Богословську і Смешка зареєстрували кандидатами в президенти
18:27 В Ірландії страйкують медсестри та акушерки: 25 000 пацієнтів залишилися без медичної допомоги
17:55 Адвокати Новинського сумніваються в правомочності СЗР перевіряти громадянство політика
17:32 Віктора Бондаря обрали кандидатом у президенти від партії «Відродження»
16:53 Brexit: Великобританія вимагає перегляду угоди, а ЄС каже "ні"
16:21 СБУ знешкодила хакера з міжнародного угруповання
15:51 Le Figaro: Світовий банк стурбований катастрофічною закредитованістю росіян
14:00 Вчені розповіли, як вибрати багатого чоловіка по руках
13:42 Гендиректор УНЛ Бочковський: «У 2018 році наша компанія виплатила призів на 568,79 млн гривень»
13:30 Назвали вік абсолютного щастя людини
12:41 Як перемогти токсикоз ?: лікарі дали поради
11:59 Путін таємно запропонував Кім Чен Ину побудувати АЕС в обмін на відмову від ядерної зброї
29.01.2019 г.
20:40 Вчені викрили популярний міф про секс
20:00 Українських водіїв попередили про несподіваний штраф
19:23 Країни ЄС гостинно відкривають двері для українських трудових мігрантів
18:51 ЦВК зареєструвала Сергія Таруту кандидатом в президенти України
18:35 Associated Press: Таємничий запис у блокноті Болтона сколихнув світову спільноту
17:53 Порошенко повідомив про рішення балотуватися на пост президента
17:24 Визначено продукти, що «вбивають» чоловіче здоров'я
16:53 The Washington Times: США мають посилити свою присутність в Україні і Балканах для протистояння агресії Росії
16:53 "Статистичні фокуси" економіки РФ: Російський ВВП заднім числом виріс на 2%
16:45 СБУ планує опублікувати паспортні дані російських найманців, які загинули під час "пригожинського наступу"
16:43 В роботі Gmail стався масштабний збій
15:54 В Україні спостерігається вибухове зростання продажів автомобілів, - Олександр Палій про купівельну спроможність українців
15:35 Геологи підрахували вік твердого ядра Землі
15:34 Reuters: Данія вимагає від ЄС ввести санкції проти Росії за незаконне утримання українських моряків
14:28 «Антитіла» порадували шанувальників новим кліпом
13:58 Курки навчилися нести протиракові яйця
13:46 Визначено головні глобальні проблеми людства
13:31 Росбізнесконсалтинг використовує українських експертів для дискредитації влади, - політолог
13:11 ТОП-5 найкорисніших для серця продуктів
12:52 Франція анонсувала розробку гіперзвукового планера
12:51 Вчені розповіли, як потрібно кидати курити
12:18 У Мережі показали, як американські військові тренуються збивати ворожі літаки в небі над Європою (ФОТО)
12:01 Вибори-2019: На виборчих дільницях чергуватимуть пожежники
11:52 В Україну прийшла відлига, - синоптики
Всі новини »

Визначено продукти, що запобігають появі зморшок

Головна » Останні новини » Здоров’я » Визначено продукти, що запобігають появі зморшок
 
Друк Відправити на пошту

 

 

Дієтологи впевнені, що їжа дуже сильно впливає на стан шкіри. Необхідно дотримуватися деяких рекомендацій харчування, щоб на ній не було зморшок.

Щоб зберегти шкіру пружною, дієтологи рекомендують зменшити кількість тваринних жирів і пшеничного борошна в своєму раціоні. Крім цього, існують продукти, що сприяють запобіганню появи зморшок. Для молодості шкіри необхідно, щоб раціон був багатий фруктами, овочами, кисломолочними і цільнозерновими продуктами, а також пісними білками, інформують Економічні новини.

Дуже позитивно на стан шкіри впливають листя салату. У їх складі багато вітаміну А і С, що пригнічують вогнища запалення. Подібними властивостями володіють рукола, огірки, брокколі і шпинат.

Противниками виникнення зморшок вважаються також помідори. У них присутня лікопін, що сприяє вирівнюванню шкіри. Лікопін також є в кавуні, грейпфруті і червоною капусті.

Дієтологи рекомендують звернути увагу і на лосось, в якому багато Омега-3, що перешкоджає запальних реакцій.

Сочевиця і боби також важливі для пружності шкіри. У них багато білка і клітковини. Так як шкіра складається з білків, ці продукти обов'язково повинні бути присутніми в раціоні тих, хто хоче зберегти молодість.


Автор: Катерина Лукьянчук

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 

Аналітика

В українських містах на законних засадах можуть підняти триколори
Brexit претворюється на «Санта-Барбару»
49 Всесвітній економічний форум у Давосі: підсумки і тенденції
Резолюція ПАРЄ: Європа підтримала Україну, але русофоби вносять корективи
Газова війна: чи зможе Україна жити без транзиту російського газу?
США розробляє заходи протидії гіперзвукового зброї РФ і Китаю
Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?
Возросло количество приходов УПЦ МП, перешедших в ПЦУ
Дональд Трамп на шляху до імпічменту
Вчені назвали 7 речей, які збільшують ризик виникнення раку
Всі статті


Армия

Самоходный противотанковый ракетный комплекс ПТРК «Конкурс»
Винтовка (автомат) SIG 516 (США)
Бронеавтомобиль AMX-10RC (Франция)
Миномет КБА-48М
Вся армия    >>

Персоны

Евгений
КОМАРОВСКИЙ
Антон
ПРИГОДСКИЙ
Оксана
СЫРОЕД
Геннадий
КОРБАН
Все персоны    >>

Публікації

Екологія і промисловість: Український бізнес за європейськими правилами

Кріпаки гречаного магната



Погляд
Фермери проти олігархів
Іван Мірошніченко

Фермери проти олігархів

Уже наступного пленарного тижня 3-7 квітня Верховна Рада України може прийняти доленосне рішення – стати на захист українських товаровиробників чи начхати ...
Новини компаній

«Лото-Забава»: У м. Острог виграно 1 000 000 гривень!

«Лото-Забава»: В Умані виграно 1 000 000 гривень!

«Королівська велич»: У Львові зірвали перший крупний приз у новій лотереї

Останні новини в соцмережах


Новини партнерів

bigmir)net TOP 100

Фото тижня

Фото животных в удачный момент

Всі фото »

 