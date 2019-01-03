Стало відомо, від чого залежить тривалість життя
На думку дослідників то, наскільки довго буде жити людина, залежить від програми, закладеної природою.
Вчені з США провели ряд досліджень, в ході яких з'ясували, що час, відведений людині, програмується природою. Завдяки експериментам вдалося дізнатися, що тривалість представників будь-яких видів ссавців залежить від кількості нейронів в головному мозку. Були проведені досліди над більш ніж 700 видами тварин, серед яких були птахи та ссавці, інформують Економічні новини.
Вчені порівняли дані про тривалість життя і кількості нейронів в головному мозку. І коли загадка була розгадана, експерти навчилися «передбачати» кількість років, які залишилося жити тварині. Така формула працювала в 75% випадків.
Окремою групою вчені вивчали людей. Нюансом було те, що на відміну від ссавців у людей враховувалися періоди відсутності фертильності. Але навіть після врахування всіх факторів стало відомо, що в середньому людина живе стільки ж, скільки і його братися менші з аналогічною кількістю нейронів в головному мозку.