Медики назвали напій, що знижує тиск і зміцнює імунітет

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Фахівці закликають включити в свій раціон томатний сік. Цей напій має багато корисних властивостей.

Медики давно встановили, що в соку томатів багато вітамінів А і С, тому він відмінно підвищує імунітет. У сезон ГРВІ та грипу цей напій дозволить залишатися здоровим, інформують Економічні новини.

Також експертами було встановлено, що до складу томатного соку входять ніацин і корисні волокна, що знижують холестерин і протистоять виникненню атеросклерозу. Було також доведено, що напій м'яко знижує артеріальний і внутрішньочерепний тиск. Відбувається цього через наявність в томатах калію. Його добова норма уміщається всього в один стакан. Також в цих червоних овочах міститься вітамін B6, який зміцнює стан кровоносних судин.

Клітковина і органічні кислоти томатного соку благотворно впливають на шлунково-кишковий тракт. Вони покращують травні процеси і кишкову мікрофлору. Крім цього, даний напій відмінно виводить радіонукліди з організму.

У помідорів – маса достоїнств. До їх складу входить ще й сірка, яка благотворно впливає на нирки і печінку. А лікопен, що міститься в томатах, здатний знищувати вільні радикали і запобігати виникненню різних видів пухлин.