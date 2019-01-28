Дитячі підгузники провокують рак, – вчені

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Вчені зробили гучну заяву про те, що памперси містять багато небезпечних для здоров'я речовин.

В ході масштабного дослідження з'ясувалося, що дитячі підгузники кладец токсичних речовин. У них міститися фурани, діоксини, вуглеводні, ароматизатори, які прибирають неприємний запах, інформують Економічні новини.

Експерти підкреслюють, що ці хімікати можна використовувати, але їх кількість не повинна перевищувати норму. А ось в дитячих памперсах ці показники далекі від неї в кілька разів.

Також фахівці нагадали, що недавнє дослідження їхніх колег з Франції підтвердило, що бензоантрацен і Хріза, які входять до складу одноразового дитячої білизни, провокують розвитку онкологічних захворювань. Також французькі вчені підкреслили, що підгузники при довгому контакті зі шкірою викликають появу і виразок.