Визначено головні причини передчасного старіння

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Медики прийшли до висновку, що нервове перенапруження і часте вживання алкоголю сприяють підвищенню біологічного віку.

Дослідники з Імперського коледжу Лондона і Італійського інституту геномної медицини знайшли головні чинники, що провокують швидке старіння людського тіла. Результати вивчення цієї проблеми вони представили у своїй науковій статті на ресурсі bioRxiv, інформують Економічні новини.

Медики провели ряд досліджень, в ході яких вивчалися генетичні та фізіологічні особливості життя. Крім цього, вони спостерігали і за стилем життя. Експериментом було охоплено 2239 людей.

Спостерігаючи за їхнім способом життя, вчені виділили 100 тис. Чинників. При їх визначенні були проведені численні аналізи: як загальні, так і генетичні. Особливо важливим для них був показник гіперметілірованіе ДНК, що є своєрідним маркером старіння.

У результатах дослідження медики вказали, що знайшли взаємозв'язок межу старінням і надмірною вагою, депресивним станом, а також вживанням спиртного.

Дослідники закликають людей дотримуватися здорового способу життя, частіше займатися фізичними навантаженнями, скоротити вживання алкоголю і ретельно стежити за станом своєї психіки.