Вчені розповіли, що відчуває людина, коли вмирає

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Учені з Австралії провели ряд досліджень, в ході яких вони змогли припустити, що відчуває людина, коли вмирає.

Австралійські дослідники заявили, що болісно вмирає досить невеликий відсоток людей. Зазвичай перед смертю людина скаржиться на занепад сил, відсутність сну, проблеми з диханням. Також, вчені розповіли, що, чим ближче смерть, тим більше подібні симптоми слабшають. Крім того, вчені з'ясували, що смерть викликає більший страх у людей у живих і здорових людей, ніж приречених померти або невиліковно хворих, інформують Економічні новини.

Були проведені різні тести для двох груп людей: невиліковно хворих і здорових. З їх допомогою вдалося з'ясувати, що учасники першої групи набагато частіше вживали слова «щастя», «радість», ніж «страх», «жах», «тривога», на відміну від другої групи. Також вчені вивчили щоденники в'язнів, засуджених до смертної кари, а саме – їх останні слова. Ці дані порівняли зі словами людей, яких в ході експерименту попросили уявити приреченими на смерть. З'ясувалося, що в першому випадку фрази містили набагато менше негативу, ніж у другому.

Обидва експерименти показали, що вмираючі люди частіше замислюються про сенс життя, релігії і сім'ї, ніж про саму смерть.