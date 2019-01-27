Медики назвали ТОП-10 найбільш корисних продуктів в світі

Головна » Останні новини » Здоров’я » Медики назвали ТОП-10 найбільш корисних продуктів в світі Медики назвали ТОП-10 найбільш корисних продуктів в світі

Закрити Відправити

Експерти, проаналізувавши кількість різних вітамінів і мікроелементів в різних продуктах, склали рейтинг найкорисніших.

Список був підготовлений фахівцями Європейської асоціації дієтологів і гастроентерологів. Крім кількості вітамінів і мікроелементів, враховувався і ступінь їх засвоєння організмом, інформують Економічні новини.

На першому місці в списку найбільш корисних продуктів в світі виявилися помідори. У них багато клейковини і калію. До того ж вони є відмінними антиоксидантами. Вчені довели, що томати мають протиракові властивості і ефективно захищають людину від серцево-судинних хвороб.

Далі розмістилася вівсяна крупа. Страви з вівса рекомендують вживати 2-3 рази на тиждень. Завдяки їм можна нормалізувати тиск і оздоровити ШКТ.

На третьому місці – ківі. Ці зелені фрукти також є відмінними антиоксидантами, містять вітаміни А, С і Е, а також Омега-3. Вони дуже корисні для гіпертоніків і при захворюванні суглобів.

Виноград – на четвертому місці. Цей фрукт перешкоджає утворенню тромбів і злоякісних пухлин.

На п'ятому місці – риба і морепродукти. Дієтологи радить вживати їх 1-2 рази в тиждень. У цій їжі багато Омега-3, що захищає судини і серце.

Далі розмістилася брокколі. Цей вид капусти містить сульфорафан – речовина, яка захищає людину від раку і вбиває бактерії, що викликають виразку.

На сьомому місці опинився авокадо. Даний фрукт зміцнює серцево-судинну систему, а фітонутрієнти перешкоджають проникненню в організм вільних радикалів.

Останні три місця дісталися зелені (джерело фолієвої кислоти і багатьох інших корисних вітамінів), часнику (покращує потенцію і перешкоджає розмноженню бактерій) і маслу льону (ефективно очищує печінку).