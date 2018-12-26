ТОП-4 повсякденні звички, здатні викликати рак

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Вчені провели ряд досліджень, в ході яких було з'ясовано, які повсякденні звички здатні викликати онкологічні захворювання.

Сидячий спосіб життя , інформують Економічні новини.

Вчені довели, що малорухливий спосіб життя негативно впливає на загальний стан здоров'я. Крім того, сидяча робота в офісі і часта їзда за кермом автомобіля, в 65% випадків призводить до ракових захворювань захворювань кишечника, органів дихання і молочних залоз.

Тваринний білок

Як виявилося, білок тваринного походження в багатьох випадках містить велику кількість шкідливого гормону IGF-1. А цей гормон, в свою чергу, є причиною зростання ракових клітин у людини.

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Газ

Звичайний побутовий газ, який використовується для приготування їжі, може бути дуже небезпечним. Дослідники довели, при використанні газу, в організм надходять окис вуглецю, двоокис азоту і шкідливі формальдегіди. Це все ті елементи, які отримують курці, курячи цигарки.

Недосипання

Недолік сну є дуже небезпечним для здоров'я. При регулярному недосипанні шанси захворіти раковими захворюваннями значно збільшуються.