РусУкр

Здоров’я

26.12.2018 г.
20:00ТОП-4 повсякденні звички, здатні викликати рак
14:34Дослідження: Препарати від печії збільшують ризик захворювання на рак майже в два рази
13:52Лікар-онколог розвінчав популярні міфи про причини виникнення раку
13:31Науковий прорив: Вчені розробили ліки від усіх захворювань
13:11Державна служба з контролю за наркотиками заборонила продаж популярного ліки від кашлю
24.12.2018 г.
13:16Дієтологи розповіли, якими продуктами найкраще замінити сіль
12:20Назвали продукти, які продовжать молодість
Всі здоров’я

Аналітика

25.12.2018738

Брекcіт в країні неадекватної політичної еліти: що очікує Велику Британію

Брекcіт в країні неадекватної політичної еліти: що очікує Велику Британію
Ситуація з виходом Великобританії з Євросоюзу заходить в глухий кут, коли і назад дороги немає, і попереду - все більш похмурі перспективи. До того ж, ...
22.12.201839

Латвійський бізнес VS українська судова система: в пошуках справедливості

Латвійський бізнес VS українська судова система: в пошуках справедливості
За всю історію незалежності України, навряд чи можна назвати періоди комфортних умов для ведення бізнесу в правовому полі. Регулярні стрибки в економіці, ...
18.12.201845

Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311

Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311
Провідні бізнес-асоціації України – Американська торговельний палата в Україні (АСС), Європейська Бізнес Асоціація (ЕБА), Спілка українських підприємців ...

Останні новини

26.12.2018 г.
20:00 ТОП-4 повсякденні звички, здатні викликати рак
19:51 Електронний уряд: Естонія виграє війну з бюрократією
19:30 Автомобілістів чекає нове випробування перевірками
19:10 Укрпошта зменшила вартість доставки посилок в села
18:51 The Guardian: Японія відновлює комерційний китобійний промисел
17:30 Reuters: Російського блогера, який критикував владу, засудили до шести років ув'язнення
16:47 ЗСУ: Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти (ФОТО)
15:53 Папа Римський побажав набуття миру "люблячій Україні"
14:39 Модні експерти оцінили вартість гардеробу Меган Маркл в 34,5 млн гривень
14:34 Дослідження: Препарати від печії збільшують ризик захворювання на рак майже в два рази
14:28 "Перетворюють Ублю в величезний смітник": Жителі словацького селища обурені поведінкою українських водіїв
14:02 Більшість українців підтримує ідею відновлення смертної кари
13:52 Лікар-онколог розвінчав популярні міфи про причини виникнення раку
13:42 Ізраїльські військові літаки атакували мета в західному передмісті Дамаска (ВІДЕО)
13:36 Xiaomi представила новий смартфон Xiaomi Mi Play, який уже потрапив до Книги рекордів Гіннесса
13:31 Науковий прорив: Вчені розробили ліки від усіх захворювань
13:21 Експерт-міжнародник: "На місці Росії може виникнути кілька "росій", тільки трохи менше"
13:17 Знайдена зв'язок між прибульцями з Нібіру і фараонами
13:11 Державна служба з контролю за наркотиками заборонила продаж популярного ліки від кашлю
12:59 Український борщ побив новий ціновий рекорд
12:55 Демографічна катастрофа в Південній Кореї: Уряд підняв виплати на народження дитини до рекордної суми
12:45 "Червоний туризм": Китай побудує тематичний парк розваг для комуністів
12:36 Назвали причину загибелі найдавнішої цивілізації
11:54 Експерт вказав на наївність Заходу щодо Росії
24.12.2018 г.
16:48 Дерев'янко вийшов з партнерства з Саакашвілі
15:58 Кінець вугільної епохи: Німеччина закриває останню вугільну шахту
15:25 Кабмін запроваджує безкоштовні медичні обстеження, - Гройсман
15:15 Протести "жовтих жилетів" перекинулися в Ліван
14:53 The Washington Times: Пакистан підтримує рішення США про виведення військ з Афганістану
14:38 З 1 січня українцям дозволили повертати придбані ліки в аптеку
13:40 У 2019 прогнозується зростання зарплат
13:39 Bloomberg: США планують закупити самі збройні винищувачі в світі
13:27 У США жінка-водій намагалася заправити електромобіль Тесла бензином (ВІДЕО)
13:21 Нововведення-2019: Комунальникам дозволять відключати послуги за борги
13:16 Дієтологи розповіли, якими продуктами найкраще замінити сіль
13:08 Президент, поліглот, співак: Глава Туркменії заспівав новорічну пісню на 3 мовах (ВІДЕО)
12:53 У Китаї навчилися перетворювати мідь в золото
12:50 Через "шатдаун" головна ялинка США залишилася без ілюмінації
12:43 ООН вимагає від Великобританії звільнити Ассанжа
12:33 Стало відомо, скільки буде тривати "шатдаун" в США
12:20 Назвали продукти, які продовжать молодість
12:11 Стало відомо, як SpaceX, Blue Origin і Virgin Galactic планують підкорювати космос
12:05 «Зворотня урбанізація»: В Китаї люди масово покидають мегаполіси і переїжджають в села
11:34 Reuters: США виділяють додаткову фінансову допомогу Україні
11:27 Стали відомі нові подробиці трагедії на перевалі Дятлова
10:32 Порошенко передали Вифлеємський вогонь (ВІДЕО)
09:52 Путін продовжить допомагати бойовикам ОРДЛО
08:51 Початок третьої світової війни в 2019: У США назвали п'ять небезпечних точок
23.12.2018 г.
18:27 Google перетворила дані про трафік на витвір мистецтва (ВІДЕО)
17:02 Загін морської охорони в Азовському морі отримав новий катер
16:26 Синоптики: В Україну повертаються холоди і хуртовини
16:01 Ще одна європейська країна вирішила домагатися церковної автокефалії
15:28 Медики визначили головні причини надмірного випадання волосся
11:36 Складено рейтинг найбільш популярних в Україні б / у смартфонів
11:31 The Times: Змову проти Терези Мей допомогли розкрити відвідувачі лондонського ресторану
11:26 Англієць витратив два роки на створення точної копії "Титаніка" з конструктора LEGO (ФОТО)
11:18 Експерти визначили найкращі продукти для схуднення
11:09 Головну ялинку України на Софійській площі визнали найкращою в Європі
10:58 Це прорив !: Учені навчилися перетворювати звичайні клітини крові в стовбурові
10:54 Журнал Forbes опублікував список головних невдах 2018 року
Всі новини »

ТОП-4 повсякденні звички, здатні викликати рак

Головна » Останні новини » Здоров’я » ТОП-4 повсякденні звички, здатні викликати рак
 
Друк Відправити на пошту

 

 

Вчені провели ряд досліджень, в ході яких було з'ясовано, які повсякденні звички здатні викликати онкологічні захворювання.

Сидячий спосіб життя , інформують Економічні новини.

Вчені довели, що малорухливий спосіб життя негативно впливає на загальний стан здоров'я. Крім того, сидяча робота в офісі і часта їзда за кермом автомобіля, в 65% випадків призводить до ракових захворювань захворювань кишечника, органів дихання і молочних залоз.

Тваринний білок

Як виявилося, білок тваринного походження в багатьох випадках містить велику кількість шкідливого гормону IGF-1. А цей гормон, в свою чергу, є причиною зростання ракових клітин у людини.

Читайте: Розроблено тест для діагностики раку за кілька хвилин

Газ

Звичайний побутовий газ, який використовується для приготування їжі, може бути дуже небезпечним. Дослідники довели, при використанні газу, в організм надходять окис вуглецю, двоокис азоту і шкідливі формальдегіди. Це все ті елементи, які отримують курці, курячи цигарки.

Недосипання

Недолік сну є дуже небезпечним для здоров'я. При регулярному недосипанні шанси захворіти раковими захворюваннями значно збільшуються.


Автор: Катерина Лукьянчук

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 


Аналітика

Гідно оцінять: Хто в Україні розбагатіє в 2019 році
Латвійський бізнес VS українська судова система: в пошуках справедливості
Вчені відкрили новий тип планет, що складаються з сапфірів і рубінів
Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311
Синдром відходу Меркель: що очікує Німеччину та впливає на Україну
Об'єднавчий собор Української православної церкви: якщо Бог з нами, то хто проти нас?
"Нинішні санкції - це комариний укус для РФ": Експерт розповів про те, що повинен робити Захід
Підсумки дня: Серйозна військова допомога для України, упертість УПЦ МП і кінець епохи Меркель
Протести "жовтих жилетів": нова сторінка в історії французьких революційних бунтів
В Україні планують ввести електронний реєстр вантажоперевезень
Всі статті


Читайте также

Розроблено тест для діагностики раку за кілька хвилин
 МОЗ б'є на сполох: рак масово вбиває українців
Дослідники розробили вірус, який вбиває ракові клітини
 ТОП-5 відомих продуктів, які можуть викликати рак
Назвали фрукт, який знижує ризики захворювання на рак
 Побутові речі щоденного користування можуть спровокувати рак (СПИСОК)
Віктор Павлик поділився подробицями про хворобу сина (ВІДЕО)
 У сина Віктора Павлика виявили рак

Армия

Бронированная машина Hummer (США)
Автоматический карабин BOFORS Аk5 (Швеция)
Бронетранспортер «Барс-8»
Вертолет VV2
Вся армия    >>

Персоны

Николай
АЗАРОВ
Николай
СИРЫЙ
Максим
ШКИЛЬ
Буравель
ДМИТРО
Все персоны    >>

Публікації

Екологія і промисловість: Український бізнес за європейськими правилами

Кріпаки гречаного магната

Погляд
Сьогодні ми маємо серйозну кремлівську пастку, з якої ще не вибралися
Михайло Басараб

Сьогодні ми маємо серйозну кремлівську пастку, з якої ще не вибралися

Закон про тимчасово окуповані території має велике значення. ВРУ повинна була ухвалити такий законопроект вже давно, оскільки основним його завданням ...
Новини компаній

«Лото-Забава»: У м. Острог виграно 1 000 000 гривень!

«Лото-Забава»: В Умані виграно 1 000 000 гривень!

«Королівська велич»: У Львові зірвали перший крупний приз у новій лотереї

Останні новини в соцмережах




Новини партнерів

bigmir)net TOP 100

 