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Вчені спростували відоме твердження про користь молока

Головна » Останні новини » Здоров’я » Вчені спростували відоме твердження про користь молока
 
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Затвердження «Пийте діти молоко – будете здорові» знайоме всім з дитинства. Однак останні дослідження показують, що не завжди молоко може бути таким корисним, як люди звикли думати.

Американські вчені провели ряд досліджень, в ході яких було з'ясовано, що вживання молока для зміцнення кісток абсолютно марно для жінок, на відміну від чоловіків, інформують Економічні новини.

Експерти провели експеримент, в якому взяло участь понад 1500 чоловіків і майже 1200 жінок у віці від 32 до 81 року. Вчені проаналізували раціон випробовуваних і порівняли ці дані з результатами аналізу мінеральної щільності кісток. Дослідження підтвердило, що з віком кістки людини стають крихкими і ламкими, а можливі переломи – все більш небезпечними не тільки для здоров'я, але і для життя людини. Однак підтвердження того, що молоко і молочні продукти позитивно впливають на щільність кісток у жінок, не було знайдено, на відміну від чоловіків.

В результаті експерименту з'ясувалося, що найбільш позитивний ефект вживання молочних продуктів давало чоловікам старше 50 років. Йдеться про такі продукти, як молоко, йогурт і сир.


Автор: Катерина Лукьянчук

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