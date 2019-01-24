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ТОП-3 причини зниженого лібідо у жінок

Головна » Останні новини » Здоров’я » ТОП-3 причини зниженого лібідо у жінок
 
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Сексуальне бажання у жінок залежить від багатьох факторів, починаючи від дня циклу і закінчуючи довірою до партнера. Але іноді причини низького жіночого лібідо можуть бути дуже несподіваними, і тоді це привід звернутися до лікаря.

Психологічні проблеми , інформують Економічні новини.

Якщо жінка відчуває регулярний стрес, знаходиться в депресії або хронічно втомилася, не дивно, що їй буде не до сексу. Усвідомлення того, що причина саме в психологічному здоров'ї, може прийти не відразу. Однак, проблеми зі сном, поганий апетит, знижений лібідо – перші дзвіночки з якими можна відвідати психотерапевта для пошуку та усунення проблеми.

Прийом ліків

Не всі знають, але деякі лікарські препарати можуть значно впливати на сексуальне бажання. Це можуть бути препарати від тиску або епілепсії, антидепресанти, а також деякі гормональні препарати, наприклад оральні контрацептиви, хоча деякі лікарі і стверджують, що останні не можуть впливати на лібідо. Якщо в інструкції до препарату, як побічний ефект позначено «знижене лібідо», можливо, варто звернутися до лікаря і запитати про аналоги.

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Хронічне недосипання

Нестача сну негативно впливає на загальне самопочуття людини, а особливо позначається на гормональному балансі. Якщо немає режиму, жінка спить мало і тривожно, це обовязково позначиться на сексуальному бажанні. Проблему можна усунути самостійно – для цього потрібно налагодити режим відпочинку, почати висипатися, і сексуальне життя налагодиться само собою.


Автор: Катерина Лукьянчук

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