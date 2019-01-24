Вчені розкрили секрет довголіття

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Вчені з Південної Кореї, дізналися в якому випадки наш мозок старіє повільно. А все дуже просто – людина повинна відчувати себе молодше за свої роки, тоді і мозок уповільнює старіння.

Фахівці Сеульського національного університету провели масштабне дослідження, в ході якого прийшли до такого висновку. Вони провели аналіз у тих людей, які відчувають себе молодше за свої роки. Виявилося, у них обсяг сірої речовини в рази більше, інформують Економічні новини.

Додамо, що саме ця речовина відповідає за контроль в нашому організмі емоцій, слуху, прийняття рішень і самоконтроль. Також у таких людей дуже добре розвинена пам'ять. І вони відрізняються відмінним здоров'ям.

В експерименті взяло участь майже 70 людей у віці від 59 до 84 років, їх здоров'я було у відмінному стан. Всі добровольці проходили МРТ. Також фахівці відзначили, що мозок індивідів, які відчувають себе старше за свій вік, швидше за все, буде швидше старіти. Вчені пояснюють це тим, що такі люди не мають мотивації дотримуватися правильного способу життя через що їх когнітивне здоров'я погіршується.