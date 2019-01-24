РусУкр

Здоров’я

24.01.2019 г.
14:20Вчені: Будова мозку творчих людей заважає їм заробляти великі гроші
13:51Стало відомо, чи може дезодорант спровокувати рак
13:27Вчені розкрили секрет довголіття
23.01.2019 г.
20:30ТОП-3 причини несвіжого дихання
19:30Педіатр розповіла, чи потрібен вітамін Д дітям після трьох років
13:17Розрахована «формула» подружнього обов'язку
12:57Медики: Продукти з обробленого м"яса провокують розвиток раку грудей
Всі здоров’я

Аналітика

22.01.2019417

Трамп вперся в стіну рогом: до чого призведе авантюрна політика господаря Білого дому

Трамп вперся в стіну рогом: до чого призведе авантюрна політика господаря Білого дому
Неадекватна і авантюрна політика з присмаком «шоуменства», є відмінною рисою не тільки України. Саме таку політику демонструють наразі Трамп і його ...
16.01.201931

Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?

Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?
Європа живе очікуванням виборів до Європарламенту в травні 2019 року. Вибори можуть істотно змінити політичний ландшафт саме континентальної частини ...
11.01.2019620

Вихід американського контингенту з Сирії: причини і наслідки

Вихід американського контингенту з Сирії: причини і наслідки
Озвучені Трампом плани щодо виведення американських військ з Сирії спочатку були сприйняті скептично, оскільки це означає геополітичний відступ Америки, ...

Останні новини

24.01.2019 г.
14:54 На Київщині під час поїздки в шкільному автобусі отруїлися діти
14:20 Вчені: Будова мозку творчих людей заважає їм заробляти великі гроші
13:51 Стало відомо, чи може дезодорант спровокувати рак
13:44 Boeing вивів на тести електричне літаюче таксі (ВІДЕО)
13:27 Вчені розкрили секрет довголіття
13:16 Енергетичну незалежність забезпечить збільшення власного видобутку енергоресурсів - експерт
12:38 Volvo випустить конкурента Tesla Model 3 (ФОТО)
12:28 Назвали справжню причину смерті Олександра Македонського
12:09 Синоптики: Сніговий циклон йде з України
10:12 Аліменти в Україні: кількість боржників значно зменшилася
23.01.2019 г.
20:33 Кабмін заборонив розміщувати тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на депозитах
20:30 ТОП-3 причини несвіжого дихання
20:30 Вчені з'ясували, скільки живе свідомість людини після смерті
19:54 Рева повідомив, на скільки українцям піднімуть пенсії навесні
19:41 Brexit пробуджує старі страхи в Північній Ірландії
19:30 Педіатр розповіла, чи потрібен вітамін Д дітям після трьох років
17:53 По всьому світу "дмуть нові вітри", - Помпео
16:54 The Washington Times: Гонконг турбується про стан глобальної торгівлі
16:38 Ринкове ціноутворення в газі і в електроенергії закріплене законом, - DiXi Group
16:10 СБУ блокувала контрабанду в Україну психотропних речовин
15:46 Associated Press: Німеччина буде зміцнювати співробітництво з США
13:56 Стало відомо, де похована єгипетська цариця Клеопатра
13:50 Скандальна Настя Рибка розповіла подробиці свого перебування в тайській в"язниці
13:40 МВС України закупить 13 літаків на суму 450 мільйонів доларів
13:34 Ізраїль провів випробування системи ПРО, яка уражує ракети противника в космосі (ВІДЕО)
13:28 У США замерз Ніагарський водоспад (ФОТО)
13:17 Розрахована «формула» подружнього обов'язку
12:59 Президент привітав Філарета з 90-річним ювілеєм
12:57 Медики: Продукти з обробленого м"яса провокують розвиток раку грудей
12:45 Туреччина змінила для Росії правила судноплавства через Босфор і Дарданелли
12:33 У Мережі показали новий «планшетосмартфон» від Xiaomi (ВІДЕО)
12:26 Медики назвали 5 найкорисніших для здоров"я соків
12:21 Експерти розповіли, що Україні чекати від форуму в Давосі
12:19 Біженець з Північної Кореї розповів, як його співвітчизники святкують Різдво
11:51 ВООЗ: Більше чверті мільйона чоловік будуть гинути щороку через зміни клімату
22.01.2019 г.
20:31 В Україні знизилася ціна на автогаз
20:00 ТОП-3 міфи про секс
19:53 Reuters: Туреччина почне міжнародне розслідування вбивства журналіста Хашоггі
19:37 В Україні подорожчає інтернет
19:30 Вчені розкрили секрет довгої молодості
18:47 Associated Press: Незважаючи на протести, парламент Греції приступив до дебатів щодо угоди з Македонією
18:28 ДТЕК розвиває видобуток українського газу і вугілля
17:53 Відкриваючи ринки ми повинні паралельно щось у себе розвивати для того, щоб було що запропонувати, - Єгор Киян
17:26 Blue Origin показала конструкцію своєї нової ракети (ВІДЕО)
17:18 Міжнародні організації не критикують формулу Роттердам+, - інвестаналітик
16:53 Суд засудив Кріштіану Роналду до 23 місяців ув'язнення
16:52 СБУ викрила агента кремлівської "тролеферми" (ВІДЕО)
16:23 The Washington Times: У Північній Кореї виявлено 20 засекречених військових баз
16:20 Астрономи зафіксували далеку загиблу зірку (ВІДЕО)
16:00 ДБР порушило карну справу щодо дій Гриценка
15:58 Тимошенко зможе вивести Україну з економічного провалля, - Кравчук
15:56 Насирова і Шевченко зареєстрували кандидатами в президенти
15:09 Mercedes-Benz показав громадський транспорт майбутнього
14:35 Володимиру Зеленському хочуть вручити орден дружби в Росії
14:15 Військові літаки Нідерландів будуть заправлятися біопаливом
14:10 Одна з наймасштабніших операцій: Стали відомі нові подробиці ізраїльського удару по Сирії
14:02 Медики розповіли, які спиртні напої небезпечно змішувати і чому
14:00 У Києві горіла п'ятиповерхівка: загинула жінка
13:49 Назвали несподіваний спосіб виростити успішного дитини
13:48 У Мережі показали дивовижні кадри "кривавого Місяця" під час затемнення (ФОТО, ВІДЕО)
Всі новини »

Вчені: Будова мозку творчих людей заважає їм заробляти великі гроші

Головна » Останні новини » Здоров’я » Вчені: Будова мозку творчих людей заважає їм заробляти великі гроші
 
Друк Відправити на пошту

 

 

У Німеччині провели дослідження, яке демонструє, що мозок креативних людей «не любить» отримувати матеріальні блага.

Вчені з Геттінгенського медичного центру, розташованого в Німеччині, повідомили, що людям творчих професій великі гроші не дає заробляти їх власна голова. Про це вони написали в роботі, опублікованій в ArtNet, інформують Економічні новини.

До несподіваного висновку вони прийшли після проведення серії експериментів. Дослідженням було охоплено 24 добровольця. Людей розділили на контрольну та експериментальну групи. В одну увійшли ті, хто трудиться на нетворчих роботах (страховики, менеджери, технологи та інші), а в другу – творчих (музиканти, письменники, дизайнери і т.д.).

Перед добровольцями через певні проміжки часу з'являлися зображення. Вчені просили людей відшукати на них деякі кольори і доторкнутися до спеціальної кнопці. Зелений колір оцінювався в кілька десятків євро, інші – були безкоштовними. Під час цього експерименту мозок кожної людини досліджувався МРТ-апаратом.

Було відмічено, що, коли представники творчих професій виявляли на малюнку зелений колір, в їх мозку дуже слабо виявляла себе область, що відповідає за винагороду. До того ж, коли творчі люди бачили «безкоштовні кольору», область мозку, що відповідає за задоволення, реагувала набагато сильніше, ніж за перебування зеленого кольору. Представники нетворчих занять реагували більш інтенсивно на винагороду, і отримували трохи менше задоволення за запитом не знайдено зелених кольорів.

Німецькі вчені вважають, що у творчих людей особливий мозок. Він сильніше любить сам процес роботи, ніж винагороду. Крім цього, дослідники вважають, що дана категорія людства працює краще, коли робить це просто так, а не за матеріальні ресурси.


Автор: Катерина Лукьянчук

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 

Аналітика

США розробляє заходи протидії гіперзвукового зброї РФ і Китаю
Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?
Возросло количество приходов УПЦ МП, перешедших в ПЦУ
Дональд Трамп на шляху до імпічменту
Вчені назвали 7 речей, які збільшують ризик виникнення раку
Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС
Гідно оцінять: Хто в Україні розбагатіє в 2019 році
Латвійський бізнес VS українська судова система: в пошуках справедливості
Вчені відкрили новий тип планет, що складаються з сапфірів і рубінів
Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311
Всі статті


Армия

Самоходный миномет 240 мм 2С4 "Тюльпан"
Беспилотный летательный аппарат Aladin (Германия)
Бронетранспортер LAV III Kodiak (Канада)
Боевой модуль «Ива»
Вся армия    >>

Персоны

Геннадий
БОГОЛЮБОВ
Геннадий
ТИМЧЕНКО
Григорий
СУРКИС
Алексей
ВАДАТУРСКИЙ
Все персоны    >>

Публікації

Екологія і промисловість: Український бізнес за європейськими правилами

Кріпаки гречаного магната



Погляд
Український інвестиційний дисонанс
Гієм Граньє

Український інвестиційний дисонанс

«Інвестиційна привабливість» разом із «реформами» вже стали своєрідною мантрою України за останні кілька років. Саме залучення іноземного капіталу шляхом ...
Новини компаній

«Лото-Забава»: У м. Острог виграно 1 000 000 гривень!

«Лото-Забава»: В Умані виграно 1 000 000 гривень!

«Королівська велич»: У Львові зірвали перший крупний приз у новій лотереї

Останні новини в соцмережах


Новини партнерів

bigmir)net TOP 100

 