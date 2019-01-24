Вчені: Будова мозку творчих людей заважає їм заробляти великі гроші

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У Німеччині провели дослідження, яке демонструє, що мозок креативних людей «не любить» отримувати матеріальні блага.

Вчені з Геттінгенського медичного центру, розташованого в Німеччині, повідомили, що людям творчих професій великі гроші не дає заробляти їх власна голова. Про це вони написали в роботі, опублікованій в ArtNet, інформують Економічні новини.

До несподіваного висновку вони прийшли після проведення серії експериментів. Дослідженням було охоплено 24 добровольця. Людей розділили на контрольну та експериментальну групи. В одну увійшли ті, хто трудиться на нетворчих роботах (страховики, менеджери, технологи та інші), а в другу – творчих (музиканти, письменники, дизайнери і т.д.).

Перед добровольцями через певні проміжки часу з'являлися зображення. Вчені просили людей відшукати на них деякі кольори і доторкнутися до спеціальної кнопці. Зелений колір оцінювався в кілька десятків євро, інші – були безкоштовними. Під час цього експерименту мозок кожної людини досліджувався МРТ-апаратом.

Було відмічено, що, коли представники творчих професій виявляли на малюнку зелений колір, в їх мозку дуже слабо виявляла себе область, що відповідає за винагороду. До того ж, коли творчі люди бачили «безкоштовні кольору», область мозку, що відповідає за задоволення, реагувала набагато сильніше, ніж за перебування зеленого кольору. Представники нетворчих занять реагували більш інтенсивно на винагороду, і отримували трохи менше задоволення за запитом не знайдено зелених кольорів.

Німецькі вчені вважають, що у творчих людей особливий мозок. Він сильніше любить сам процес роботи, ніж винагороду. Крім цього, дослідники вважають, що дана категорія людства працює краще, коли робить це просто так, а не за матеріальні ресурси.