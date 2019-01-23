ТОП-3 причини несвіжого дихання

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Іноді неприємний запах з рота турбує людини досить довгий час, він не зникає навіть після чищення зубів і ретельного полоскання. Існує кілька причин того, чому ця проблема проявляється, і вони абсолютно не стосуються недотримання правил гігієни.

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Іноді причиною несвіжого дихання може бути проблема з шлунково-кишковим трактом. Це може бути симптомом таких хвороб, як виразка, гастрит, сигналом про проблеми з печінкою, жовчним міхуром або підшлункової залози.

Сухість рота

Недостатня кількість випивається води за день може привести до сухості в роті і, як наслідок, – до неприємного запаху. Вся справа в тому, що слина є своєрідним бар'єром для розмноження бактерій – вона їх просто «змиває». Якщо ж слини недостатньо, мікроорганізми і частинки їжі накопичуються в роті і починають розмножуватися, що створює неприємний запах. Подібна проблема також може супроводжувати людей, яким доводиться багато говорити протягом дня.

Слиз носоглотки

Дуже часто після перенесеного нежиті на задній стінці горла ще деякий час може накопичуватися слиз, яка і є причиною неприємного запаху з рота. Подібну проблему можна спробувати вирішити самостійно частими полосканнями горла, а при необхідності звернутися до лікаря.