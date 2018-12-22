Вчені назвали алкогольний напій, який швидше за все викликає звикання

Головна » Останні новини » Здоров’я » Вчені назвали алкогольний напій, який швидше за все викликає звикання Вчені назвали алкогольний напій, який швидше за все викликає звикання

Закрити Відправити

В ході дослідження було визначено, що саме швидко звикання розвивається від вживання пива.

Про це заявили вчені з Медичного Університету Індіани. Вони впевнені, що цей алкогольний напій є найсильнішим «дофамінових стимулятором». При чому, немає різниці в тому, який рівень алкоголю містить пиво, інформують Економічні новини.

Медики організували експеримент. У ньому взяли участь 50 чоловіків, які час від часу вживали різний алкоголь. Вчені встановили, що лише після вживання пива в людську кров викидався дофамін в дуже великій кількості. Дофамін грає в організмі роль нейромедіатора. Його ще називають «гормоном задоволення».

Через те, що пиво провокує сплеск цього гормону, у людини дуже швидко виникає залежність. Медики кажуть, що організм дуже «любить» дофамін і тому спонукає людину продовжувати пити алкогольний напій. Людина, що вживає пиво відчуває приблизно таке ж почуття задоволення (відповідно до рівня дофаміну), як і під час поїдання смачної їжі, сексу або приємного масажу.

Через те, що сплеск дофаміну провокує виникнення залежності, вчені прийшли до висновку, що пиво дуже часто стає головним фактором алкоголізму.